Vientos del norte mantendrán las madrugadas frescas, con temperaturas de hasta 11 °C en El Salvador

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Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

La semana comenzó con un descenso en las temperaturas posicionándose cerca de los 12 °c en las zonas altas de El Salvador, mientras los vientos del norte continúan presentes en distintas regiones del país. El patrón atmosférico se mantendrá este lunes 26 de octubre, con ráfagas que podrían sentirse con mayor intensidad durante el día.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el territorio salvadoreño seguirá bajo la influencia de vientos nortes débiles, asociados a un sistema de alta presión ubicado al noreste de Texas, Estados Unidos.

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Según el pronóstico del Observatorio de Amenazas, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana. Ese escenario favorecerá un ambiente fresco en las primeras horas del día, con una ligera reducción de las temperaturas mínimas respecto de jornadas anteriores.

Las condiciones variarán durante la tarde. El MARN prevé un aumento de la nubosidad en la franja norte y en la cordillera volcánica occidental, aunque no se esperan lluvias. El ambiente será cálido en buena parte del país, antes del retorno de temperaturas más frescas durante la noche y la madrugada.

Las ráfagas del viento norte alcanzan hasta 35 kilómetros por hora en las zonas altas y la cordillera volcánica. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )

Las Pilas registró 11.9 °C durante la madrugada

La estación meteorológica de Las Pilas, en Chalatenango, registró la temperatura más baja de la madrugada, con 11.9 °C, equivalentes a 53.4 °F. El dato volvió a situar a esta zona montañosa entre los puntos con los valores térmicos más bajos del territorio nacional.

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En Planes de Montecristo, departamento de Santa Ana, la temperatura descendió a 12,4 °C (54.3 °F), de acuerdo con la red de estaciones meteorológicas automáticas del Ministerio de Medio Ambiente.

Otro de los registros más bajos se produjo en la estación ubicada en el volcán de San Miguel, donde el termómetro marcó 13,7 °C (56,7 ℉). Estos valores se dieron en medio del ingreso de aire más fresco impulsado por la circulación de los vientos del norte.

El viento soplará desde el norte con velocidades entre 15 y 25 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 45 kilómetros por hora en áreas expuestas, según el informe oficial.

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Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado en las zonas oriental y paracentral. En el resto del país se anticipan pocas nubes y ausencia de precipitaciones.

Un oleaje continuo avanza sobre una playa de arena oscura y acantilados erosionados en la costa del Pacífico durante un fenómeno de mareas vivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mareas vivas elevarán el nivel del mar hasta el 30 de octubre

El MARN también informó que las mareas vivas se mantendrán en toda la costa salvadoreña entre el 26 y el 30 de octubre. El fenómeno aumenta la diferencia entre la marea alta y la marea baja, debido a la alineación de la Luna con la Tierra y el Sol.

La marea alta se presentará entre las 3:00 y las 6:00, tanto de la mañana como de la tarde. En esos horarios, el aumento del nivel del mar podría alcanzar la parte alta de las playas. La marea baja ocurrirá entre las 9:00 y las 12:00 en ambos periodos del día, cuando quedará expuesta la parte baja de la franja costera.

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El periodo coincide con la Luna llena del 25 de octubre y con el perigeo lunar previsto para el 28 de octubre, cuando el satélite natural estará más cerca de la Tierra.

Los rangos de marea previstos llegarán a 2.3 metros en Acajutla, 2.4 metros en La Libertad, 3.1 metros en El Triunfo y 3,6 metros en La Unión. Las cifras superan los umbrales establecidos para cada uno de esos puntos costeros.