El Salvador

Gobierno de El Salvador expresa solidaridad con Panamá y activa su red consular tras terremoto

La Cancillería salvadoreña señaló el 9 de octubre de 2026 que no existen informes de connacionales afectados y reafirmó los vínculos de amistad, hermandad y cooperación entre ambas naciones tras el evento

El movimiento telúrico se percibió en varias zonas del país y activó protocolos de emergencia en la Ciudad de Panamá. (Daniel DE CARTERET / AFP)
El movimiento telúrico se percibió en varias zonas del país y activó protocolos de emergencia en la Ciudad de Panamá. (Daniel DE CARTERET / AFP)
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El Gobierno de El Salvador expresó este viernes su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en el país centroamericano, mientras su red consular activó un monitoreo para atender eventuales incidencias entre los ciudadanos salvadoreños residentes en territorio panameño.

El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño. La Cancillería señaló que acompaña al pueblo y al Gobierno panameños luego del movimiento telúrico y manifestó sus deseos de seguridad para la población de las zonas afectadas.

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El Salvador expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Panamá ante el sismo ocurrido en su territorio”, indicó la cartera de Exteriores. El comunicado añadió que el país hace votos por el bienestar de los habitantes y por la normalización de las condiciones en las áreas que sufrieron el impacto del terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el sismo a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, en Panamá, y le asignó una magnitud de 7.6, con una profundidad de 10 kilómetros. El evento ocurrió a las 12:56, hora local.

zonas del país y activó protocolos de emergencia en la Ciudad de Panamá. El Gobierno de El Salvador expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en territorio panameño. (Cortesía: Cancillería de El Salvador)
zonas del país y activó protocolos de emergencia en la Ciudad de Panamá. El Gobierno de El Salvador expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en territorio panameño. (Cortesía: Cancillería de El Salvador)

El sismo activó protocolos de emergencia en Panamá

El terremoto se percibió en varias zonas del país, incluida la Ciudad de Panamá. Las autoridades iniciaron evaluaciones de infraestructura y activaron medidas preventivas en las provincias que registraron una mayor intensidad del movimiento.

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En las primeras horas posteriores al temblor, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió calma a la población y ordenó la movilización de instituciones, personal y recursos para atender a las personas que pudieran requerir asistencia. También solicitó a los organismos responsables que informaran sobre las afectaciones y evitaran la difusión de mensajes que generaran alarma.

El Ministerio de Educación panameño suspendió las clases durante el resto de la jornada y el Aeropuerto Internacional de Tocumen interrumpió temporalmente sus operaciones como medida preventiva, según informaciones recogidas por medios locales e internacionales. Las autoridades también reportaron réplicas y mantuvieron el monitoreo en distintas regiones del país.

El presidente de Panamá José Raúl Mulino solicitó mantener la calma y dispuso la movilización de recursos estatales. (MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de Panamá José Raúl Mulino solicitó mantener la calma y dispuso la movilización de recursos estatales. (MARTIN BERNETTI / AFP)

El Salvador mantiene alerta su red consular

La Cancillería salvadoreña informó que su red consular se mantiene alerta ante las consecuencias que el movimiento telúrico pueda provocar. “Por el momento, no tenemos reportes de connacionales afectados”, precisó el comunicado.

La institución puso a disposición de los salvadoreños residentes en Panamá dos líneas de emergencia, los números +507 6378-0116 y +507 6147-2307, además del WhatsApp +503 7070-1071, para quienes necesiten asistencia consular.

El Gobierno salvadoreño también reafirmó los vínculos de “hermandad, amistad y cooperación” entre ambos países y expresó su respaldo a los panameños durante la emergencia.

Por su parte, Mulino agradeció recientemente los mensajes de apoyo de gobiernos de la región tras el terremoto. En una publicación, el mandatario escribió: “Gracias a todos los gobiernos amigos que han enviado su solidaridad. A nombre de todo el pueblo panameño lo agradezco grandemente”.

El mandatario José Raúl Mulino agradeció los mensajes de apoyo enviados por gobiernos de la región. (Cortesía: José Raúl Mulino)
El mandatario José Raúl Mulino agradeció los mensajes de apoyo enviados por gobiernos de la región. (Cortesía: José Raúl Mulino)

El presidente panameño había anunciado antes que su administración mantendría la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y los ministerios para establecer el alcance de los daños y atender las zonas afectadas. Hasta el momento, no se reportaron personas fallecidas, aunque se registran 100 réplicas, lo que genera temor entre la población.

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