República Dominicana: Más de 283 mil personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero en un año

Un total de 283,790 personas ingresó o reingresó al sistema financiero entre agosto de 2025 y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre agosto de 2025 y julio de 2026, 283,790 personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos (SB). La cifra contempla a usuarios que accedieron por primera vez a servicios financieros formales y a quienes retomaron su relación con entidades del sector.

La información fue divulgada por la SB que detalla la evolución de la incorporación de usuarios al sistema según edad y sexo. El organismo sostuvo que el ingreso a los servicios financieros constituye un paso para que la población disponga de mecanismos formales de ahorro y pueda construir un historial crediticio.

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Del total registrado durante esos meses, el 51% correspondió a mujeres y el 49% a hombres. La diferencia entre ambos grupos fue de poco más de 5,000 personas, según los datos desagregados en el gráfico oficial.

La distribución por edades muestra que las incorporaciones se concentraron en personas de entre 31 y 38 años. Ese segmento sumó 70,839 ingresos y reingresos, equivalentes al 25% del total. Dentro de ese grupo, se contabilizaron 37,352 mujeres y 33,487 hombres.

Las mujeres representaron el 51% de las incorporaciones registradas por la Superintendencia de Bancos frente al 49% de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segmento de 31 a 38 años concentró la mayor cantidad de incorporaciones

Las personas de entre 39 y 45 años ocuparon el segundo lugar, con 51,092 incorporaciones, cifra que representó cerca del 18% del total anual. En ese rango se registraron 25,984 mujeres y 25,108 hombres, una diferencia de 876 usuarios.

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El grupo de 46 a 52 años reunió 40,916 ingresos o reingresos. La distribución por sexo fue de 20,559 mujeres y 20.357 hombres. Esta franja representó alrededor del 14% de las incorporaciones informadas por la Superintendencia de Bancos.

En el rango de 53 a 61 años se contabilizaron 36.016 personas, con 17.363 mujeres y 18,653 hombres. La diferencia en este grupo se inclinó hacia la población masculina, a diferencia de los segmentos de menor edad, donde predominó la participación femenina.

Los datos permiten observar que una parte mayoritaria de los nuevos usuarios y reingresos se ubicó en edades asociadas con la actividad laboral y la búsqueda de alternativas de financiamiento. Entre los 31 y los 61 años se concentraron 198,863 incorporaciones, cerca del 70% del total reportado para el período.

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Los grupos jóvenes y los mayores de 62 años también ampliaron su presencia

Entre los usuarios de 18 a 21 años, la SB registró 22,214 incorporaciones. De ese total, 10,508 fueron mujeres y 11,706 hombres. El grupo de 22 a 25 años sumó 20,383 personas, con 10,385 mujeres y 9.998 hombres.

La población de entre 26 y 30 años alcanzó 25,075 ingresos o reingresos al sistema financiero. El desglose señala 13,446 mujeres y 11,629 hombres. En conjunto, los tres rangos de 18 a 30 años acumularon 67,672 incorporaciones durante los 12 meses analizados.

El segmento de 62 años o más registró 17,255 usuarios. Allí se contabilizaron 7,943 mujeres y 9,312 hombres. Se trató del grupo con menor número de incorporaciones dentro de la clasificación presentada por la institución.

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El grupo de 62 años o más registró 17,255 usuarios y constituyó la franja con menor nivel de ingresos al sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SB señaló que el crecimiento de la base de usuarios fortalece la capacidad de las entidades para otorgar financiamiento. La ampliación del acceso a productos formales puede impulsar el consumo y favorecer una economía con mayor participación de personas y actividades dentro del sistema financiero regulado.