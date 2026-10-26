¿Cuánto debe cada centroamericano y qué país lidera la deuda por habitante?

Diversas personas cargan obligaciones financieras y buscan monedas sobre un mapa de Centroamérica titulado con la frase de deuda pública por habitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registra la mayor deuda pública por habitante de Centroamérica y de los países incluidos en el informe del IIF, con USD 14,338 por persona, frente a un producto interno bruto (PIB) por habitante de USD 21,823. La cifra equivale al 65.7% de la producción anual promedio atribuida a cada residente, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

La relación entre ambos indicadores permite dimensionar el peso relativo de la deuda pública. El PIB por habitante expresa el valor promedio de los bienes y servicios que produce cada persona en un año, mientras que la deuda por habitante distribuye el endeudamiento público total entre la población.

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Y aunque no constituye una medida fiscal completa, ya que no considera tasas de interés, plazos de pago, ingresos estatales ni composición de la deuda, sí ofrece una referencia para comparar economías de distinto tamaño, como las centroamericanas.

Datos del Instituto de Finanzas Internacionales sitúan a Panamá con la mayor deuda por habitante en Centroamérica y a El Salvador con la mayor proporción sobre el producto interno bruto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá y Costa Rica concentran los mayores montos de deuda por persona

En Panamá, la deuda pública por habitante alcanza USD 14,338, el mayor nivel de toda la muestra latinoamericana. También presenta el PIB por habitante más elevado de Centroamérica, con USD 21,823. Esa comparación arroja una relación de casi 66 dólares de deuda por cada 100 dólares de producción anual por persona en ese país.

Costa Rica ocupa el segundo lugar regional y el segundo de la muestra en deuda per cápita, con USD 13,105. Su PIB por habitante llega a USD 21,636, apenas por debajo del panameño. La deuda equivale al 60.6% de ese indicador de producción individual.

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Los dos países se ubican por encima de las principales economías sudamericanas. Por ejemplo, Argentina registra una deuda de USD 11,146 por habitante; Brasil, USD 10,106; México, USD 8,577, y Chile, USD 8,506. En ese grupo, Panamá supera incluso a Costa Rica, que queda por delante de Argentina y Brasil.

Una mano sostiene un saco de tela marcado con el símbolo del dólar frente a un mapa de América Central ilustrado con las banderas de sus países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador tiene la mayor relación entre deuda y producción por habitante

El contraste cambia cuando se observa cuánto representa la deuda frente al PIB por habitante. El Salvador presenta USD 5,446 de deuda por persona y un PIB por habitante de USD 6,338. Lo que implica que la deuda equivale al 85.9% de la producción anual per cápita, la proporción más alta entre los cinco países centroamericanos, según los datos del IIF.

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Ese resultado coloca a El Salvador por encima de Brasil, donde la deuda por persona representa 80.6% del PIB por habitante. También supera a Argentina, con una relación de 68%, y a Panamá, pese a que este último país registra un monto absoluto de deuda por residente mucho más alto.

La diferencia muestra que una deuda por persona menor no implica necesariamente una carga relativa más baja. De acuerdo a los datos, El Salvador debe menos por habitante que Panamá y Costa Rica, pero cuenta con una producción promedio por persona considerablemente más baja.

Los ingresos del sector público no financiero de El Salvador crecieron un 12,1 % y la deuda pública alcanzó los 34.179,4 millones de dólares, según datos publicados por Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala y Honduras muestran los menores niveles de deuda por persona

Guatemala registra un PIB por habitante de USD 7,981 y una deuda de USD 1,996 por residente. La segunda cifra equivale al 25% de la primera, la menor proporción de Centroamérica. Su endeudamiento por persona también se sitúa entre los más bajos de América Latina en la muestra, cerca de Perú, con USD 3,483, y Bolivia, con USD 778.

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En Honduras, el PIB por habitante es de USD 3,945 y la deuda por persona alcanza USD 1,795. La relación llega a 45.5%, por encima de Guatemala, aunque por debajo de Panamá, Costa Rica y El Salvador.

La región centroamericana presenta así un panorama desigual. Panamá y Costa Rica combinan los mayores niveles de producción por habitante con las mayores deudas per cápita. El Salvador tiene una presión relativa más alta al comparar ambos indicadores. Guatemala y Honduras exhiben los montos de deuda individual más bajos, aunque también cuentan con menores niveles de producción por persona.