El Salvador

La selección de El Salvador sale del top 100 de la FIFA tras caer al puesto 102

El combinado nacional, dirigido por Hernán “Bolillo” Gómez, descendió dos escalones en la clasificación mundial después de completar una campaña que derivó en su relegación a la Liga B regional

La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.
La selección de fútbol de El Salvador cayó al puesto 102 del ranking mundial de la FIFA. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La selección de El Salvador salió de las 100 mejores del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por primera vez en más de nueve años. La Azul cayó dos posiciones, hasta el puesto 102 del listado mundial, luego de una campaña que terminó con el descenso a la Liga B de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El equipo dirigido por Hernán “Bolillo” Gómez permanecía dentro del top 100 desde el 9 de agosto de 2017, cuando figuró en el lugar 103. La nueva ubicación representa un retroceso para una selección que había sostenido su presencia entre los primeros 100 puestos durante más de nueve años.

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El Salvador quedó en el puesto 11 de la Concacaf

En la clasificación regional, El Salvador ocupa el puesto 11. México encabeza el listado, seguido por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Curazao, Haití y Guatemala.

La caída en el ranking se produjo después de una serie de resultados adversos en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. La selección salvadoreña integró el Grupo B de la Liga A y sumó una victoria, un empate y dos derrotas en sus cuatro compromisos.

El equipo comenzó con un triunfo por 3-1 ante Martinica como local, aunque después sufrió una derrota por 6-0 frente a Guatemala como visitante y cayó 2-0 ante Jamaica en casa. El 5 de octubre empató 1-1 con Martinica fuera de El Salvador, un resultado que dejó comprometida su continuidad en la máxima división del torneo regional.

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La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.
El equipo salvadoreño abandonó el grupo de los 100 mejores países de la clasificación tras más de nueve años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El descenso a la Liga B llega en un contexto de dificultades para sostener resultados y competir ante los seleccionados que ocupan los principales puestos de la región.

El 49 de 2012 fue la mejor posición de La Azul

La historia de El Salvador en la clasificación FIFA incluye un mejor registro en abril de 2012, cuando alcanzó el puesto 49. En el otro extremo, su ubicación más baja fue el lugar 169, registrado en noviembre de 2006.

La pérdida de posiciones también se suma a la eliminación de la ruta hacia el Mundial de 2026. La campaña dejó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y la gestión del cuerpo técnico encabezado por Gómez.

En el campo, El Salvador alternó esquemas como el 4-4-1-1 y una defensa con cinco jugadores. El bloque bajo y las transiciones rápidas ofrecieron algunos pasajes favorables, aunque el equipo mostró dificultades para salir bajo presión, generar juego en ataque y sostener ventajas durante los partidos.

La Selecta disputaría en noviembre los partidos de play-in en busca de un lugar en las fases preliminares de la Copa Oro 2027.

La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.
El Salvador quedó ubicado en el undécimo lugar de la tabla regional de la Concacaf. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Panamá lidera Centroamérica en el ranking de selecciones de la CONCACAF según las actualizaciones de octubre de 2026.

La clasificación regional continúa con Costa Rica, Honduras y Guatemala. Guatemala aparece en el puesto 95.

Guatemala subió al puesto 95 después de obtener puntos en eliminatorias y torneos zonales. Las clasificaciones de la región se actualizan cada trimestre o después de ventanas de partidos oficiales.

A nivel general, México lidera la zona CONCACAF, seguido por Estados Unidos y Canadá.

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