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Un panel de la ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad por ataques a la red energética de Ucrania

El informe difundido este lunes concluye que los bombardeos buscaban privar deliberadamente a la población civil de electricidad y servicios esenciales, en el marco de una estrategia estatal durante la invasión iniciada en 2022

Un panel de la ONU concluyó que Rusia cometió crímenes de lesa humanidad tras sus ofensivas contra la red energética de Ucrania. (REUTERS/Nina Liashonok)
Un panel de la ONU concluyó que Rusia cometió crímenes de lesa humanidad tras sus ofensivas contra la red energética de Ucrania. (REUTERS/Nina Liashonok)
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Un panel de expertos de las Naciones Unidas concluyó que Rusia cometió crímenes de lesa humanidad al atacar de manera reiterada la infraestructura energética de Ucrania, en un informe difundido este lunes que también documenta otras presuntas violaciones del derecho internacional cometidas durante la guerra. El organismo había señalado previamente a Moscú por crímenes similares vinculados a ataques con drones contra población civil y al traslado forzado de menores.

El panel fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, con el mandato de investigar posibles violaciones del derecho internacional durante el conflicto. Desde entonces, el organismo ha acusado en reiteradas ocasiones a Moscú de responsabilidad en crímenes de guerra.

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Ataques a la red energética como política de Estado

Según el informe difundido este lunes, Rusia intensificó de forma sostenida los bombardeos contra el sistema energético ucraniano, con un aumento en la “frecuencia, intensidad y alcance geográfico” de los ataques. El panel sostuvo que la evidencia reunida demuestra una estrategia deliberada contra la población civil del país invadido.

Los expertos afirmaron que las acciones rusas “fueron llevadas a cabo con intención y conforme a una política estatal para privar a la población civil de electricidad y otros servicios esenciales dependientes de energía y causar sufrimiento”.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la comisión investigadora en 2022 tras el inicio de la invasión militar. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la comisión investigadora en 2022 tras el inicio de la invasión militar. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El informe puso el foco en las consecuencias del último invierno boreal, cuando millones de personas en Ucrania quedaron sin suministros básicos durante períodos prolongados. El propio panel describió que “millones de personas en Ucrania enfrentaron prolongados cortes de calefacción, electricidad, agua y gas, y tuvieron que sobrellevar condiciones de vida intolerables”.

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El organismo también intentó investigar ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa, pero indicó que Moscú no le concedió acceso para realizar esa verificación.

Tráfico de personas de 29 países para reclutamiento militar

Naciones Unidas señaló con anterioridad a Moscú por ofensivas con drones contra civiles y por el traslado forzado de menores. (REUTERS/Gleb Garanich)
Naciones Unidas señaló con anterioridad a Moscú por ofensivas con drones contra civiles y por el traslado forzado de menores. (REUTERS/Gleb Garanich)

El informe abordó además el reclutamiento de ciudadanos extranjeros por parte de Rusia para combatir en el frente ucraniano. El panel halló “evidencia contundente de que las autoridades rusas han traficado personas de 29 países” en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con los expertos, la captación se realizó mediante métodos sistemáticos y coordinados a través de redes internacionales. El organismo detalló que “la trata de personas se realizó mediante engaño y coerción, en coordinación con agentes o agencias que operan en diferentes países o geográficas regiones”.

Una vez en territorio ruso, las víctimas fueron obligadas a firmar contratos militares y enviadas a las líneas de combate, según el informe. El destino posterior de estas personas varió de manera considerable, de acuerdo con lo documentado por el panel.

El organismo precisó que “muchos han sido asesinados o han desaparecido, otros se han rendido o fueron capturados por las fuerzas armadas ucranianas, adquiriendo así el estatus de prisioneros de guerra”. A partir de estos hallazgos, el panel instó a Rusia a dar de baja a todas las personas que fueron reclutadas mediante estos métodos.

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