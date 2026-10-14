El Salvador

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Un nuevo informe regional divulgado este miércoles revela qué factores estructurales explican la persistencia alimentaria en el istmo y por qué la disponibilidad física de comida no es la causa principal de esta crisis

Ilustración de un niño con un plato vacío sobre tierra seca, junto a sacos de comida, el mapa de Guatemala y un reloj en el cielo.
Guatemala enfrenta un Superniño con efectos previstos hasta mayo de 2027, en medio de una crisis de desnutrición aguda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La desigualdad en el acceso a recursos, más que la falta física de alimentos, explica el hambre en Centroamérica, según el ensayo regional del Índice Global del Hambre (GHI) 2026 divulgado este miércoles. El documento sitúa a Guatemala como el país con la peor situación alimentaria del área, con 18.3 puntos, apenas debajo del umbral de 20 que marca la categoría de hambre grave.

“En América Latina el hambre no se explica principalmente por la falta física de alimentos, sino por la desigualdad, la exclusión y el acceso desigual a recursos, ingresos, servicios y protección social”, sostiene Carmen Rosa de León-Escribano en el análisis, elaborado desde el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala (IEPADES), organización dedicada a la investigación sobre desarrollo y paz en la región.

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El GHI 2026 elaborado por Welt Hunger Hilfe (cuyo nombre oficial en alemán es Deutsche Welthungerhilfe e.V.) una de las organizaciones privadas de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo más grandes de Alemania, compara la situación de 122 países con datos recabados principalmente entre 2021 y 2025.

En Centroamérica, el panorama queda dividido entre dos países con hambre moderada —Guatemala y Honduras— y tres con niveles bajos: Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Un hombre corta granos de maíz para elaborar alimentos en la aldea Santa Elena, hoy en el departamento de Francisco Morazán (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Un hombre corta granos de maíz para elaborar alimentos en la aldea Santa Elena, hoy en el departamento de Francisco Morazán (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Guatemala roza el umbral de hambre grave

Guatemala alcanza 18.3 puntos en el GHI 2026, seguido de Honduras con 12.3. Ambos integran la categoría de hambre moderada, mientras que Costa Rica, El Salvador y Panamá se ubican por debajo de los 10 puntos.

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La trayectoria histórica de Guatemala muestra una mejora de largo plazo. El país pasó de 29.0 puntos en el año 2000 a 24.9 en 2006, 21.5 en 2012 y 19.8 en 2018, hasta llegar a la cifra actual.

Pese a esa caída sostenida a lo largo de dos décadas, el país no logró cruzar el umbral de los 10 puntos que lo ubicaría en la categoría de hambre baja, donde ya se encuentran otros vecinos de la región.

El informe vincula esa persistencia con factores que exceden la disponibilidad de alimentos. La desigualdad, la debilidad institucional y el acceso desigual a tierra, ingresos y servicios aparecen como causas estructurales del estancamiento guatemalteco.

Foto tomada el 26 de octubre 2019 que muestra a Mar&#237;a sostiendo en brazos a su hijo Hamiliton de 3 a&#241;os, un ni&#241;o recuperado de desnutrici&#243;n aguda en el caser&#237;o el Ceibal en el municipio de Jocot&#225;n, Chiquimula en el Corredor Seco de Guatemala. EFE/Esteban Biba
Foto tomada el 26 de octubre 2019 que muestra a Mar&#237;a sostiendo en brazos a su hijo Hamiliton de 3 a&#241;os, un ni&#241;o recuperado de desnutrici&#243;n aguda en el caser&#237;o el Ceibal en el municipio de Jocot&#225;n, Chiquimula en el Corredor Seco de Guatemala. EFE/Esteban Biba

Honduras reduce su puntaje sin salir de la categoría moderada

Honduras registra un puntaje de 12.3, también dentro del nivel moderado. El país arrancó el siglo con 21.7 puntos en 2000, bajó a 17.6 en 2006, a 13.5 en 2012 y a 12.9 en 2018.

La mejora es sostenida a lo largo de dos décadas, aunque insuficiente para cambiar de categoría. El índice señala que persisten desafíos estructurales de acceso a alimentos, nutrición infantil, ingresos y capacidad de resistir choques económicos o climáticos.

Nicaragua, sin puntaje individual por falta de datos

Nicaragua no recibió un puntaje individual para la edición 2026. El país obtuvo únicamente una clasificación provisional de hambre moderada, dentro del rango de 10.0 a 19.9 puntos, por insuficiencia de información disponible.

El documento advierte que la falta de datos adecuados constituye en sí misma un problema: cuando el hambre no se mide con precisión, puede quedar sin respuesta política ni humanitaria.

Esa situación llevó a los autores del informe a reclamar financiamiento sostenido para la recopilación de datos de seguridad alimentaria. También pidieron evaluaciones independientes en zonas de difícil acceso del país.

Una mujer prepara alimentos a base de maíz en la aldea Santa Elena en el municipio de Santa Lucia (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Una mujer prepara alimentos a base de maíz en la aldea Santa Elena en el municipio de Santa Lucia (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Costa Rica, El Salvador y Panamá, con niveles bajos

Costa Rica se ubica por debajo de los cinco puntos, el mejor desempeño de Centroamérica según el índice. El Salvador alcanza 7.0 puntos y Panamá 7.2, ambos dentro del nivel bajo.

El GHI aclara que una clasificación baja no equivale a ausencia de hambre o desigualdad interna. Las brechas entre zonas urbanas y rurales, y entre distintos grupos socioeconómicos, pueden ser relevantes aunque el puntaje nacional no las refleje.

La recomendación final apunta a destinar financiamiento previo para actuar antes de que las crisis alimentarias se agraven, con el objetivo de anticipar los choques económicos y climáticos que más afectan a la población centroamericana.

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