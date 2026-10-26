Streamers se despiden de El Komanche: Alana Flores encabeza con fuerte mensaje en contra de la difamación y el acoso

Alana Flores arremetió de forma contundente contra el acoso y los ataques anónimos en internet.

Guardar

Alana Flores se despidió de El Komanche con un mensaje contra la difamación y el acoso en redes sociales, luego de que el manager del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez reportó su presunta muerte durante en la noche del apsado domingo 25 de octubre de 2026.

La familia del creador de contenido y la Fiscalía de Nuevo León no confirmaron el fallecimiento, aunque las publicaciones de amigos y colegas alimentaron la versión.

PUBLICIDAD

La reacción de la famosa se sumó a los mensajes difundidos por figuras como Auron Play, Ibai Llanos, Coscu y Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu. Las despedidas se multiplicaron mientras la noticia permaneció sin una confirmación oficial de las autoridades o de los familiares de Gómez.

El caso también reabrió las críticas contra los ataques, rumores y señalamientos anónimos que circularon en redes sociales. Varios creadores sostuvieron que esas dinámicas afectaron la vida personal de quienes estuvieron expuestos a campañas de hostigamiento digital.

Alana Flores cuestionó la difamación tras el reporte sobre El Komanche

La mexicana compartió fotografías y videos junto a Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche. En la publicación envió condolencias a sus personas cercanas y dirigió un reclamo a quienes difundieron acusaciones o mensajes ofensivos en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

“La difamación y el acoso en redes es cada vez más grave, ojalá el anonimato le quitara la valentía a los cobardes y ojalá la gente fuera más consciente del daño que provocan las palabras y sus difamaciones sacadas de los huevos. Descansa en paz komi, pronta resignación a toda la familia y cercanos”.

El mensaje de Flores fue interpretado por usuarios como una señal de que el reporte compartido por el manager del streamer habría sido cierto. Aun así, hasta ese momento no existió un comunicado público de sus familiares ni una confirmación de la Fiscalía de Nuevo León.

PUBLICIDAD

Alana Flores cuestionó la difamación tras el reporte sobre El Komanche (RS)

La creadora de contenido colocó su mensaje en medio de una ola de publicaciones que recordaron la convivencia que El Komanche mantuvo con otros streamers de habla hispana. Las reacciones también señalaron el vacío que su ausencia habría dejado dentro de las comunidades de videojuegos y transmisiones en vivo.

Auron Play recordó una conversación con El Komanche cuatro días antes

Auron Play publicó uno de los mensajes más extensos tras conocer el reporte. El streamer español expresó que había hablado con su amigo apenas cuatro días antes y recordó una visita que Gómez realizó a su casa después de La Velada.

“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando”, escribió el creador de contenido, quien sostuvo que extrañaría sus conversaciones y la cercanía que mantuvieron.

PUBLICIDAD

AuronPlay recordó que El Komanche cambió sus vuelos para quedarse algunos días con él luego de notar que no atravesaba un buen momento. Según relató, Gómez lo acompañó, lo hizo reír, bailar y cantar durante esa convivencia.

“Este verano, después de la Velada, en lugar de volver a tu casa en México, sin yo pedírtelo cambiaste los vuelos para quedarte unos días conmigo en mi casa porque notaste que yo no estaba bien”, escribió.

El español también señaló que las transmisiones y partidas que compartieron tendrían una ausencia difícil de sustituir. “Las carreritas ahora tendrán un hueco que jamás se podrá reemplazar, pero jugaremos por ti, para hacerte reír allá donde estés”, publicó.

PUBLICIDAD

Auron Play recordó una conversación con El Komanche cuatro días antes (RS)

Ibai Llanos envió apoyo a la familia y seres queridos

Ibai Llanos también se sumó a los mensajes que aparecieron durante las primeras horas posteriores al reporte. El español envió condolencias a la familia y a las personas cercanas al streamer salvadoreño.

“Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho”, escribió Llanos en sus redes sociales.

El mensaje del creador de contenido se integró a una lista de despedidas que aumentó conforme más streamers conocieron la información. Las publicaciones circularon entre comunidades de España, México, Argentina y otros países de habla hispana.

Los mensajes no confirmaron por sí mismos el fallecimiento de Gómez. Las reacciones reflejaron que sus colegas habían tomado con seriedad el anuncio previo difundido por su manager.

PUBLICIDAD

Ibai Llanos envió apoyo a la familia y seres queridos (RS)

Coscu señaló a las comunidades que difundieron hostigamiento

El argentino Coscu dirigió un mensaje contra los usuarios que, según escribió, utilizaron redes sociales para inventar versiones, juzgar a otras personas y propagar ataques sin pruebas.

“Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas”, publicó el streamer. También reprochó que algunos usuarios difundieran versiones sobre la vida privada de otras personas y después compartieran mensajes de condolencias.

Coscu señaló que esas comunidades “juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame”.

PUBLICIDAD

Su publicación coincidió con el señalamiento de Alana Flores. Ambos mensajes cuestionaron la impunidad que algunos usuarios tuvieron al publicar acusaciones, insultos o rumores desde cuentas anónimas.

(RS)

Adriano Zendejas pidió no difundir versiones sin confirmar

Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, reaccionó durante una transmisión en vivo después de que usuarios comenzaron a escribir el nombre de El Komanche en el chat. El actor y creador de contenido explicó que no conoció personalmente al streamer, aunque había intercambiado mensajes con él tiempo atrás.

“Espero que la palabra esa que ponen no sea cierto”, dijo Zendejas al pedir a sus seguidores que no difundieran una versión que aún no había sido confirmada.

PUBLICIDAD

El creador recordó que habló con Gómez por mensajes directos cuando estuvo por primera vez en Monterrey. También envió fuerza a la familia del streamer en caso de que la información fuera verdadera.

“Dejemos de spamear eso en el chat, por favor, porque no hay que darle fuerza a algo que tal vez no se sabe o no sea cierto”, expresó durante la transmisión.

Los mensajes de despedida continuaron aumentando durante el lunes 26 de octubre, mientras familiares de El Komanche y la Fiscalía de Nuevo León no emitieron una confirmación pública sobre el reporte de su presunta muerte.

Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como "Maestro Shifu", reaccionó en una de sus transmisiones en vivo tras enterarse de la inesperada muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como "El Komanche"

La lista de mensajes continuó ampliándose conforme transcurrieron las horas. Los seguidores también esperaron publicaciones de Ari Gameplays y Rivers, dos de las creadoras de contenido más cercanas a la comunidad de streamers que despidió a El Komanche.