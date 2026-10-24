El dictador Kim Jong-un exigió a empresas norcoreanas acelerar la “revolución militar” y construir el ejército más fuerte

El líder norcoreano Kim Jong Un hace gestos durante una conferencia de comandantes de compañía del Ejército de Corea del Norte, en Pyongyang, Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

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El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió que las compañías de su Ejército se transformen en unidades de combate de élite y autosuficientes durante una conferencia de comandantes realizada en Pyongyang. En el evento castrense, Kim instó a las unidades militares a prepararse para cumplir “el objetivo del refuerzo militar de la nueva era”.

Según informó este sábado la agencia estatal norcoreana KCNA, en su discurso planteó la necesidad de reforzar la capacidad operativa de cada compañía. La conferencia volvió a poner en primer plano la prioridad política de Kim de fortalecer las Fuerzas Armadas del país.

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“Construyamos el ejército más fuerte y aceleremos una revolución militar a nuestra manera”, afirmó el mandatario norcoreano.

El encuentro se extendió durante dos días, el 22 y el 23 de octubre, y fue la primera reunión de comandantes de compañía de todo el Ejército desde el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, celebrado en febrero.

Durante aquel Congreso del partido gobernante, Corea del Norte fijó su dirección para los próximos cinco años. En esa instancia, Kim reclamó un fortalecimiento de las fuerzas convencionales y reafirmó la necesidad del desarrollo de armas nucleares y misiles.

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Ceremonia de puesta en servicio del destructor «Kang Kon» en el puerto de Wonsan, Corea del Norte, el 6 de septiembre de 2026 (KCNA vía REUTERS)

Lejos de las amenazas de la dictadura norcoreana y su afán belicista, Corea del Sur propuso el viernes una reunión militar con Corea del Norte para delimitar con precisión la frontera terrestre y restablecer los canales de comunicación, después de una explosión dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que agravó la tensión entre ambos países.

El Ministerio de Defensa surcoreano planteó que las partes confirmen la ubicación de la Línea de Demarcación Militar (LDM) y acuerden mecanismos que eviten choques accidentales en las áreas fronterizas.

La iniciativa llegó después de que una explosión en la DMZ, que separa a las dos Coreas, hiriera a tres soldados surcoreanos el mes pasado. Seúl atribuyó el hecho a minas terrestres instaladas por el Norte, una acusación que Pyongyang rechazó.

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El Ministerio de Defensa de Corea del Sur advirtió que era difícil anticipar “qué otros incidentes podrían ocurrir si se permite que esta situación continúe sin ser abordada”. La cartera indicó que una eventual negociación podría incluir al Comando de las Naciones Unidas.

Kim Hong-cheol, viceministro de Defensa para Asuntos Políticos, señaló que las fechas y los lugares de las conversaciones podrían definirse a través de Panmunjom, la aldea de la tregua donde soldados de las dos Coreas permanecen frente a frente. “Las fechas y los lugares específicos podrían discutirse a través de Panmunjom”, afirmó, antes de expresar que Seúl esperaba “una respuesta positiva de Corea del Norte”. El Ministerio recordó que una propuesta de conversaciones formulada el año pasado tampoco recibió respuesta de Pyongyang.

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La oferta surcoreana se conoció pocos días después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, anunciara que el Norte desplegó nuevas unidades militares en “posición de fuego” cerca de la frontera. Pyongyang calificó de “grave” la situación y manifestó que evaluaba el despliegue de más “medios de ataque táctico” en el área.

Kim Yo-jong, hermana del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un (REUTERS/Jorge Silva/Archivo)

El jueves, Kim Yo-jong sostuvo que Corea del Norte instalaría altavoces en alerta a lo largo de la frontera “en cuestión de días” y que había puesto en estado de preparación “nuevos medios de contramedida”, sin dar detalles.

Por su parte, el Ejército surcoreano confirmó el uso de altavoces y disparos de advertencia como “medidas defensivas legítimas” para impedir que efectivos norcoreanos cruzaran la Línea de Defensa Marítima y para obligar a retroceder a quienes ya la hubieran atravesado. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Jin Yong-sung, ordenó a las Fuerzas Armadas que “respondieran con firmeza” si el régimen norcoreano utilizaba las medidas de Seúl como argumento para una acción agresiva.

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Desde 2024, después de que Kim Jong-un definiera a Corea del Sur como el “principal enemigo” de su país, el Ejército norcoreano instaló minas y levantó barreras antitanque a lo largo de la frontera con el objetivo de sellarla de forma permanente.

Corea del Sur y Corea del Norte continúan técnicamente en guerra, ya que el conflicto de 1950 a 1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ya había propuesto retomar el diálogo, una iniciativa que Kim Yo Jong desestimó como “la culminación de la farsa”.

(Con información de Reuters)