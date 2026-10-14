Avanza el desmontaje de estaciones del Sitramss tras años sin funcionamiento en El Salvador

El Viceministerio de Transporte realiza labores de ordenamiento en las estaciones del Sitramss ante problemas de suciedad y desorden. (Foto: EDH)

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Los trabajos recientes en las estaciones que funcionaron para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) se enmarcan, por ahora, en un proceso de reordenamiento, según explicó Nelson Reyes, viceministro de Transporte, durante una entrevista en Frente a Frente.

El funcionario mencionó que en esos espacios se habían registrado problemas de suciedad, desorden en su uso y casos en los que eran utilizados como estacionamiento.

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Reyes no adelantó si las intervenciones podrían estar asociadas a un nuevo proyecto de transporte. Consultado sobre las labores en las estaciones, indicó que actualmente se trabaja en su ordenamiento y en mantener organizada esa zona de la ciudad.

Las intervenciones coinciden con trabajos de desmontaje en algunas estructuras. El 10 de octubre se reportó el retiro del techo de la estación ubicada frente al Parque Infantil, en labores vinculadas al desmantelamiento de esa instalación, según Diario El Mundo.

En ese punto, ya se había retirado la cubierta y permanecía parte de la estructura metálica que la sostenía. Otros materiales se encontraban en el lugar, a la espera de ser desmontados.

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Las autoridades colocaron barreras metálicas y mallas para restringir el acceso peatonal a las estructuras del sistema. (Foto: EDH)

También se informó que la estación frente al Hospital Médico Quirúrgico, sobre la alameda Juan Pablo II, presentaba un avance mayor en las labores de demolición.

En algunos casos, se colocaron barreras metálicas, mallas, cordones y rótulos para restringir el acceso peatonal y evitar que los espacios fueran utilizados como parqueo.

El Sitramss fue construido como un corredor de transporte masivo

La construcción del carril segregado del Sitramss comenzó a inicios de junio de 2013 en el arriate del bulevar del Ejército. La obra fue proyectada en un tramo desde la intersección de la avenida El Rosario, en Soyapango, hasta el sector de la 50.ª avenida norte, cerca de Molsa.

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El proyecto buscaba conectar Soyapango con San Salvador mediante un sistema de transporte masivo y reducir la presión vehicular en ese corredor.

En ese momento, el entonces ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, planteó evaluar cambios en el recorrido de los buses procedentes del oriente y centro del país para que no llegaran hasta la Terminal de Oriente.

La construcción del carril segregado del Sitramss requirió un préstamo de 45 millones de dólares aprobado en 2012. (Foto: SITRAMSS)

La infraestructura de los carriles segregados, estaciones y terminal fue financiada con un préstamo de $ 45 millones, aprobado en enero de 2012 a 25 años.

Las operaciones comenzaron en 2015

El Sitramss inició pruebas piloto sin pasajeros el 11 de enero de 2015. Las unidades realizaron recorridos entre Soyapango y el Hospital Médico Quirúrgico para medir los tiempos de traslado.

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Después comenzó una fase con pasajeros y pasaje gratuito. El 12 de mayo de 2015, el Sitramss inició de forma progresiva el cobro de una tarifa autorizada de $ 0.33 en el recorrido entre Soyapango y la Plaza Salvador del Mundo.

El sistema contaba con estaciones en el Hospital Médico Quirúrgico, Parque Infantil, Parque Centenario, Reloj de Flores, Fenadesal, Amatepec y Antekirta. El recorrido también incluía la Terminal de Integración de Soyapango, en la avenida Rosario Sur.

En julio de 2016, las autoridades entregaron la Terminal de Integración del Sitramss, construida con una inversión de $ 5.7 millones. La infraestructura incluía cuatro andenes peatonales, túnel para cruces internos, oficinas administrativas, espacios comerciales y un sistema de videovigilancia.

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El Sitramss inició el cobro de la tarifa autorizada de 0.33 dólares en mayo de 2015. (Foto: SITRAMSS)

La terminal fue diseñada como un punto de transbordo entre buses alimentadores, unidades urbanas y buses articulados. También incluía señalización para orientar a los usuarios y accesos para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Las demandas cuestionaron el uso exclusivo de los carriles

El uso exclusivo de los carriles segregados y las estaciones fue cuestionado mediante demandas de inconstitucionalidad. Una de ellas fue presentada el 12 de mayo de 2015 por los transportistas Génaro Ramírez y Juan Pablo Álvarez.

Los demandantes cuestionaban que la explotación exclusiva de los carriles y de las estaciones no hubiera sido autorizada mediante una concesión de la Asamblea Legislativa.

En mayo de 2017, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar que eliminó la exclusividad de los carriles para las unidades del Sitramss. A partir del 11 de mayo de ese año, los vehículos particulares también pudieron circular por esas vías.

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La Sala de lo Constitucional eliminó el uso exclusivo del carril segregado tras las demandas de los transportistas.

En junio de 2019, la Sala declaró inconstitucional la resolución de la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte que había establecido el uso privativo del carril segregado y de las estaciones.

La sentencia otorgó un plazo a la Asamblea Legislativa para decidir sobre una concesión de explotación. También estableció que, de no cumplirse ese procedimiento, debían habilitarse los carriles para el tránsito general y retirarse las señales de uso exclusivo.

En marzo de 2022, la Sala concedió un nuevo plazo de 12 meses a la Asamblea Legislativa para resolver si autorizaba o no la explotación del carril segregado del Sitramss.

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El sistema dejó de operar en 2020

El Sitramss dejó de operar durante la suspensión del transporte público decretada en abril de 2020, en el contexto de la pandemia de covid-19. Cuando se reanudó la circulación del transporte colectivo, las unidades no retomaron sus operaciones regulares.

Tras la suspensión del servicio en 2020, el Ministerio de Obras Públicas multó con cerca de $ 500,000 a la empresa Sipago-Sitramss por no prestar el servicio de transporte.

El Ministerio de Obras Públicas multó con 500,000 dólares a la empresa Sipago-Sitramss tras la suspensión del servicio en 2020. (Foto: MOPT)

Las estaciones permanecieron sin su función original después de la salida del sistema. Con el tiempo, algunas fueron utilizadas por personas en situación de calle y otras registraron problemas de suciedad, acceso no autorizado y uso como estacionamiento.

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El desmontaje de estructuras y las labores de ordenamiento descritas por el viceministro Reyes ocurren después de ese período sin operación regular del sistema.