Tres muertos tras fatal accidente de tránsito en el oriente salvadoreño; ocupantes iban bajo los efectos del alcohol

El Viceministerio de Transporte estableció que los ocupantes del vehículo particular viajaban bajo los efectos del alcohol. (Foto cortesía VMT)

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La madrugada de este domingo dejó un accidente de tránsito con tres personas fallecidas en San Miguel, donde las autoridades procesaron la escena tras una colisión entre un camión y un vehículo particular.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, en el sector del cantón El Havillal, sobre la vía que conduce hacia el cantón El Delirio, en San Miguel.

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La información preliminar indicó que el vehículo particular impactó a alta velocidad contra una unidad de transporte de carga. Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, cuerpos de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Un tercer pasajero del automóvil sufrió lesiones de gravedad y requirió traslado a un centro asistencial en estado crítico. (Foto cortesía VMT)

De acuerdo con datos divulgados por el Viceministerio de Transporte (VMT), el conductor del vehículo particular, señalado como responsable del hecho, murió junto a dos de sus acompañantes.

Un tercer pasajero sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó en estado crítico. El motorista del camión recibió atención por lesiones leves.

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Integrantes del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional Civil procesaron la escena del siniestro vial en el cantón El Havillal. (Foto cortesía VMT)

Las información preliminares publicada por el VMT estableció que los ocupantes del vehículo particular, incluido el conductor, se encontraban bajo los efectos del alcohol. Las autoridades no divulgaron las identidades de las víctimas ni precisaron las circunstancias que derivaron en el impacto.

Las autoridades encontraron botellas de bebidas alcohólicas que aún se encontraban en el interior del vehículo.

El caso se suma a los siniestros viales registrados durante el fin de semana en distintos puntos del país. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar todos los elementos relacionados con el choque ocurrido en San Miguel.

Una bebé de dos meses recibió asistencia de los Comandos de Salvamento tras una colisión vehicular en el bulevar del Ejército en Ilopango. (Foto cortesía Cruz Verde)

Una bebé de dos meses resultó lesionada en un accidente de transito en la capital

Otro accidente de tránsito se registró en el bulevar del Ejército, en las cercanías de la unidad médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en Ilopango, San Salvador.

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En ese hecho, una bebé de dos meses sufrió lesiones y presentó complicaciones respiratorias. Una unidad de Comandos de Salvamento llegó al lugar para brindarle asistencia y trasladarla hacia un hospital.

Según la versión de uno de los conductores involucrados, su vehículo avanzaba lentamente en una fila cuando otro automotor impactó en la parte trasera. Las autoridades deberán establecer la mecánica del choque y las responsabilidades correspondientes.

Los accidentes de tránsito en El Salvador sumaron 16,917 casos entre enero y octubre de 2026, lo que representó un alza del 3.9%. (Foto cortesía Cruz Verde)

Los siniestros viales superan los 60 casos diarios en El Salvador

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran un aumento en los accidentes de tránsito durante 2026. Entre el 1 de enero y el 3 de octubre se contabilizaron 16,917 siniestros viales en el país.

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La cifra representa 630 casos más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 16,287 accidentes. El incremento equivale al 3.9%.

El número de personas lesionadas también aumentó. En los primeros nueve meses de 2026 y los primeros tres días de octubre hubo 12,013 lesionados, frente a los 9,757 del mismo lapso del año anterior. La diferencia fue de 2,256 personas, un alza del 23.1%.

Los datos brindados por las autoridades señalan que los fallecidos en accidentes de tránsito pasaron de 896 a 1,093 víctimas. Esto supone 197 muertes más que en el período comparable de 2025, con una variación del 22% respecto al año anterior.

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