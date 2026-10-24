El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó China a través de un puente recién inaugurado en Dandong

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (Europa Press)

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El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cruzó hacia China a través de un puente recientemente inaugurado sobre el río Yalu y llegó a la ciudad fronteriza de Dandong, según informó la agencia surcoreana Yonhap citando a una fuente gubernamental.

Por su parte, la agencia Xinhua indicó que ya retornó a su país. Según esa fuente, Wang Huning, el principal asesor político de China, se reunió con Kim en Dandong, donde le transmitió “los cordiales saludos y mejores deseos del presidente chino Xi Jinping”, y añadió que Wang “lo despidió en el Nuevo Puente del Río Yalu, que une China y Corea del Norte”.

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Kim “llegó a Dandong, en la provincia china de Liaoning”, a través del puente inaugurado el jueves de la semana pasada, señaló sin aportar más detalles una fuente anónima del gobierno surcoreano, citada por Yonhap.

El diario surcoreano JoongAng Ilbo, también con base en una fuente gubernamental anónima, indicó que el mandatario norcoreano fue recibido por el primer ministro chino, Li Qiang, al arribar a la ciudad fronteriza.

Las informaciones de la prensa surcoreana se conocen tras un reporte previo de la agencia japonesa Kyodo, que citando fuentes diplomáticas había dado cuenta de “estrictas restricciones al tráfico” en parte de Dandong y de la imposibilidad de reservar habitaciones de hotel en la zona.

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Una embarcación de inspección migratoria de China navega por el río Yalu, pasando junto a un edificio de aduanas norcoreano situado en el extremo del recién inaugurado Nuevo Puente del Río Yalu —que conecta Sinuiju, en Corea del Norte, con la Nueva Zona de Dandong, en China—, tal como se observa desde Dandong, en la provincia de Liaoning, China, el 15 de octubre de 2026 (REUTERS/Florence Lo)

El puente fue inaugurado por ambos países el pasado 15 de octubre, después de años de demoras. Pyongyang lo describió como un símbolo de la amistad con Pekín y un paso hacia el fortalecimiento del comercio bilateral, en un contexto de creciente acercamiento entre las dos naciones.

De confirmarse, la visita de Kim a China tendría lugar un día antes de que el gigante asiático celebre el 76º aniversario de su entrada en la guerra intercoreana (1950-53), y llegaría meses después de que el presidente chino, Xi Jinping, visitara Corea del Norte en junio pasado, por primera vez en siete años.

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La posible presencia del líder norcoreano en territorio vecino se da a menos de un mes de que coincidan en la ciudad china de Shenzhen los líderes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y el anfitrión, Xi Jinping, con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El puente recién inaugurado (REUTERS/Florence Lo)

Tanto Trump como Putin se mostraron en las últimas semanas abiertos a mantener en ese escenario, junto a Xi, una reunión trilateral para abordar la guerra de Ucrania. Tampoco se descarta que el mandatario estadounidense aproveche su viaje a Asia para un potencial encuentro con Kim, con quien ya se reunió en Singapur en junio de 2018, durante su primer mandato.

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Sin embargo, medios internacionales que citan fuentes con conocimiento de la situación publicaron esta semana que tanto Washington como Seúl consideran poco probable un encuentro este año entre Kim y Trump, hasta ahora el único gobernante de Estados Unidos que se ha reunido con un líder de Corea del Norte.

La última visita de Kim a China fue en septiembre de 2025, cuando el líder del hermético país se reunió en Pekín con Xi en el marco de la conmemoración del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.