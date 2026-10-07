El sindicato de la Universidad de El Salvador pide quitar el examen de admisión

El sindicato de trabajadores pidió abrir más cupos para 2027, reforzar becas y aplicar nivelaciones salariales, mientras inició una suspensión gradual de actividades en dependencias universitarias. (Foto cortesía UES)

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El Sindicato de Empresa Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES) exigió a las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) eliminar el examen de nuevo ingreso para 2027, ampliar la matrícula y reforzar el programa de becas. El gremio también informó el inicio de un paro de labores escalonado e indefinido en algunas áreas de la institución.

En un comunicado fechado en septiembre de 2026, el sindicato sostuvo que la inscripción para el proceso de nuevo ingreso cayó a niveles que considera críticos. Según sus estimaciones, en años anteriores la universidad recibía entre 18,000 y 23,000 solicitudes, mientras que para el proceso actual se registran entre 8,000 y 10,000 aspirantes.

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El SETUES planteó que la reducción de aspirantes puede afectar la cobertura de la única universidad pública del país, así como su presupuesto, las unidades académicas y administrativas y las condiciones laborales de su personal.

Política de ingreso masivo para 2027, entre las demandas centrales

Entre sus principales demandas, el sindicato pidió implementar una política extraordinaria de ingreso para 2027 que aproveche la capacidad instalada de la UES y amplíe las oportunidades de acceso para jóvenes de sectores populares y familias trabajadoras.

Desde 1841, la UES ha sido protagonista del desarrollo social salvadoreño y motor de movilidad social mediante acceso a educación de calidad. (Foto cortesía UES)

La organización cuestionó la continuidad del examen de admisión. “Exigimos formalmente a las autoridades universitarias la eliminación inmediata del examen de nuevo ingreso y la implementación de una política de puertas abiertas e ingreso masivo”, señaló el comunicado extendido este martes.

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El gremio propuso que la universidad adopte mecanismos de acompañamiento y nivelación académica para los aspirantes, con el objetivo de que la prueba de admisión no funcione como una barrera de acceso.

Los aspirantes de nuevo ingreso de la UES se someten a un examen de admisión que requiere un porcentaje mínimo de 50 puntos favorables y en el caso de alcanzar menos de eso y arriba de 30, se puede optar a una segunda oportunidad de examen siempre y cuando hayan cupos para la carrera solicitada. Vale destacar que son muchos los que logran ingresar a las carreras en el segundo examen, cuando ya se evalúan solo temas afines.

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Los exámenes de admisión permiten tener un medidor a escala nacional sobre el rendimiento con el que los bachilleres intentan ingresar a las universidades.

Becas, salarios y estabilidad laboral en el pliego de demandas

El sindicato también solicitó fortalecer el sistema de becas y los apoyos socioeconómicos para estudiantes de menores ingresos.

El comunicado incluyó denuncias sobre presuntos gastos en viajes al extranjero y viáticos para personas cercanas a la rectoría. El gremio pidió que la administración publique información sobre viajes, misiones oficiales y gastos de dirección superior, y que evalúe la reorientación de recursos legalmente disponibles hacia becas, actividades académicas y necesidades laborales.

“La verdadera austeridad debe comenzar por priorizar las necesidades reales del estudiantado”, expresó la organización sindical.

En materia laboral, el SETUES exigió aplicar ajustes y nivelaciones salariales para el personal administrativo no docente, con base en el Reglamento General del Sistema de Escalafón de la UES. El sindicato sostuvo que las disposiciones presupuestarias para 2026 y 2027 mantienen la aplicación de sistemas escalafonarios en el sector público, pese a las restricciones generales para aumentos salariales.

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Los aspirantes de nuevo ingreso de la UES se someten a un examen de admisión que requiere un porcentaje mínimo de 50 puntos favorables y en el caso de alcanzar menos de eso y arriba de 30, se puede optar a una segunda oportunidad de examen siempre y cuando hayan cupos para la carrera solicitada (Foto cortesía UES)

El gremio también reclamó medidas para dar estabilidad al personal eventual y temporal que cumple funciones permanentes dentro de la universidad.

Paro iniciado en la imprenta y el complejo polideportivo

El sindicato anunció que las acciones comenzaron con la suspensión de labores en la imprenta y el complejo polideportivo de la UES. De acuerdo con sus representantes, el paro tendrá carácter indefinido y podría extenderse de forma progresiva a otras dependencias.

La medida fue aprobada por la asamblea sindical, según informó el SETUES, tras cuestionar la falta de avances en una mesa de diálogo con la rectoría.

“Comenzamos acciones de paro de labores de manera escalonada”, indicaron voceros del gremio durante la concentración. El sindicato exigió además una mesa de negociación con resultados y plazos definidos antes del cierre del año fiscal.

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Las autoridades de la UES no aparecen citadas en el comunicado con una respuesta a las demandas planteadas por el sindicato.