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Cómo es Battle Harbour, la isla de Canadá sin autos ni internet donde los turistas pueden dormir en edificios históricos

El antiguo centro pesquero de Labrador conserva almacenes, viviendas restauradas y torres de comunicación de principios del siglo XX. Para llegar, los viajeros deben combinar un trayecto por carretera con una travesía marítima

Varias casas de madera y una iglesia sobre colinas de hierba junto al mar y pequeños islotes bajo un cielo nublado
Battle Harbour funciona como un sitio histórico estacional que preserva la memoria de la industria del bacalao en Canadá
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En una isla de apenas 800 metros de largo, sin automóviles, cobertura de telefonía móvil ni residentes permanentes, los huéspedes todavía se registran en edificios que formaron parte de uno de los centros pesqueros de Labrador.

Battle Harbour funciona hoy como un sitio histórico y destino estacional que conserva la memoria de la industria del bacalao en Canadá.

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El acceso requiere un vuelo hasta Happy Valley-Goose Bay, cinco horas por carretera hasta Mary’s Harbour y una travesía en barco de entre 60 y 75 minutos.

Casas de madera, una iglesia con torre y cobertizos con botes sobre pilotes en la orilla de una colina junto al mar
El acceso a la remota isla requiere un vuelo, cinco horas de carretera y una travesía en barco desde Mary's Harbour

Al desembarcar, los visitantes encuentran muelles, almacenes y viviendas restauradas, además de figuras de tamaño real que reproducen a pescadores y comerciantes de principios del siglo XX.

Battle Harbour perdió a sus últimos habitantes permanentes en los años 70

Ubicada frente a la costa de Labrador, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, Battle Harbour tuvo un papel central en el comercio de bacalao salado desde el siglo XVIII. El comerciante inglés John Slade instaló allí un negocio durante la década de 1770, atraído por la cercanía de los caladeros.

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La isla procesaba bacalao para enviarlo a Europa, el Caribe y otros destinos. En su período de mayor actividad, contó con hospital, escuela, iglesia y estación de radio. Su población estable rondaba las 300 personas, a las que se sumaban miles de trabajadores temporarios durante las temporadas de pesca.

El bacalao salado fue la base de la economía de Battle Harbour durante siglos, con envíos hacia Europa, el Caribe y otros mercados internacionales (AP)
El bacalao salado fue la base de la economía de Battle Harbour durante siglos, con envíos hacia Europa, el Caribe y otros mercados internacionales (AP)

El declive comenzó con un incendio en 1930, la reducción de las poblaciones de peces y un programa provincial de reasentamiento durante los años 60. Para la década siguiente, los últimos residentes permanentes ya se habían ido.

El cierre definitivo de la pesquería de bacalao llegó el 2 de julio de 1992, cuando el Gobierno federal canadiense impuso una moratoria. La medida dejó sin empleo a 30.000 personas en Terranova y Labrador, según la información compartida por BBC News.

Un sitio patrimonial sin señal de celular

La isla abre entre junio y los primeros días de septiembre bajo la gestión de Battle Harbour Historic Trust, la entidad encargada de conservar sus edificios y promover las visitas. El lugar cuenta con 16 residencias de verano privadas, aunque ninguna persona vive allí durante todo el año.

Peter Bull, director ejecutivo de la fundación, pasa gran parte de cada verano en el lugar. A los visitantes les informa sobre cuestiones prácticas apenas llegan: horarios de comidas, recorridos guiados, un punto de conexión Wi-Fi comunitario y la ausencia de red celular.

Edificios de madera junto a muelles sobre el agua, pequeñas embarcaciones y colinas con antenas bajo un cielo despejado
La moratoria federal al bacalao decretada en 1992 dejó sin empleo a 30.000 personas en la provincia de Terranova y Labrador

Los alojamientos ocupan antiguas construcciones vinculadas al comercio y la pesca. Hay cinco cabañas restauradas y 12 habitaciones con baño privado, además de dependencias históricas como el Merchant Building.

Los paquetes de dos noches partían de USD 1.120 para dos personas e incluían hospedaje, traslados en barco, comidas y una visita histórica, de acuerdo con BBC News.

La falta de servicios modernos forma parte de la dinámica diaria. Cada edificio dispone de un sistema de comunicación para emergencias mediante radio.

“Si hay algún problema durante la noche, si estás enfermo, herido o lo que sea, solo tienes que pulsar este botón cuadrado”, explicó Wanda Fifield, responsable de acompañar a los huéspedes a sus habitaciones.

Los almacenes conservan las huellas del comercio de bacalao

El recorrido histórico incluye los antiguos almacenes, llamados localmente “rooms”, donde se guardaban productos y materiales vinculados a la actividad pesquera. Nelson Smith, guía y colaborador en la restauración de las construcciones, explicó que cada espacio conserva olores diferentes por los bienes que albergó.

Casas de madera sobre una colina con pasto y rocas frente al mar, con colinas bajas al fondo y cielo azul despejado
El explorador Robert E. Peary ofreció conferencias de prensa sobre su llegada al Polo Norte en la tienda de sal de la isla en 1909

La tienda de sal todavía contiene el mineral utilizado para preservar el bacalao. En el desván de ese edificio, el explorador estadounidense Robert E. Peary ofreció en 1909 dos conferencias de prensa tras afirmar que había llegado al Polo Norte. Su primer relato sobre la expedición salió desde la estación Marconi cercana y llegó a The New York Times.

Smith también detalló el método tradicional de preparación del pescado. “A mí me gusta el bacalao salado cuando tiene dos años”, comentó durante una visita citada por BBC News. El proceso incluía limpieza, salado y secado sobre plataformas elevadas de madera al aire libre.

Dos torres Marconi requieren una reparación de USD 143.000

Entre los elementos patrimoniales de la isla sobresalen las torres Marconi, construidas en 1906 y reconstruidas en 1931. Son el último par de ese tipo conservado en América del Norte y formaron parte de un sistema de telégrafo inalámbrico basado en ondas de radio.

Un zorro blanco sentado en la nieve mira fijamente hacia la cámara
El área circundante a Battle Harbour permite observar zorros árticos, aves marinas, icebergs y diversas especies de ballenas

Las instalaciones ayudaron a orientar a navegantes y a transmitir mensajes desde esta zona remota de Canadá. La fundación buscaba reunir USD 143.000 para reparar las dos torres.

El entorno también incluye dos cementerios, senderos y la isla Great Caribou, ubicada al otro lado del estrecho. En esa área se pueden observar zorros árticos, aves marinas y, según las condiciones, icebergs y ballenas jorobadas o minke.

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