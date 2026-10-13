El Salvador: Bukele anunció una inversión de USD 2,900 millones de Grupo COX en energía, gas natural y agua

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes la firma de un acuerdo de entendimiento con Grupo COX por una inversión de USD 2,900 millones destinada a proyectos de energía, gas natural, almacenamiento y agua. El Jefe de Estado sostuvo que se trata de la mayor inversión privada anunciada en la historia del país, equivalente a el 7% del Producto Interno Bruto (PIB)

Bukele firmó el documento junto a Enrique José Riquelme, presidente ejecutivo de Grupo COX, durante un acto en Casa Presidencial al que asistieron el embajador de España, miembros del gabinete salvadoreño y directivos de la compañía.

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“Este día estamos firmando lo que se convierte a partir de hoy en la inversión privada más grande en toda la historia de El Salvador”, afirmó Bukele en una conferencia de prensa. El presidente comparó la cifra con otros proyectos anunciados durante su gestión, como los USD 1,100 millones de Energía del Pacífico y los USD 1,600 millones comprometidos por la empresa turca Yildirim para los puertos de Acajutla y La Unión.

La inversión de COX contempla inversiones en baterías, generación a gas natural, plantas solares, agua potable y saneamiento. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El plan prevé baterías, gas natural, energía solar y obras de agua

El acuerdo contempla cuatro áreas de inversión. La primera corresponde a un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, con un desembolso inicial de USD 300 millones. Bukele indicó que la infraestructura comenzará con una capacidad de 440 megavatios y podría ampliarse hasta los 1,000 megavatios en una etapa futura.

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El objetivo consiste en almacenar parte de la electricidad que generan las plantas solares durante el día para utilizarla en horario nocturno. El presidente afirmó que este esquema permitiría extender el uso de energía solar y reducir los costos de generación.

La mayor partida, de USD 1,800 millones, estará destinada a infraestructura de gas natural. El proyecto incluye una planta de generación eléctrica de 380 megavatios y una central terrestre para el almacenamiento del combustible.

Bukele señaló que la instalación podría abastecer a otras compañías generadoras y a industrias instaladas en el país. También planteó la posibilidad de exportar gas natural o energía a países vecinos, entre ellos Guatemala.

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El plan incorpora además USD 200 millones para plantas solares propias de COX y otros USD 600 millones para obras vinculadas con agua potable y saneamiento. “Es la inversión más grande en agua potable y saneamiento en la historia del país por sí sola”, sostuvo el mandatario.

Según el presidente Nayib Bukele, la nueva capacidad energética busca reducir el uso de búnker y permitir la exportación de electricidad hacia países vecinos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Bukele vinculó el proyecto con la reducción de tarifas eléctricas

El presidente afirmó que la nueva capacidad energética permitiría reducir la dependencia de combustibles como el búnker. Según dijo, una vez que entre en operación la planta, ese cambio podría trasladarse a las tarifas que pagan los hogares salvadoreños.

“Va a beneficiar directamente a las familias salvadoreñas”, expresó Bukele. Añadió que la disponibilidad de energía, agua potable y combustible constituye una condición para atraer a nuevas empresas y ampliar la actividad industrial.

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Enrique José Riquelme, presidente ejecutivo de Grupo COX, y Nayib Bukele durante la firma del acuerdo de inversión en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Durante su intervención, el mandatario salvadoreño también aseguró que el Banco Mundial ubicó a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina en sus proyecciones recientes. Ese dato fue mencionado por Bukele como parte de su argumento sobre la expansión económica prevista para el país.

Por su parte, presidente ejecutivo de Grupo COX sostuvo que el grupo busca participar en sectores que inciden en el abastecimiento energético y de agua. “El Salvador se convierte en el epicentro de gas, de importación de gas y de distribución para la región”, afirmó.

El ejecutivo indicó que la inversión tendrá impacto en la creación de empleos y en la estabilidad del suministro para actividades productivas. También señaló que la infraestructura de gas puede contribuir a que el país atraiga nuevas industrias en los próximos años.

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