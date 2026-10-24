Marco Rubio afirmó que la invasión a Ucrania se reduce a la región del Donbás e instó a Moscú y Kiev a dar concesiones para la paz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (REUTERS/Kylie Cooper)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que la guerra entre Rusia y Ucrania se concentra en el Donbás y reclamó concesiones de Kiev y Moscú para avanzar hacia una salida diplomática de la invasión iniciada por el Kremlin en 2022.

“La gente le llama la guerra de Ucrania, pero es sobre el Donbás. Es sobre una región del país. En esencia, es sobre el 11% de una parte de ese país que Rusia quiere y no puede tomar militarmente y que Ucrania no está dispuesta a ceder”, declaró Rubio en una entrevista con India Today difundida a última hora del viernes.

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El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Ucrania tiene “buenas razones” para rechazar la cesión de la región, integrado por las provincias de Donetsk y Lugansk, por motivos de soberanía y por las consecuencias que una pérdida territorial podría tener para su seguridad en el futuro. Aun así, Rubio afirmó que “ambas partes tendrán que hacer concesiones”. A su entender, el conflicto no tendrá una resolución militar y solo podrá terminar mediante negociaciones.

El Donbás ocupa un lugar central en la confrontación armada desde 2014. La invasión rusa a gran escala, iniciada en 2022, extendió los combates a otras regiones de Ucrania después de que las fuerzas de Moscú no lograran tomar Kiev.

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Un mapa de Ucrania detalla las zonas bajo control militar ruso y las contraofensivas ucranianas a partir de datos del Institute for the Study of War

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que avanzan las gestiones de Washington entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra, aunque evitó precisar los resultados de los contactos recientes.

“Veremos cómo resulta. Han estado ocurriendo muchas cosas”, respondió Trump ante la prensa en la Casa Blanca, consultado por la afirmación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien sostuvo que el mandatario ruso, Vladimir Putin, no quiere la paz.

La nueva ronda diplomática quedó a cargo de Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, en un intento por destrabar un conflicto cuyo final formó parte de las promesas de campaña de Trump. El martes pasado, Witkoff se reunió en Oslo con el jefe de Estado ucraniano y dirigentes europeos. Luego viajó a San Petersburgo, donde mantuvo un encuentro con el líder ruso. Durante esa visita también se anunció la liberación de un profesor estadounidense que permanecía detenido en Rusia.

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En paralelo a las negociaciones, Ucrania informó el viernes que persisten las fallas y los límites de velocidad en el sistema satelital militar Starshield, pese a que Trump afirmó que el empresario Elon Musk restituyó el acceso utilizado por las fuerzas ucranianas. Fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania señalaron que aún se registraban pérdidas de señal en equipos y drones que superaban los 161 km/h. Además, indicaron que no existía confirmación sobre el levantamiento de las restricciones.

Donald Trump aseguró que avanzan las gestiones de Washington entre Kiev y Moscú (REUTERS/Umit Bektas)

“Los límites de velocidad en Starlink y Starshield siguen ahí, y la velocidad no se restauró”, insistió Zelensky. El mandatario agregó que Kiev esperaba una decisión de SpaceX y de la administración estadounidense para solucionar el problema.

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Funcionarios de Estados Unidos, citados por The Wall Street Journal, afirmaron que Trump habló con Musk para exigir el fin de las restricciones de velocidad sobre Starshield en Ucrania. La limitación afecta a drones de ataque y aparatos interceptores empleados por las fuerzas ucranianas.

El jueves, Trump sostuvo que Musk había recuperado el sistema, aunque no aclaró si se había comunicado personalmente con el empresario para solicitar la restitución completa del servicio. El viernes indicó que trataría el asunto con Musk en caso de que las dificultades persistieran.

“No quiero comentar eso, ya saben, si llamé yo o si llamó alguien más, no hace ninguna diferencia”, declaró Trump. “Supongo que, en el fondo, él lo restableció”, agregó en referencia al dueño de SpaceX.

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(Con información de EFE)