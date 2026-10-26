El desplome de Cuba lastra el avance de la región caribeña

Una ilustración del mapa de Cuba con postes caídos y una cerilla encendida aborda la situación del suministro eléctrico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuba atraviesa la mayor contracción económica de su historia reciente y ese desplome arrastra hacia abajo el promedio de crecimiento de todo el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.

El organismo proyecta que el producto interno bruto de la isla caerá 10.3% en 2026, la peor cifra desde 2020, en un contexto de apagones que ya superan las 90 horas seguidas en algunas provincias.

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El peso de Cuba y Haití en las cuentas del Caribe

La CEPAL calcula que la región latinoamericana y caribeña crecerá 2.0% en 2026 y 2.5% en 2027. Para Centroamérica, el pronóstico es de 1.7% este año y 2,8% el próximo.

Yurima Izaguirre utiliza la linterna de un teléfono móvil debido a un apagón mientras despierta a sus hijos para prepararlos para su primer día de regreso a clases en Minas, en la provincia de La Habana, Cuba, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Ese resultado, sin embargo, está distorsionado. “Este resultado se ve influenciado por el desempeño de Cuba y Haití”, señala el organismo en su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, presentado el 15 de octubre.

Si se excluyen esas dos economías, el promedio subregional saltaría a 4.1% en 2026 y 4.2% en 2027. La diferencia expone hasta qué punto los problemas internos de ambos países frenan el desempeño de sus vecinos en las estadísticas conjuntas.

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El documento atribuye ese freno a un contexto más amplio: “las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en que operan las economías de la región”, indica la CEPAL.

Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

Caída de 13% en las exportaciones cubanas durante 2026

El comercio exterior cubano concentra buena parte del deterioro. El organismo prevé una caída de 13% en las exportaciones de bienes de la isla durante 2026, mientras que en el primer semestre del año las ventas externas ya habían retrocedido 10%.

Las importaciones también se contrajeron, con una disminución de 3%, en un escenario marcado por limitaciones productivas internas y una menor capacidad exportadora, según el mismo informe.

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Comedores vacíos y mesas sin ocupar se observan en La Guarida, uno de los restaurantes cubanos más conocidos a nivel internacional, situado en el edificio de La Habana que aparece en la película cubana "Fresa y chocolate", el 21 de agosto de 2026. Abrir un restaurante en la Cuba actual desafía toda lógica. En medio de cortes de electricidad, escasez de suministros y una marcada caída del turismo, algunos cubanos mantienen sus negocios abiertos, mientras que otros incluso asumen el riesgo de inaugurar nuevos establecimientos. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

A ese panorama se sumó la paralización de la minera canadiense Sherritt International en el yacimiento de níquel y cobalto de Moa, atribuida a la falta de combustible, de acuerdo con un reporte de Infobae.

El turismo tampoco ayuda: entre enero y agosto de 2026 llegaron solo 450,353 visitantes internacionales, apenas el 35.6% de lo registrado en el mismo período de 2025, según cifras oficiales citadas por el sitio.

Un investigador energético pide un plan de transición

El caso cubano preocupa particularmente a Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas en Austin. En el programa Las Noticias Como Son, de Radio Martí, cadena estadounidense de radiodifusión en español, el experto advirtió que Cuba necesita tener listo desde ahora un mapa de ruta para su recuperación.

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Un edificio antiguo en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

“La situación económica y social en Cuba en una transición va a ser peor de lo que estamos viendo hoy en día si no tenemos ese plan listo”, dijo Piñón a Radio Martí.

El investigador comparó el desafío con la reconstrucción europea del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. A su juicio, una eventual transición exigiría un fondo y una estructura de coordinación capaces de movilizar inversiones y activar con rapidez el potencial productivo de la isla, desde la agricultura hasta la minería de níquel.

Durante la misma conversación, Piñón se mostró escéptico sobre la nueva ley de petróleo y gas que el gobierno cubano promovió para atraer inversión extranjera.

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El especialista fue tajante sobre qué mueve realmente a una petrolera a explorar un territorio: “no es la ley (...) es la geología, geología, geología”, sostuvo ante la emisora.

Según explicó, un pozo exploratorio en aguas profundas del Golfo de México cuesta entre USD 50 y USD 100 millones, una inversión que ninguna compañía arriesga sin suficiente certeza geológica, algo que los cuatro pozos perforados en Cuba en 2012 no lograron demostrar.

Déficit de 1,730 megavatios el día del apagón en Santiago y Guantánamo

La contracción proyectada por la CEPAL no ocurre en el vacío. El 25 de octubre, una falla en la línea de transmisión Cueto-Renté dejó sin electricidad a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, donde viven cerca de 1.4 millones de personas, según informó la agencia EFE.

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Ese mismo día, el Gobierno cubano decidió mantener el horario de verano hasta noviembre de 2027 para aliviar la demanda eléctrica vespertina, una medida que el propio Ejecutivo vinculó al “cerco energético” impuesto por Estados Unidos, de acuerdo con la nota oficial difundida por la agencia.

La oscuridad de los cortes facilitó un asalto brutal, un tiroteo entre grupos y demoras de agentes, según testimonios que retratan una ciudad con más miedo, menos respuesta oficial y servicios básicos también afectados. (Imagen de cortesía)

El organismo eléctrico estatal reportó para esa jornada una disponibilidad de apenas 1,120 megavatios frente a un consumo previsto de 2,850, un déficit de 1.730 megavatios.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, volvió a salir de servicio por vibraciones en su turbina apenas tres días después de reincorporarse al sistema.

La CEPAL atribuye el deterioro a la interrupción del suministro externo de petróleo, el desplome del turismo, la menor entrada de divisas y las restricciones sobre la producción y las importaciones, un conjunto de factores que ya provocó la peor contracción del PIB cubano desde 2020.

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Piñón advirtió, durante la entrevista con Radio Martí, que la falta de un plan previo multiplicará el costo social de cualquier transición futura. Para el investigador, cada mes sin ese mapa de ruta reduce las posibilidades de que sectores como el níquel, el azúcar o la agricultura puedan reactivarse con rapidez cuando llegue el momento del cambio.