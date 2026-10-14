El Salvador

El presidente Bukele prevé una baja de las tarifas eléctricas tras la inversión de Grupo COX en El Salvador

El presidente salvadoreño atribuyó la eventual rebaja a nuevas capacidades de generación, respaldo y distribución, aunque no precisó su magnitud ni calendario y advirtió que dependerá de las obras y la regulación

El mandatario vinculó el proyecto de USD 2.900 millones con una menor dependencia de combustibles costosos y con infraestructura preparada para escenarios climáticos adversos (13 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas)
El mandatario vinculó el proyecto de USD 2.900 millones con una menor dependencia de combustibles costosos y con infraestructura preparada para escenarios climáticos adversos (13 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la inversión anunciada este martes de USD 2.900 millones de Grupo COX permitiría reducir las tarifas de electricidad al ampliar la capacidad de generación, almacenamiento y distribución energética del país.

El mandatario suscribió el martes 13 de octubre un acuerdo de entendimiento con la compañía española para desarrollar proyectos de gas natural, baterías, plantas solares, agua potable y saneamiento. Bukele sostuvo que se trata de la mayor inversión privada anunciada en la historia salvadoreña y calculó que equivale a cerca del 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Del total previsto, USD 1.800 millones se destinarían a infraestructura de gas natural, USD 300 millones a sistemas de almacenamiento mediante baterías, USD 200 millones a generación solar y USD 600 millones a obras de agua potable y saneamiento. El plan contempla una central de generación a gas natural con una capacidad anunciada de 380 megavatios y baterías con una capacidad inicial de 440 megavatios, que podría crecer hasta 1.000 megavatios.

El Gobierno espera depender menos de las plantas que usan búnker

En declaraciones a Infobae, Bukele vinculó la eventual reducción de las tarifas con una menor utilización de las centrales antiguas que emplean búnker, un combustible que, según explicó, suele encarecer el costo de la electricidad cuando hay dificultades de generación.

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El presidente señaló que los eventos climáticos adversos podrían prolongarse hasta mediados de 2027 y afirmó que las obras permitirían responder a una mayor presión sobre la generación y el acceso al agua (13 de octubre , 2026. REUTERS/Jose Cabezas)
El presidente señaló que los eventos climáticos adversos podrían prolongarse hasta mediados de 2027 y afirmó que las obras permitirían responder a una mayor presión sobre la generación y el acceso al agua (13 de octubre , 2026. REUTERS/Jose Cabezas)

“Cuando hay problemas de generación, toca encender las plantas viejas y eso dispara el precio de la energía”, afirmó el presidente. A su juicio, la nueva infraestructura permitiría reemplazar parte de esa generación y ofrecer un sistema con plantas y turbinas de reciente instalación, además de almacenamiento de energía dentro del país.

El jefe de Estado aseguró que “la tarifa va a bajar” como resultado de la incorporación de nuevas fuentes de generación y de la disminución de la dependencia de combustibles más costosos. La previsión abarca a hogares, comercios, industrias, municipalidades, hospitales y dependencias del Estado.

“El restaurante se va a beneficiar, una vivienda se va a beneficiar, un motel se va a beneficiar, el Gobierno se va a beneficiar, un hospital se va a beneficiar”, enumeró Bukele. No precisó el porcentaje de reducción esperado ni una fecha para la puesta en vigencia de una eventual rebaja tarifaria.

Las baterías permitirían usar energía solar durante la noche

Uno de los componentes centrales del acuerdo es el sistema de almacenamiento de energía, que busca conservar parte de la electricidad producida por las plantas solares durante el día para utilizarla en las horas nocturnas.

Un panel solar con la inscripción «Energía Agrícola» sobre una estructura metálica en un campo con hierba y colinas al fondo.
El presidente salvadoreño sostuvo que los USD 2.900 millones anunciados para gas natural, baterías, energía solar y agua reducirían el uso de plantas que funcionan con búnker. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bukele planteó que las inversiones de Grupo COX reforzarían la estabilidad del sistema eléctrico y aportarían capacidad de respaldo frente a cambios en la demanda o problemas en la generación. También afirmó que la infraestructura de gas natural podría abastecer a empresas locales y, en una etapa posterior, abrir posibilidades de suministro para países vecinos.

La compañía anunció que el proyecto incluye una central terrestre para almacenar gas natural. Bukele señaló que esa infraestructura reduciría la necesidad de recurrir a plantas que funcionan con búnker y permitiría contar con una fuente adicional para la generación eléctrica.

Bukele dijo que El Niño refuerza la necesidad de ampliar la infraestructura

El presidente también se refirió, ante la consulta de Infobae, a las consecuencias de El Niño y a los episodios de inundaciones y sequías en distintas regiones del mundo. Planteó que una prolongación de los eventos climáticos adversos haría más necesaria la inversión.

“Primero Dios, El Niño va a terminar rápido y se va a restablecer la normalidad en el clima mundial. Pero si no pasara, con más razón necesitamos esta inversión”, dijo Bukele.

El mandatario consideró que los proyectos de energía, agua, transmisión, gas y combustibles tendrían efectos de largo plazo, más allá de las condiciones climáticas actuales. Como ejemplo, mencionó la central hidroeléctrica Cinco de Noviembre, que continúa en funcionamiento varias décadas después de su construcción.

El convenio, firmado el martes 13 de octubre, contempla gas natural, baterías, generación solar y saneamiento, y equivale, según el jefe de Estado, a cerca del 7% del producto interno bruto nacional/ (ETESAL)
El convenio, firmado el martes 13 de octubre, contempla gas natural, baterías, generación solar y saneamiento, y equivale, según el jefe de Estado, a cerca del 7% del producto interno bruto nacional/ (ETESAL)

“Estamos construyendo infraestructura que va a estar ahí dentro de 20 años o dentro de 30 años”, afirmó. Según sostuvo, el sistema serviría durante períodos de normalidad climática y también ante escenarios de mayor presión sobre la generación eléctrica y el acceso al agua.

El acuerdo firmado con COX constituye un entendimiento para estructurar los proyectos anunciados. La reducción de tarifas dependerá de la ejecución de las obras, de la entrada en operación de las nuevas instalaciones, de los costos de generación y de las decisiones regulatorias sobre el precio final que pagan los usuarios.

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