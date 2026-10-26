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Ucrania y Rusia se preparan para el comienzo de una tregua humanitaria en Oleshki

El cese de hostilidades comenzará a las 3:00 hora local del martes, tras meses de gestiones, para habilitar corredores de suministros y la salida de residentes atrapados desde 2022 en la localidad

El defensor del pueblo ucraniano Dmitró Lubinets y la comisionada rusa Yana Lantrátova coordinarán el cese de hostilidades. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
El defensor del pueblo ucraniano Dmitró Lubinets y la comisionada rusa Yana Lantrátova coordinarán el cese de hostilidades. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
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Ucrania y Rusia pondrán en marcha este martes un alto el fuego localizado en Oleshki, la localidad del sur ucraniano ocupada por tropas rusas desde 2022, con el objetivo de evacuar a los civiles atrapados y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. El acuerdo, gestado tras meses de gestiones diplomáticas, cuenta con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump y del papa León XIV.

La tregua, anunciada el 23 de octubre, busca aliviar una crisis que combina escasez de alimentos, falta de medicinas y los efectos de años de combates sobre una población que, según cifras estadounidenses, se redujo de 24.000 habitantes antes de la guerra a apenas unos pocos miles. Fuentes ucranianas citadas por EFE estiman en unos 2.000 los vecinos que aún permanecen en la ciudad.

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El alto el fuego comenzará a las 3:00 de la madrugada hora local del martes (1:00 GMT), según confirmó el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, encargado de coordinar la operación junto a su homóloga rusa, Yana Lantrátova. La tregua fue validada por los ejércitos de ambos países.

El primer paso consistirá en el desminado de las carreteras de salida de la ciudad, condición que Kiev considera indispensable antes de avanzar con cualquier otra acción. “Los rusos tienen que limpiar las carreteras de minas, y tenemos que verlo y trabajar a partir de ahí”, afirmó el presidente Volodímir Zelensky en una entrevista con la cadena TSN el domingo, en la que precisó que la operación se extendería durante varios días e incluiría misiones conjuntas con personal estadounidense, ucraniano y ruso.

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Tras el desminado, se prevé la entrega de alimentos y equipamiento al hospital local, y finalmente la evacuación de quienes decidan abandonar la zona, ya sea hacia territorio bajo control ruso o ucraniano. Lubinets aseguró que Estados Unidos vigilará “físicamente” el desarrollo de la operación, aunque todavía no se han precisado los procedimientos ni las rutas exactas de salida.

La población de Oleshki se redujo de 24.000 habitantes antes de la guerra a unos 2.000 civiles que aún permanecen en la ciudad. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
La población de Oleshki se redujo de 24.000 habitantes antes de la guerra a unos 2.000 civiles que aún permanecen en la ciudad. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)

El acuerdo representa un caso inusual de cooperación directa entre Moscú y Kiev desde el inicio de la invasión rusa, ya que no aborda el conflicto general, que lleva casi cinco años, pero establece un mecanismo puntual de corredores humanitarios para la entrega de ayuda y el traslado de residentes.

Una ciudad devastada por la guerra y la inundación

Oleshki se encuentra en la orilla oriental del río Dniéper, en la región de Jersón, frente a la ciudad de Jersón, que permanece bajo control ucraniano. Las tropas rusas tomaron la localidad durante los primeros días de la invasión de febrero de 2022 y la mantienen ocupada desde entonces.

Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego localizado en Oleshki con la mediación de Melania Trump y el papa León XIV. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego localizado en Oleshki con la mediación de Melania Trump y el papa León XIV. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)

La ciudad sufrió daños severos por los combates y fue golpeada además por las inundaciones derivadas de la destrucción de la cercana represa de Kajovka en 2023. A esa combinación de factores se suma la falta sostenida de alimentos, medicinas y otros suministros básicos, reportada tanto por residentes como por autoridades.

La vía de evacuación más directa sería a través del río Dniéper hacia la orilla occidental, bajo control ucraniano, pero esa ruta resulta improbable de utilizar porque allí se encuentra la línea del frente, fuertemente minada entre ambos ejércitos.

Una crisis que se extiende más allá de Oleshki

Aun si la operación en Oleshki resulta exitosa, la situación de la ciudad refleja un problema de mayor escala en otras localidades bajo ocupación rusa. En la región de Jersón, unos 4.000 civiles enfrentan un calvario similar en la localidad de Hola Pristan y en los pueblos vecinos, señaló la concejal Pogomí.

Más al norte del Dniéper, la situación también se deteriora en Kamianka-Dniprovska y Energodar, en la región de Zaporiyia, parcialmente ocupada por Rusia, advirtió ante medios ucranianos Petró Andriúshchenko, jefe del Centro para el Estudio de la Ocupación.

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