El Salvador

El programa Dos Escuelas por Día registra más de mil centros educativos intervenidos en El Salvador

El establecimiento de Cantón Sirama atiende a 69 alumnos y recibe una inversión prevista de $627 mil, según la ficha gubernamental, que reporta trabajos en ejecución actualmente

Las obras en los centros escolares, aún en ejecución, comprenden la renovación de redes eléctricas, reparación de paredes y colocación de mobiliario./ (Dos programas por día)
Las obras en los centros escolares, aún en ejecución, comprenden la renovación de redes eléctricas, reparación de paredes y colocación de mobiliario./ (Dos programas por día)
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El programa Dos Escuelas por Día superó las mil escuelas intervenidas en El Salvador el sábado 3 de octubre, de acuerdo con el registro oficial de la iniciativa.

El hito correspondió al Centro Escolar Hacienda La Galilea, Cantón Sirama, identificado como la escuela número 1,000 en el portal gubernamental, aunque la ficha del establecimiento indica que las obras aún se encuentran en ejecución.

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El centro escolar atiende a 69 estudiantes, tiene un área de construcción de 504 metros cuadrados y cuenta con una inversión prevista de $627 mil, según la ficha oficial de la escuela número 1.000. La ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Dirección General de Centros Penales.

La intervención incluye reparación y pintura de paredes, nivelación de pisos y colocación de porcelanato, nuevas ventanas y puertas metálicas, renovación de las redes eléctricas e hidrosanitarias, iluminación LED, ventiladores, mobiliario, juegos didácticos y un área de cocina. El proyecto también contempla obras exteriores, como andenes, canchas, zonas lúdicas y jardines.

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El sitio oficial actualizó su registro al día siguiente. El 4 de octubre incorporó como escuela número 1.001 al Centro Escolar Caserío Cashagua, Cantón Cauta Arriba, con 106 estudiantes, 652 metros cuadrados de construcción y una inversión de $ 802 mil. La condición de ambas fichas señala que la intervención se encuentra en ejecución.

El Ministerio de Obras Públicas aporta la logística mientras que la mano de obra proviene de personas privadas de libertad./ (Dos escuelas por día)
El Ministerio de Obras Públicas aporta la logística mientras que la mano de obra proviene de personas privadas de libertad./ (Dos escuelas por día)

El presidente Nayib Bukele presentó el programa el 22 de mayo de 2025, durante una cadena nacional desde San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Entonces reconoció demoras en la reconstrucción de escuelas y anunció que el Ejecutivo iniciaría dos intervenciones por día, incluidos fines de semana y feriados. “Hemos construido ya muchas escuelas; pero aún es muy lento y queremos ir más rápido”, afirmó en ese momento el mandatario.

El 3 de mayo de 2026, durante la inauguración del tercer paquete de 70 establecimientos finalizados, Bukele sostuvo que el mecanismo incorporaba dos nuevos proyectos cada jornada. “Cada día, dos escuelas. Se inicia la construcción y se van entregando”, dijo.

En esa ocasión, el Gobierno informó que 210 escuelas habían sido terminadas y que otras 694 se encontraban en obras, con una inversión global proyectada de cerca de $ 690 millones y alcance para más de 114 mil alumnos.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó el pasado 24 de octubre ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que el MOP aporta materiales, logística y supervisión, mientras que la mano de obra proviene de personas privadas de libertad. “Esto nos genera ahorro en costos y nos permite hacer muchas más escuelas”, declaró el funcionario en declaraciones recogidas por El Diario de Hoy.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, también ha presentado balances que combinan escuelas entregadas con obras en proceso. El 21 de enero de 2026 afirmó, en una entrevista con Frente a Frente, que había 490 instituciones intervenidas dentro del programa, además de 70 ya inauguradas, y cifró la inversión en infraestructura en alrededor de $ 503.8 millones. En mayo sostuvo que la meta alcanzaría “todas las escuelas” del país.

Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027
Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, informó sobre el aumento en el presupuesto al ramo de Educación para 2027. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El presupuesto de 2026 incluyó $ 100 millones para construcción y mejoramiento de centros educativos, una partida que menciona a “Dos Escuelas por Día”.

El desafío abarca una red de más de 5,100 centros escolares públicos, según datos del Ministerio de Educación citados durante el debate presupuestario de 2026.

Actualmente, el Gobierno impulsa el apoyo al sector educativo. Para 2027 se ha establecido un presupuesto del 27.5%, según anunció la semana anterior el ministro de Hacienda, Jerson Posada. La cifra proyectada es de $ 3,416 millones a Educación; dicho monto supera la cuarta parte de los recursos previstos para el próximo año y representa el 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.

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