¿Qué es el Carnaval de San Miguel? La fiesta salvadoreña donde se presentará Marc Anthony

El Carnaval de San Miguel representa el cierre de las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de la Paz en El Salvador./ (Pulsar Mix)

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La ciudad de San Miguel, en el oriente de El Salvador, se prepara para celebrar el Carnaval de San Miguel, una fiesta popular que reúne música, carrozas, bailes, conciertos y actividades comunitarias durante noviembre.

La edición de 2026 tendrá como uno de sus artistas anunciados a Marc Anthony, quien figura en la programación para el sábado 28 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix.

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La cuenta oficial del carnaval difundió la participación del intérprete de salsa y Apple Music incluyó esa fecha en la agenda de conciertos del cantante.

El carnaval constituye el cierre de las fiestas patronales de San Miguel, dedicadas a la Virgen de la Paz. La celebración principal suele realizarse el último sábado de noviembre y congrega a visitantes de distintas zonas de El Salvador y de países vecinos.

El programa no se limita al concierto central. Las fiestas comienzan semanas antes con el desfile del correo, que anuncia de manera pública el inicio de los festejos. Después se realizan los carnavalitos en barrios, colonias y cantones, con orquestas, agrupaciones locales y actividades para las comunidades.

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Las festividades inician semanas antes de la noche del carnaval, con el desfile del correo y los carnavalitos comunitarios en barrios y cantones de San Miguel./ (Redes oficiales Carnaval de San Miguel)

También forman parte de la agenda la elección y coronación de la reina del carnaval, los eventos religiosos dedicados a la Virgen de la Paz y el desfile de carrozas por las principales calles de la ciudad. La música se distribuye en distintos escenarios y espacios públicos, con presentaciones que se extienden durante la noche.

En la edición de 2025 participaron 44 artistas nacionales e internacionales, entre agrupaciones, orquestas y solistas.

Tres de los nombres principales fueron Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y el grupo mexicano Calibre 50, que actuaron en el estadio Charlaix junto a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores. En 2022, los organizadores reunieron a casi 90 artistas en “La Perla de Oriente”..

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La cifra de participantes cambia de acuerdo con cada programación. Por el momento, los organizadores no han divulgaron el número total de artistas para la edición de 2026.

El salto de las pequeñas fiestas patronales a un carnaval

Los antecedentes de la celebración se remontan a las antiguas fiestas de la ciudad, que se realizaban el 8 de mayo, fecha de fundación de San Miguel. Aquellos encuentros tenían un marcado componente comercial, con la llegada de mercaderes de distintos puntos de Centroamérica.

La agenda de la celebración abarca la elección de reinas de distintos barrios y sectores antes de elegir a la reina de las fiestas patronales; además del desfile de carrozas por las calles principales y los eventos religiosos./ (Redes del Carnaval de San Miguel)

En 1939, el Concejo Municipal trasladó los festejos a noviembre, en honor a la Virgen de la Paz, patrona de la ciudad. En esa etapa, los barrios organizaban sus propias actividades, mientras los clubes y casinos ofrecían bailes a los que asistía un sector reducido de la población.

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El cambio que dio forma al carnaval actual ocurrió en 1959. Miguel Félix Charlaix, entonces gobernador departamental, impulsó que las orquestas salieran a las calles para que la celebración tuviera acceso público. La primera edición contó con cuatro orquestas, decoraciones en la 4ª. Calle Poniente y disfraces inspirados en la mitología cuscatleca.

Dos años después, la fiesta recibió al entonces presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes, y a cinco reinas de belleza de Centroamérica. Ese hecho reforzó su proyección regional.

El segundo carnaval inspiró a Francisco Palaviccini a componer “Carnaval en San Miguel”, canción presentada en 1961. El tema se asocia con el xuc, ritmo salvadoreño que quedó vinculado con la convivencia popular de esa noche.

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El gobernador Miguel Félix Charlaix impulsó en 1959 el traslado de las orquestas y carrozas a las calles para transformar la fiesta en un evento público más grande./ (El Diario de Hoy)

Con el paso de las décadas, el escenario migueleño recibió a artistas y agrupaciones nacionales e internacionales. Entre los nombres que figuran en los registros históricos de la celebración están Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo, Oro Sólido, Aventura, Los Tigres del Norte, Los Temerarios, Víctor Manuelle, Tito El Bambino y Héctor el Father, integrante en su etapa inicial del dúo Héctor & Tito.

La presencia anunciada de Marc Anthony lo sumaría a ese historial de figuras de la música tropical, urbana, regional mexicana, merengue, bachata y cumbia que han pasado por el carnaval.

En 2008, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró al Carnaval de San Miguel como Bien Cultural a través del Decreto Legislativo 746, aprobado el 5 de noviembre. La declaración fue publicada el 25 de noviembre del mismo año en el Diario Oficial.

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El reconocimiento destaca el valor de la fiesta como tradición cultural y como parte de la identidad de San Miguel y del país. La próxima edición se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, con Marc Anthony como artista confirmado y, con fuertes rumores, sobre la posible participación del mexicano Marco Antonio Solís para actuar en la “Perla de Oriente”.