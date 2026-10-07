El Salvador

Obispo salvadoreño, Evelio Menjívar, pide otorgar una transición extendida a beneficiarios del TPS

Según planteó el religioso, este margen resulta indispensable para que los beneficiarios puedan evaluar alternativas legales o prepararse ante un eventual retorno a su país de origen

El obispo Evelio Menjívar Ayala pidió una transición prolongada para salvadoreños con TPS ante eventuales cambios migratorios. (Cortesía: Redes sociales)
El obispo Evelio Menjívar Ayala pidió una transición prolongada para salvadoreños con TPS ante eventuales cambios migratorios. (Cortesía: Redes sociales)
Guardar

El obispo salvadoreño Evelio Menjívar Ayala solicitó a la administración estadounidense un período de transición prolongado para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) antes de que entre en vigor cualquier modificación de ese beneficio migratorio. El religioso advirtió que una cancelación abrupta afectaría a familias, empleadores y comunidades de todo Estados Unidos.

En una columna de opinión publicada el 6 de octubre en The Hill, el obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, planteó que los beneficiarios salvadoreños del TPS necesitan tiempo para analizar alternativas legales y prepararse ante un eventual regreso a su país de origen.

PUBLICIDAD

Pido tiempo: un período de transición prolongado para los salvadoreños antes de que se haga efectivo cualquier cambio de estatus”, escribió Menjívar Ayala, quien nació en El Salvador y fue designado en 2023 como obispo auxiliar de Washington.

El TPS permite a ciudadanos de determinados países vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos debido a situaciones extraordinarias en sus lugares de origen. En el caso de los salvadoreños, el programa ha protegido durante décadas a personas que construyeron una vida en el país, con empleos, viviendas, negocios y familias.

TPS, El Salvador, Estados Unidos, Evelio Menjívar Ayala
El religioso salvadoreño obtuvo la protección del programa estatal tras huir de la guerra civil en su país de origen. (Cortesía: Redes sociales)

Menjívar Ayala recordó su propia experiencia migratoria. Llegó a territorio estadounidense cuando era joven, tras huir de la guerra civil salvadoreña, y obtuvo protección a través del programa. Esa autorización, sostuvo, le permitió trabajar legalmente, pagar impuestos y sostenerse en empleos de construcción y limpieza antes de iniciar su formación religiosa.

PUBLICIDAD

Me permitieron no solo ganarme la vida honradamente, sino también saber que, a través de mi trabajo, mi servicio y mis impuestos, contribuía al país que me había abierto sus puertas”, afirmó el obispo en la columna.

Advierte sobre el impacto en familias y empleadores

El religioso señaló que los salvadoreños representan una de las comunidades con mayor arraigo entre los beneficiarios del TPS. Muchos son padres de ciudadanos estadounidenses y llevan años insertos en sectores laborales que requieren mano de obra estable.

Para Menjívar Ayala, la finalización repentina del TPS no afectaría solo a quienes poseen el permiso, sino también a sus familias y a las economías locales. “Afectaría a familias estadounidenses, lugares de trabajo, parroquias, vecindarios y economías locales”, escribió.

El obispo aclaró que no cuestiona la potestad de Estados Unidos para definir sus políticas fronterizas y aplicar sus leyes migratorias. No obstante, pidió que cualquier decisión contemple una salida ordenada para quienes han vivido y trabajado legalmente en el país durante años.

La Iglesia jamás ha enseñado lo contrario”, indicó en referencia al derecho de la nación a controlar sus fronteras.

TPS, El Salvador, Estados Unidos, Evelio Menjívar Ayala
El líder eclesiástico respaldó el derecho de Estados Unidos a controlar las fronteras y aplicar las leyes migratorias. (Cortesía: Redes sociales)

El jefe de la diócesis de Wheeling-Charleston también sostuvo que una transición extendida permitiría a los empleadores reorganizarse y a El Salvador preparar la eventual llegada de personas que hoy residen y trabajan en Estados Unidos.

Menjívar Ayala reconoció los avances de El Salvador en materia de seguridad pública, aunque advirtió que el retorno de un número elevado de migrantes supondría desafíos económicos y sociales para el país centroamericano.

El obispo resaltó, además, el aporte de los trabajadores salvadoreños a través de impuestos y remesas enviadas a sus familias. A su juicio, una extensión del TPS también abriría una oportunidad para que el Congreso estadounidense debata una vía legal permanente.

Temas Relacionados

TPSEl SalvadorInmigraciónCongreso de Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

La playa salvadoreña acogerá en octubre de 2026 otra edición del torneo organizado por la máxima autoridad del surf, en el marco de un acuerdo que sitúa al país como sede recurrente de la élite internacional hasta 2027

El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

El sindicato de la Universidad de El Salvador pide quitar el examen de admisión

La gremial de la máxima casa de estudios salvadoreña solicitó eliminar las pruebas de ingreso para dos mil veintisiete tras registrar una histórica caída en las solicitudes de aspirantes para el ciclo académico

El sindicato de la Universidad de El Salvador pide quitar el examen de admisión

Cáncer de mama en El Salvador: la fragmentación del sistema que dificulta medir y atender la enfermedad, advierte especialista

Un oncólogo salvadoreño advierte que la fragmentación del sistema de salud impide conocer con precisión la incidencia, las etapas de diagnóstico y los resultados de tratamiento de esta enfermedad en el país

Cáncer de mama en El Salvador: la fragmentación del sistema que dificulta medir y atender la enfermedad, advierte especialista

“Una cámara captó que lo venían siguiendo”: La última señal de Fernando Rosales y la búsqueda de justicia en El Salvador

Salió de su casa en Mejicanos con la promesa de regresar tras vender mercadería en Santa Ana, pero nunca volvió. La última huella de Fernando Andrés Rosales quedó grabada en una cámara que registró la persecución que sufrió por las calles del mercado antes de perderse su rastro el 5 de marzo de 2022

“Una cámara captó que lo venían siguiendo”: La última señal de Fernando Rosales y la búsqueda de justicia en El Salvador

El Banco Mundial proyecta que Panamá liderará el crecimiento centroamericano con 3.9% en 2026

El organismo prevé una aceleración hasta 4.1% en 2027 y 2028, apoyada en la actividad del Canal y la conectividad regional, tras una expansión de 4.4% registrada durante 2025 en el país

El Banco Mundial proyecta que Panamá liderará el crecimiento centroamericano con 3.9% en 2026

TECNO

Una flota de agentes de IA vinculada a Tencent recorrió los mapas de Alibaba durante una semana

Una flota de agentes de IA vinculada a Tencent recorrió los mapas de Alibaba durante una semana

Cuáles son los salarios de Elon Musk en Tesla y de Jeff Bezos en Amazon: el secreto detrás de los millonarios con tecnología

En Alemania ya planean usar enjambres de robots para reemplazar a obreros de construcción

El 82% de los ataques exitosos en Latinoamérica ocurren porque no se ha actualizado Microsoft Office en casi una década

Pro Evolution Soccer 6 para Windows - Descarga: cómo hacerlo de manera segura en PC

ENTRETENIMIENTO

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Joey Swoll revela a sus fans que fue hospitalizado de urgencia por un problema cardíaco

Dolph Lundgren, estrella de ‘Rocky IV’ cuenta cómo descubrió que había recibido un diagnóstico equivocado de cáncer

Steven Spielberg regresa a ‘Transformers’ para la octava película de la franquicia

Un cómic estuvo abandonado en una caja por 80 años: acaba de ser vendido por más de 700.000 dólares

El vergonzoso episodio que destrozó la amistad de Michael Douglas y Julia Roberts: “Estaba bastante borracho”

MUNDO

Irán ejecuta a casi dos personas por semana desde las protestas de enero

Irán ejecuta a casi dos personas por semana desde las protestas de enero

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Rusia que eviten los centros afectados por una sospecha de peste en Siberia

Proponen convertir los parques británicos en refugios para especies afectadas por el cambio climático

Estados Unidos suspende operaciones en su base de Okinawa tras el arresto de un marine por homicidio

Polonia reforzó con sistemas Patriot la frontera con Ucrania tras un año de incursiones de drones rusos