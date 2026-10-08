Empresas salvadoreñas destacan en resultados y calidad comercial, pero mantienen rezagos en innovación y talento

El reciente estudio de Merco incluyó la evaluación de la reputación de las mejores 100 empresas en El Salvador y entre los aspectos a mejorar están el talento humano y la innovación. Foto de archivo

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Las compañías de El Salvador sobresalen por sus resultados económicos y por la calidad de su oferta comercial, aunque enfrentan rezagos en brechas en innovación y talento, ética, responsabilidad corporativa, transformación digital y proyección internacional. Ese fue el diagnóstico presentado por José María San Segundo, CEO de Merco, durante la exposición del Ranking Merco Empresas El Salvador 2026.

El análisis recogió las valoraciones de directivos y expertos sobre las 100 empresas mejor evaluadas del país. Merco se define como un monitor de reputación que incorpora diversas miradas sobre las compañías, más allá de los consumidores y de la conversación en redes sociales.

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“Tenemos en cuenta a la sociedad, tenemos en cuenta las redes sociales, pero son los otros puntos”, explicó San Segundo al describir la metodología. La consulta a directivos pidió seleccionar diez empresas, sin incluir a la propia organización ni a otras del mismo grupo, e identificar tres fortalezas y una debilidad entre 18 variables.

Merco brindó su ranking de empresas en diferentes rubros para el año 2026. (Infobae Centroamérica/Katlen Urquilla)

Calidad comercial y resultados, los atributos mejor valorados

La calidad de la oferta comercial fue la principal fortaleza señalada por los directivos, con 20,5 puntos, seguida por los resultados económico-financieros, con 20,2. También figuraron el talento, con 16,9; la ética y responsabilidad corporativa, con 16,2; la dimensión internacional, con 13,9, y la innovación, con 12,2.

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San Segundo resumió el resultado: “Rentables. Empresas que ganan dinero y que tienen competencia”.

El expositor también mencionó la solvencia, el valor de marca y la calidad de productos como factores que apuntalan la reputación de las compañías en El Salvador. Según indicó, esas ventajas se sostienen en el presente, aunque no garantizan su competitividad futura. “Las marcas de hoy y las utilidades de hoy no nos trabajan el mañana”, advirtió.

El perfil reputacional resultante reflejó saldos positivos en resultados económico-financieros, con 9,9 puntos, y calidad de la oferta comercial, con 6. En cambio, innovación alcanzó un saldo negativo de -14,5, el más bajo entre los seis valores evaluados.

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Un grupo diverso de profesionales colabora en una oficina moderna, utilizando pantallas grandes y herramientas de inteligencia artificial para analizar datos y optimizar estrategias empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación, con 26.8% de las menciones de debilidad

La mayor brecha de las empresas salvadoreñas aparece en la innovación, que concentró 26.8% de las menciones de debilidad. Le siguieron el talento, con 17,4%; la ética y responsabilidad corporativa, con 17,1%; la dimensión internacional, con 14,8%; la calidad de la oferta comercial, con 13,7%, y los resultados económico-financieros, con 10,3%.

“Nos dicen que no han avanzado suficientemente en transformación digital, que les falta avanzar en responsabilidad social y ambiental, y ojo a la calidad laboral y ojo a las inversiones y planes”, afirmó San Segundo.

El director ejecutivo sostuvo que las compañías deben incorporar este factor en su estrategia de gestión. “Tienen que meterse en la innovación en su ADN”, planteó. También alertó que las fortalezas y debilidades se han profundizado con el tiempo: “Las fortalezas son cada vez más fortalezas, cada vez crecen más, y las debilidades cada vez son más debilidades”. Eso, a juicio del experto, debería funcionar al revés y las compañías deberían enfocarse en mejorar sus debilidades.

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Profesionales de negocios analizan estrategias para la sostenibilidad empresarial, integrando energías renovables y agricultura en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Top 10: mejor en rentabilidad, rezagado en innovación

Las diez compañías mejor ubicadas en el ranking registraron mejores resultados económico-financieros, calidad comercial y dimensión internacional que el resto de las empresas evaluadas. El Top 10 alcanzó 12,3 puntos en resultados, frente a 8,2 del resto; 8,1 en calidad de la oferta, contra 5,9, y 1,4 en dimensión internacional, frente a -1,9.

La diferencia se invirtió en innovación y talento. Las empresas líderes obtuvieron -18,7 puntos en innovación y -2,6 en talento, mientras que el resto marcó -11,4 y 1,1, respectivamente.

“Las grandes empresas cuidan mucho menos el talento, las grandes aún son menos innovadoras todavía”, señaló San Segundo. A su juicio, la innovación es un problema tanto en las compañías de mayor tamaño como en el resto del grupo evaluado. Pero también explicó que esto no solo sucede en El Salvador, sino que ocurre en países como España y en ciudades donde están gigantes empresariales como Florida en Estados Unidos.

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Una ilustración conceptual muestra a diversos empleados conectados por líneas de conocimiento, diplomas y libros a un edificio que simboliza la empresa, enfatizando la importancia de la formación continua y la colaboración para el crecimiento mutuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué calificaciones dieron los expertos a las empresas

La evaluación de expertos mostró diferencias según cada grupo consultado. Las instancias de defensa de los derechos de los consumidores otorgaron una valoración de 75,9 puntos sobre 100. Les siguieron los analistas financieros, con 72,9; los catedráticos del área de empresa, con 70,7; y representantes del Gobierno o sector público, con 70,6.

Los periodistas especializados en información económica calificaron a las empresas salvadoreñas con 68,4 puntos, las organizaciones no gubernamentales con 68,1 y las organizaciones del sector laboral dieron 58,6, la nota más baja.

San Segundo consideró que esos resultados exponen la necesidad de fortalecer el vínculo con los grupos de interés para las empresas.

La comparación presentada por Merco con España y el estado de Florida mostró coincidencias en las fortalezas, concentradas en resultados y calidad comercial. El expositor señaló que El Salvador presenta una brecha más amplia en innovación y dimensión internacional.

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Bancoagrícola encabezó los rankings de Merco Empresas y Responsabilidad en El Salvador

Bancoagrícola lideró los rankings Merco Empresas y Merco Responsabilidad El Salvador 2026, presentados el 6 de octubre en San Salvador. La entidad repitió el primer puesto entre las compañías con mejor reputación y también quedó al frente de la clasificación de responsabilidad corporativa.

En el ranking de Merco Empresas, La Constancia ocupó el segundo lugar y Grupo Calleja quedó tercero. El top 10 se completó con Holcim, Grupo Poma, BAC, Walmart, Grupo Siman, Nestlé y AES El Salvador.

Merco brindó su ranking de empresas en diferentes rubros para el año 2026. (Infobae Centroamérica/Katlen Urquilla)

Además, la clasificación de Merco Responsabilidad, que evalúa variables ambientales, sociales y de gobernanza, ubicó a La Constancia en el segundo puesto y a Holcim en el tercero. Walmart, BAC, Ternova, AES El Salvador, Grupo Poma, Nestlé y Grupo Calleja integraron las siguientes posiciones.

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Entre los liderazgos sectoriales figuraron La Constancia en bebidas, Holcim en cementera, Nestlé en alimentación, Grupo Poma en grupos empresariales, Walmart en retail, Ternova en industria, AES El Salvador en energía y gas, y Telus en tecnologías de la información.

Merco indicó que el ranking de reputación se elaboró a partir de 1,294 encuestas y 16 fuentes de información, mientras que el estudio de responsabilidad reunió 1,328 encuestas, con cinco perspectivas de evaluación y 14 fuentes.