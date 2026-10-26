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Murió Walter Koenig, intérprete de Pavel Chekov en Star Trek

Su representante, Zachery McGinnis, confirmó el deceso ocurrido el domingo en la residencia del artista en North Hollywood, Los Ángeles, donde concluyó una trayectoria que también abarcó escritura y televisión

Walter Koenig
El intérprete retomó su personaje en varias películas de Star Trek y calificó a The Voyage Home como la mejor cinta de la saga. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)
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Walter Koenig, actor que interpretó a Pavel Chekov en Star Trek, murió el domingo a los 90 años en su casa del vecindario de North Hollywood, en Los Ángeles. Su agente, Zachery McGinnis, confirmó el fallecimiento.

Koenig se incorporó a la serie al inicio de su segunda temporada, en el otoño de 1967, como respuesta a una preocupación demográfica de la producción. Gene Roddenberry buscó un personaje más joven después de que le señalaran que William Shatner y Leonard Nimoy, ambos de 35 años al inicio del programa, parecían de mediana edad para parte de la audiencia juvenil.

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El actor tenía 30 años cuando obtuvo el papel del navegante ruso de la nave Enterprise. Los productores le dieron un corte de cabello inspirado en el de Davy Jones, integrante de The Monkees, con la intención de conectar con las adolescentes de la época.

Chekov también planteó una visión futura alejada de la Guerra Fría: un oficial ruso al servicio de un capitán originario de Iowa, dentro de una humanidad unificada que viajaba por el espacio. El personaje apareció en 36 episodios durante las dos temporadas finales de la emisión original en televisión.

Walter Koenig
El navegante ruso Chekov presentó una postura de unidad humana alejada de las tensiones políticas de la Guerra Fría.

Pavel Chekov permaneció en la franquicia hasta las películas de los años noventa

El episodio favorito de Koenig fue Spectre of the Gun, emitido en 1968, donde la tripulación de la Enterprise participó en un tiroteo del Viejo Oeste impuesto por alienígenas. Chekov recibió un disparo de Wyatt Earp, aunque la situación resultó ser una ilusión, y tuvo escenas con una anfitriona de salón.

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El actor habló con franqueza sobre las limitaciones técnicas de la serie. Antes de obtener el papel, nunca había visto un episodio completo porque detectó que las rocas de una escena exterior parecían hechas de unicel.

Al ser consultado sobre los efectos especiales, Koenig respondió: “Ni siquiera estallaban los detonadores”.

Walter Koenig
Koenig describió a la base de seguidores de Star Trek como una audiencia con sentido de justicia, imaginación y compromiso social. (AP Photo/Bob Galbraith, File)

Después del final de la serie original, retomó al personaje en las películas de Star Trek estrenadas entre 1979 y 1994. Consideró que Star Trek IV: The Voyage Home, lanzada en 1986, fue “la mejor película que hicimos”, dijo Koenig a Yahoo Entertainment en 2016.

La cinta presentó a Chekov bajo interrogatorio de agentes del FBI, intrigados por su acento ruso y su fáser. El personaje también buscó en San Francisco los “buques nucleares”, con una pronunciación que confundió a los habitantes de la ciudad.

Koenig afirmó que esa producción retomó la intención de Roddenberry de contar “historias sociopolíticas que hablaran de lo que ocurría en el mundo en ese momento”, dijo a Yahoo Entertainment.

Su carrera incluyó televisión, guiones y un regreso a la ciencia ficción

Walter Marvin Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago. Sus padres, Isadore y Sarah Strauss Koenig, eran inmigrantes judíos rusos procedentes de Lituania; el apellido familiar había sido Königsberg antes de que su padre llegara a Estados Unidos.

Su madre trabajó en una sombrerería en Inglaterra durante el trayecto familiar hacia Estados Unidos. Su padre fue músico, dueño de un club nocturno y traductor itinerante de RCA Victor antes de la Segunda Guerra Mundial.

La familia se mudó a Nueva York y Koenig creció en Inwood, Manhattan. Estudió medicina en Grinnell College, en Iowa, con interés en la psiquiatría, antes de transferirse a la Universidad de California en Los Ángeles, donde obtuvo una licenciatura en psicología.

“No tenía idea de qué hacer con mi vida. Era una hoja al viento”, dijo Koenig al Archive of American Television en una entrevista de 2013. Tras actuar en producciones escolares y universitarias, tomó clases de interpretación por recomendación de un profesor.

Las dificultades financieras tras el fin de la serie original impulsaron a Koenig a trabajar como guionista en la televisión de Estados Unidos. (REUTERS/Sukree Sukplang/File Photo)
Las dificultades financieras tras el fin de la serie original impulsaron a Koenig a trabajar como guionista en la televisión de Estados Unidos. (REUTERS/Sukree Sukplang/File Photo)

Luego de dos años en el Neighborhood Playhouse de Nueva York, debutó en televisión con Day in Court. También participó en Mr. Novak, The Alfred Hitchcock Hour y The Lieutenant, serie creada por Roddenberry, quien lo recordó tres años después al seleccionar al elenco de su producción espacial.

En la década de 1990 interpretó a Alfred Bester, un policía telépata manipulador del siglo XXIII, en 12 episodios de Babylon 5. En 2020 apareció en Unbelievable!!!!!, una parodia de Star Trek protagonizada por Snoop Dogg y con actores de distintas series de la franquicia.

Tras el fin de Star Trek, Koenig enfrentó problemas económicos a inicios de los años setenta y comenzó a escribir guiones para pagar sus gastos. Vendió varios pilotos, escribió un episodio de Star Trek: The Animated Series y sumó otros créditos como guionista durante las décadas de 1970 y 1980.

Su primer matrimonio con la actriz Anjanette Comer terminó en divorcio. En 1965 se casó con Judy Levitt, actriz que apareció en tres películas de Star Trek y murió en 2022; le sobreviven su hija, Danielle Koenig, y un nieto.

Sobre los seguidores de la franquicia, Koenig sostuvo que no se limitaban a estudiantes universitarios o personas vinculadas con la computación. “Eran personas con sentido de humanidad, con sentido de justicia y cierta inclinación política. Personas con imaginación y personas a quienes les gustaban los monstruos”, dijo al Archive of American Television.

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