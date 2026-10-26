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Ataques rusos dejaron al menos cinco muertos y una treintena de heridos en varias regiones de Ucrania

El Servicio Estatal de Emergencias reportó víctimas en Donetsk, Járkov, Zaporiyia, Chernígov y Dnipropetrovsk, tras una jornada de bombardeos que dañó viviendas, edificios residenciales, una guardería, vehículos e instalaciones privadas

El bombardeo ruso contra el distrito de Novobavarski en Járkov provocó dos muertes y daños en una escuela infantil. (Kharkiv Prosecutor's Office/via REUTERS)
El bombardeo ruso contra el distrito de Novobavarski en Járkov provocó dos muertes y daños en una escuela infantil. (Kharkiv Prosecutor's Office/via REUTERS)
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Al menos cinco personas murieron y una treintena resultaron heridas este lunes en una nueva oleada de ataques rusos contra varias regiones de Ucrania, entre ellas Donetsk, Járkov, Zaporiyia, Chernígov y Dnipropetrovsk, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El ataque con mayor número de víctimas se registró en Járkov, donde dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas en un bombardeo sobre el distrito de Novobavarski. El alcalde de la ciudad, Igor Terejov, informó del hecho en redes sociales y precisó que la ofensiva causó daños en edificios de apartamentos, casas, una escuela infantil y vehículos de la zona.

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En la región de Donetsk, los servicios de emergencia recuperaron el cuerpo de una persona tras un ataque contra una vivienda particular en Sloviansk. En el mismo operativo, los equipos de rescate también extinguieron un incendio registrado en otra vivienda y en tres vehículos de la zona.

En la cercana ciudad de Kramatorsk, los bombardeos provocaron el incendio de dos edificios residenciales. Durante las tareas de rescate, los equipos de emergencia lograron sacar con vida a una mujer de entre el humo.

Los ataques rusos también alcanzaron otras localidades de la región de Járkov. Dos personas resultaron heridas tras el impacto de un bombardeo contra un edificio residencial en Krasnopavlivka.

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El ataque contra la ciudad de Pavlogrado dejó una persona fallecida y siete heridas, entre ellas dos menores de edad. (State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
El ataque contra la ciudad de Pavlogrado dejó una persona fallecida y siete heridas, entre ellas dos menores de edad. (State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Un bombardeo ruso contra la aldea de Yasnohirka, también en la región de Donetsk, dejó un fallecido y diez personas heridas. Las autoridades ucranianas denunciaron que aviones rusos lanzaron cuatro bombas aéreas sobre una zona residencial privada y locales comerciales en el centro de la localidad.

En Zaporiyia, cuatro personas resultaron heridas en los ataques rusos contra la ciudad. Se trata de dos mujeres, de 22 y 30 años, y dos hombres, de 40 y 61 años, que debieron recibir asistencia médica tras los daños provocados en zonas residenciales.

Las bombas aéreas sobre la región de Donetsk destruyeron viviendas en Sloviansk y locales comerciales en Yasnohirka. (REUTERS/Gleb Garanich)
Las bombas aéreas sobre la región de Donetsk destruyeron viviendas en Sloviansk y locales comerciales en Yasnohirka. (REUTERS/Gleb Garanich)

En la región de Chernígov, dos personas resultaron heridas en bombardeos rusos contra un hangar de una empresa privada en Priluki y contra un almacén de grano en Nóvgorod-Síverski.

Más tarde, en nuevos ataques registrados en la región de Dnipropetrovsk, una persona murió y siete resultaron heridas, entre ellas dos menores, en la ciudad de Pavlogrado. El episodio se suma a la serie de bombardeos reportados a lo largo de la jornada en distintos puntos del territorio ucraniano.

Acusan a Rusia de crímenes de lesa humanidad

Los expertos de Naciones Unidas denunciaron el tráfico coercitivo de personas procedentes de 29 países para combatir en las filas rusas. (REUTERS/Vladyslav Sodel)
Los expertos de Naciones Unidas denunciaron el tráfico coercitivo de personas procedentes de 29 países para combatir en las filas rusas. (REUTERS/Vladyslav Sodel)

Un panel de expertos de las Naciones Unidas acusó este lunes a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad por atacar de manera reiterada la infraestructura energética de Ucrania, en un informe que también documenta el reclutamiento forzado de miles de extranjeros para combatir en el frente.

El grupo fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, con el mandato de investigar posibles violaciones del derecho internacional durante el conflicto. La comisión ya había responsabilizado a Moscú por crímenes de lesa humanidad en el pasado, a raíz de ataques con drones contra población civil y del traslado forzado de miles de menores ucranianos hacia territorio ruso.

El informe difundido este lunes señala un aumento en la “frecuencia, intensidad y alcance geográfico” de los ataques contra el sector energético ucraniano. Según documentó el panel, las acciones rusas contra la red eléctrica de Ucrania constituyen un crimen de lesa humanidad porque fueron ejecutadas de manera deliberada y como parte de una política estatal destinada a privar a la población civil de electricidad y otros servicios esenciales, con el objetivo de provocar sufrimiento.

Las pruebas recabadas por los expertos muestran que las acciones de Rusia “fueron llevadas a cabo con intención y conforme a una política estatal para privar a la población civil de electricidad y otros servicios esenciales dependientes de la energía, y causar sufrimiento”, indicó el panel.

El documento detalla el impacto sobre la población durante el último invierno, cuando “millones de personas en Ucrania enfrentaron cortes prolongados de calefacción, electricidad, agua y gas, y tuvieron que sobrellevar condiciones de vida intolerables”.

El panel también intentó examinar los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa, pero indicó que no recibió acceso por parte de Moscú para llevar adelante esa parte de la investigación.

Tráfico de personas para reclutamiento militar

Además de los ataques energéticos, los expertos investigaron el reclutamiento de ciudadanos extranjeros por parte de Rusia para combatir en la guerra. El panel halló “pruebas contundentes de que las autoridades rusas han traficado personas de 29 países” de distintas regiones del mundo.

“La trata de personas se realizó mediante engaño y coerción, en coordinación con agentes o agencias que operan en diferentes países o regiones geográficas”, sostuvo el organismo en su informe.

Según el documento, una vez que los hombres captados llegaban a territorio ruso eran obligados a firmar contratos militares y enviados a las líneas del frente de combate.

“Muchos han muerto o están desaparecidos, otros se han rendido o fueron capturados por las fuerzas armadas de Ucrania, adquiriendo así el estatus de prisioneros de guerra”, señaló el panel, que instó a Rusia a dar de baja a todas las personas que fueron víctimas de esta red de tráfico.

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