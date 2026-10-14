Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras

La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Carlos Santana Artiga Mixco tras intervenir una rastra en La Unión Norte. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un control fronterizo en el oriente de El Salvador derivó en la detención de un conductor de transporte pesado que manejaba bajo los efectos del alcohol, mientras trasladaba productos con destino a Honduras.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al detenido como Carlos Santana Artiga Mixco, de 44 años. El conductor manejaba una rastra cuando fue intervenido por agentes de la Policía Fronteriza en el kilómetro 209 de la carretera Panamericana, en el redondel La Amistad, en Pasaquina, La Unión Norte.

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Según la información policial, la prueba de alcotest practicada al motorista registró 295° de alcohol. La PNC indicó que Artiga Mixco será remitido por el delito de conducción peligrosa.

El procedimiento ocurrió en una zona de tránsito frecuente de vehículos de carga que se dirigen hacia las fronteras del oriente salvadoreño. La rastra transportaba productos hacia Honduras, aunque las autoridades no detallaron la empresa responsable de la unidad.

La conducción de vehículos de carga bajo los efectos del alcohol representa un riesgo adicional por las dimensiones, el peso y las distancias de frenado de este tipo de transporte. En este caso, la intervención ocurrió durante un control vehicular, antes de que se informara sobre algún accidente relacionado con la rastra, el sujeto será remitido por el delito de conducción peligrosa.

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El motorista detenido registró 295 grados de alcohol en la prueba de alcotest y enfrentará un proceso por conducción peligrosa. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Los accidentes con vehículos pesados volvieron al centro de la atención

La captura se conoce después de varios siniestros viales recientes en los que estuvieron involucrados camiones y volquetas en distintos puntos de El Salvador.

El 30 de septiembre, una volqueta protagonizó un accidente múltiple en el bulevar Constitución, en el tramo que conduce hacia Apopa. El hecho dejó dos personas fallecidas, varios lesionados y al menos 15 vehículos involucrados, según los balances divulgados por las autoridades durante la atención de la emergencia.

Dos días después, el 2 de octubre, otro vehículo de carga estuvo involucrado en un choque múltiple en el kilómetro 17.5 de la carretera Panamericana, en el sector de Los Chorros, Colón. El accidente dejó cuatro fallecidos y personas lesionadas. Las investigaciones de cada caso deben establecer las circunstancias, las posibles infracciones y las responsabilidades correspondientes.

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También se registró un percance con una volqueta en la carretera que conecta Ateos con Sonsonate, antes del desvío de Sacacoyo. En ese caso, el vehículo impactó contra un negocio y parte de una vivienda. Las autoridades informaron daños materiales.

Estos hechos no están vinculados con la conducción bajo los efectos del alcohol, pero ocurren en un período en el que los vehículos pesados han vuelto a figurar en accidentes de alto impacto en la red vial salvadoreña.

Un 13.9% más de detenidos por conducir bajo efectos del alcohol

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial informó que 1,910 conductores fueron detenidos entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2026 por conducir bajo los efectos del alcohol en El Salvador.

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La cifra supone un incremento del 13.9% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1.677 detenciones. La diferencia es de 233 casos en términos absolutos.

Los datos incluyen a conductores detectados en estado de ebriedad o bajo los efectos de bebidas alcohólicas durante controles y operativos realizados en el país. La detención del conductor de la rastra se incorpora a ese registro, aunque las autoridades no precisaron si el caso será contabilizado en el siguiente corte estadístico del observatorio.

La PNC indicó que el motorista permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso por conducción peligrosa.