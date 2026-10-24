Un incendio destruyó el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña de Adolf Hitler en Alemania

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La Policía de Alemania detuvo de forma temporal a un sospechoso después de que un incendio de grandes proporciones destruyera el viernes la Kehlsteinhaus, conocida como el “Nido del Águila”, el antiguo refugio de montaña del dictador Adolf Hitler en Baviera.

“Se detuvo temporalmente a una persona sospechosa”, informó la Policía de Alta Baviera Sur. Las autoridades aclararon que aún investigan si el arrestado tiene relación con el siniestro y que la causa del fuego no está establecida.

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Los primeros equipos de emergencia llegaron al edificio a las 21.52 del viernes, y encontraron la construcción “completamente en llamas”. La ubicación remota del lugar, a 1.834 metros de altitud sobre la zona de Berchtesgaden, dificultó el trabajo de los bomberos.

Humo y llamas se elevan tras un incendio en el Kehlsteinhaus, el «Nido del Águila», en Berchtesgaden, Baviera, Alemania (Cruz Roja de Baviera/Florian Scherer/Imagen facilitada vía REUTERS)

La portavoz policial Lisa Maier indicó que los rescatistas no hallaron personas dentro del inmueble y que no se esperaban heridos. La División de Investigación Criminal de Traunstein quedó a cargo de las pesquisas.

El diario alemán Bild informó que la hipótesis de un incendio intencional forma parte de la investigación. Esa posibilidad no cuenta con confirmación oficial y los investigadores no determinaron todavía el origen de las llamas.

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Bomberos y otro personal de emergencia trabajan en el lugar tras un incendio en el Kehlsteinhaus, el «Nido del Águila», en Berchtesgaden, Baviera, Alemania, en esta imagen facilitada el 24 de octubre de 2026 (Florian Scherer/Cruz Roja Bávara/Imagen facilitada vía REUTERS)

La Kehlsteinhaus, conocida como el Nido del Águila, se ubica a 1.834 metros de altura sobre Berchtesgaden y figura entre los destinos turísticos más visitados de esa zona de Baviera.

El edificio fue construido entre 1937 y 1938 como una casa de té para Adolf Hitler, aunque el líder nazi acudió al lugar en pocas ocasiones. La construcción también buscaba impresionar a invitados y representantes diplomáticos extranjeros. La Asociación Berchtesgaden Mountain Experience señala en su sitio web: “Construida en 1937/38, la llamada casa de té estaba destinada a servir como un lugar de representación política alejado de la mirada pública durante la era nazi”.

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La Kehlsteinhaus sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial con pocos daños. Desde 1952 funciona como una posada de montaña y pertenece en la actualidad al Estado Libre de Baviera. El lugar alberga además una exposición dedicada a la historia de la construcción durante el régimen nazi.

El Nido del Águila: los secretos del faraónico refugio de Hitler

El "Nido del Aguila" se convirtió en una atracción turística

La Kehlsteinhaus formó parte del complejo de Obersalzberg, donde Adolf Hitler tenía su segunda residencia oficial, el Berghof. La obra fue un regalo de Martin Bormann para el 50° cumpleaños de Hitler. El proyecto debía concluir a tiempo para la celebración de 1939, pese a las dificultades del terreno. Bormann ordenó jornadas continuas durante las 24 horas y la construcción costó la vida de 12 trabajadores.

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La casa se levantó en la cima de una montaña, a unos 10 kilómetros de Salzburgo. Su construcción exigió la apertura y pavimentación de una carretera de más de seis kilómetros, la perforación de la roca y la instalación de un ascensor dentro de la montaña. También se utilizó un teleférico para transportar materiales y se contrataron cientos de obreros.

El costo de la obra superó, según estimaciones, los USD 150 millones a valores actuales. Albert Speer recordó en sus memorias que el proyecto reflejaba el aislamiento creciente de Hitler y el cambio de su estilo de vida. El embajador francés en Alemania, André François-Poncet, bautizó la construcción como el Nido del Águila, en referencia al escudo de la Alemania nazi. El nombre se adoptó de inmediato.

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Hitler junto a Goebbels y su familia en el "Nido del Águila"

Aunque se ideó como un espacio de descanso para Hitler y como sitio para recibir a mandatarios extranjeros, el dictador nazi acudió pocas veces. La construcción tenía también una función de representación política.

El Nido del Águila se ubicaba cerca del Berghof, una residencia que Hitler compró en 1932 y amplió hasta convertirla en una mansión de 30 habitaciones. A su alrededor, Bormann impulsó la transformación de Obersalzberg en un centro de poder del régimen nazi. Compró, expropió y desalojó propiedades vecinas y ordenó demoler las viviendas de la zona.

El complejo incluyó residencias para jerarcas nazis, hoteles, oficinas, restaurantes, barracas para obreros y soldados. Allí funcionó una sede alternativa del régimen alemán.

Los Aliados devolvieron Kehlsteinhaus a las autoridades bávaras en 1960.

(Con información de AFP)