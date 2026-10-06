El Salvador

El Salvador será la tercera economía de mayor crecimiento regional en 2026, según el Banco Mundial

La entidad multilateral prevé una expansión de 4.5%, por encima del 2.2% estimado para América Latina y el Caribe, solo superada por República Dominicana y Paraguay, ambas con 4.7% ese año

Una mano sostiene un bolígrafo sobre un gráfico ascendente, junto a un distintivo con la bandera de El Salvador y un informe escrito.
El Salvador escalará al tercer puesto entre las economías de mayor expansión de América Latina en 2026, con un crecimiento proyectado de 4.5%, según la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador escalará al tercer puesto entre las economías de mayor expansión de América Latina en 2026, con un crecimiento proyectado de 4.5%, según la última edición del Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, organismo multilateral con sede en Washington, divulgada este martes.

El país centroamericano queda apenas detrás de República Dominicana y Paraguay, que comparten el liderazgo regional con una proyección de 4.7% cada uno para ese año.

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Infografía con texto informativo, un gráfico de barras ascendente, un podio de tres posiciones, banderas y la cifra de 4,5 por ciento.
Una infografía del Banco Mundial ubica a El Salvador como la tercera economía de mayor expansión en América Latina para 2026, con una proyección del 4,5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato representa la tercera revisión al alza que aplica el organismo sobre la economía salvadoreña en menos de un año. En octubre de 2025 había estimado un 2.5%; en enero de 2026 subió la cifra a 3%, y en junio la llevó a 3.2%. El último ajuste suma 1.3 puntos porcentuales de un informe a otro.

El salto más pronunciado de las tres revisiones

Ninguno de los incrementos previos había superado el medio punto porcentual. El salto de junio a octubre rompe esa tendencia y coloca a El Salvador muy por encima del promedio que el propio Banco Mundial proyecta para toda la región en 2026: 2.2%.

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Una imagen dividida muestra una playa con un volcán y una zona de construcción. En el primer plano, una pareja, modelo de casa, monedas, billetes y una calculadora.
El Salvador experimenta una dualidad económica, con un notable avance en los sectores de turismo y construcción que impulsan el crecimiento, a pesar de los persistentes desafíos estructurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo explica el desempeño por tres factores combinados: la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una inversión privada sólida. “El Salvador y Paraguay continúan registrando un crecimiento superior al promedio regional, impulsados por la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una sólida inversión privada”, indicó el Banco Mundial en el documento.

El país llega a esta nueva proyección después de haber registrado una expansión de 3.9% en 2025, según el mismo informe.

El Banco Central de Reserva coincide con la proyección

La proyección del Banco Mundial coincide con la que maneja el Banco Central de Reserva (BCR), que anticipa una expansión de entre 4.5% y 5% para 2026. El organismo salvadoreño atribuye el impulso al mismo elemento que señala el multilateral: la inversión privada.

“El Salvador también ha mantenido un crecimiento robusto, con un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años y la inversión privada desempeñando un papel crucial en dicha expansión”, sostuvo el BCR.

El Banco Mundial añade un matiz histórico a ese diagnóstico. Según el organismo, la reducción de la delincuencia observada en 2022 eliminó una “importante limitación” que pesaba sobre la actividad económica del país. Esa mejora, combinada con la consolidación fiscal, elevó la confianza del mercado.

Silueta de El Salvador en azul marino con un gráfico de barras amarillo y verde. Monedas doradas caen sobre el gráfico. Bandera de El Salvador ondeando.
La silueta de El Salvador en un mapa conceptual exhibe un gráfico de barras ascendentes y monedas cayendo, representando el crecimiento económico y la inversión en el país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador frente al resto de Centroamérica

El Salvador no es el único país de la región que crece por encima del promedio latinoamericano. Panamá sigue con una proyección de 4.2%, Guatemala de 3.7%, Nicaragua de 3.6%, Honduras de 3.4%, Costa Rica de 3.3% y Perú de 3.2%.

El Banco Mundial atribuye el repunte regional a un mayor dinamismo de las economías centroamericanas en su conjunto. Si se incorporan las economías del Caribe al análisis, Guyana se despega de cualquier comparación con una proyección de 23.7% para 2026, producto de su desarrollo petrolero.

El organismo advierte, sin embargo, que la “relativa estabilidad” de América Latina y el Caribe refleja apenas un grado de resiliencia frente a los choques externos. El factor de mayor peso identificado por el Banco Mundial es el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales, un riesgo que podría alterar las proyecciones actuales.

Una mano cuenta billetes de dólar estadounidense en una mesa de madera con una calculadora y recibos. Al fondo, un sobre con el logo del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Una mano cuenta billetes de dólar estadounidense sobre una mesa de madera con recibos y una calculadora, mientras al fondo se aprecia un sobre con el logo del Banco Central de Reserva de El Salvador, sugiriendo análisis financiero y preocupación económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones hasta 2028

El informe no se limita al año en curso. Para 2027, el Banco Mundial anticipa que el crecimiento salvadoreño se moderará a 3.9%, y para 2028 proyecta una desaceleración adicional hasta 3.5%.

La publicación llega en un momento clave del calendario financiero internacional. El Banco Mundial actualiza sus perspectivas económicas mundiales de cara a las reuniones anuales que sostendrá junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

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