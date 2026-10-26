El Komanche pidió 5 mil dólares previo a su presunta muerte: aseguró que tenía deudas y se mostró desesperado

El creador de contenido Komanche realiza una transmisión en directo a través de una plataforma móvil.

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El Komanche pidió 5,000 dólares durante una transmisión en TikTok, días antes de que reportes locales señalaran que habría sido localizado sin vida el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda de Monterrey, Nuevo León.

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez aseguró que necesitaba el dinero para pagar una deuda, luego de que presuntamente perdió patrocinios por una polémica relacionada con acusaciones de acoso y abuso sexual que negó.

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El video se viralizó tras la difusión de la presunta muerte del creador de contenido, conocido como El Komanche. En el clip, el streamer se dirigió a una persona identificada como Carvajal y pidió un préstamo ante los usuarios que seguían su transmisión.

“Hey, Carvajal, ¿me quieres prestar cinco mil dólares, bro, para pagar una deuda?”, dijo Gómez. Luego afirmó que con esa cantidad habría podido resolver sus compromisos económicos.

El creador de contenido aseguró que la controversia afectó sus ingresos. “Estoy viendo que me quitaron el patrocinio, bro. Me quitaron patrocinios que yo tenía, bro. Por la polémica, bro”, expresó durante la transmisión.

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Carlos Mauricio Gómez afirmó que 5,000 dólares le habrían permitido pagar una deuda

En la misma transmisión, El Komanche insistió en que atravesaba una dificultad financiera. “Necesito con cinco mil dólares salgo, salgo de todo, yo creo”, dijo mientras leía mensajes de los usuarios conectados.

Una segunda voz le preguntó si la deuda habría sido con la tienda departamental. El famoso en TikTok rechazó esa versión y respondió que la situación le resultó complicada. También comentó que tendría que buscar otras opciones ante la pérdida de sus patrocinios.

“Pues está culero, güey. Busca otros. No, pues sí, pues toca, toca ver”, señaló el streamer. El fragmento circuló en TikTok, X y otras plataformas después de que comenzaron los reportes sobre su presunto fallecimiento.

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El Komanche pidió 5 mil dólares previo a su presunta muerte: aseguró que tenía deudas y se mostró desperado (Foto: Instagram/@elkomanche)

La grabación volvió a generar comentarios entre sus seguidores porque Gómez había publicado otro mensaje en X el 19 de octubre. Desde la cuenta @Komanch escribió: “Los días simplemente no mejoran”.

Mánager de El Komanche dijo que la familia confirmó el fallecimiento en Monterrey

Carlos Mauricio Gómez habría sido localizado sin vida el domingo en un domicilio ubicado en la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. El creador de contenido tenía 30 años y rentaba la propiedad, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso.

Vecinos habrían notado que la puerta de la vivienda permaneció abierta desde un día antes. Ante la sospecha de un posible robo, avisaron a los propietarios del inmueble, quienes acudieron a revisar las condiciones de la casa.

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Durante esa revisión, los dueños habrían localizado a un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales. Después llegaron cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas para acordonar la zona y recabar indicios.

Según reportes en redes, no se habrían encontrado huellas visibles de violencia en la escena. La identidad de la víctima y la causa del fallecimiento permanecieron bajo investigación de la Fiscalía de Nuevo León, que no había emitido una confirmación oficial.

Byron Reyes, identificado como mánager y CEO de creadores de contenido en El Salvador, difundió en Instagram que recibió la confirmación de la familia. “Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia”, escribió en una de sus historias.

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Más tarde, Reyes aseguró que habló con familiares del streamer. “Sí es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, publicó. También compartió un mensaje de despedida en el que recordó que conoció a Gómez cuando tenía cerca de 4,000 seguidores.

Reyes señaló que ambos habían planeado realizar una velada de boxeo en El Salvador. En otra historia, escribió: “El bullying a cualquier escala no es un juego”, mensaje que generó especulaciones entre usuarios de redes sociales, sin que hubiera información oficial que vinculara ese tema con el fallecimiento.

Mánager de El Komanche dijo que la familia confirmó el fallecimiento en Monterrey (Instagram: Komanche)

Fernanda Val había denunciado presiones de índole sexual en septiembre de 2026

La pérdida de patrocinios a la que El Komanche se refirió durante su transmisión habría ocurrido después de una controversia que escaló en septiembre de 2026. La creadora de contenido Fernanda Val denunció que el streamer presuntamente la presionó con fines sexuales a cambio de favores laborales.

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Val difundió capturas de pantalla de conversaciones privadas y sostuvo que Gómez habría utilizado engaños de carácter sexual para obtener encuentros a cambio de oportunidades laborales. La denuncia provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Gómez negó las acusaciones durante una transmisión. El streamer mostró sus propias capturas de los chats y sostuvo que las insinuaciones y los encuentros habrían sido mutuos y consensuados.

El creador salvadoreño afirmó que no habría acosado ni abusado de Val. Después de la controversia, recibió mensajes de hostigamiento y críticas en distintas plataformas, mientras algunos usuarios retomaron discusiones previas sobre su comportamiento y sus conflictos con otros streamers.

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El Komanche dejó Twitch en enero de 2026 tras una serie de conflictos

El Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Inició con transmisiones de videojuegos y contenido variado, y obtuvo mayor visibilidad en Centroamérica por sus colaboraciones con Fernanfloo.

Su presencia aumentó con su participación en los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en El juego del calamar, en la que coincidió con creadores como AuronPlay, El Rubius e Ibai Llanos.

En noviembre de 2025, Twitch suspendió siete días la cuenta de Gómez tras una polémica con el streamer Pereira. El conflicto surgió después de una broma relacionada con pruebas de cuerdas realizadas durante los Squid Craft Games 4.

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En enero de 2026, Gómez anunció que se retiraría de Twitch. “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió en X. Después informó que continuaría con transmisiones en YouTube, Kick y TikTok, plataformas en las que mantuvo contacto con su audiencia hasta sus últimos días.