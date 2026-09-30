Terror en el aire: el video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Flydubai

Los pasajeros grabaron un video luego del ataque que se produjo mientras volbana rumbo a Israel, mientras discuten con uno de ellos, que no quería aparecer en cámara

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Un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv fue desviado de emergencia al aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, el miércoles 30 de septiembre, luego de que uno de los pilotos apuñalara al otro dentro de la cabina e intentara estrellar la aeronave con los 174 pasajeros a bordo. El incidente fue sofocado gracias a la intervención de un grupo de viajeros israelíes que irrumpieron en el cockpit y redujeron al agresor.

El vuelo FZ 1073, que había partido del Aeropuerto Internacional de Dubái a las 7:05 de la mañana con destino al Aeropuerto Ben Gurión, transmitió el código 7700 —señal internacional de emergencia general— aproximadamente noventa minutos después del despegue, mientras sobrevolaba espacio aéreo jordano. Minutos más tarde activó el código 7500, utilizado para indicar interferencia ilícita a bordo, lo que disparó las alarmas de un posible secuestro. Israel puso en alerta aviones de combate como medida de precaución.

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Tres fotogramas de un video registran a un hombre herido con manchas de sangre en el rostro mientras recibe atención médica y permanece de pie.

El avión cayó más de 5.000 metros en menos de dos minutos

Según datos del sistema de seguimiento Flightradar24, la aeronave —un Boeing 737 Max 8— descendió abruptamente desde los 10.360 metros (34.000 pies) hasta aproximadamente los 5.060 metros (16.600 pies) en menos de dos minutos, superando su velocidad de operación máxima en casi 100 nudos. El avión luego cambió de rumbo, regresó al espacio aéreo saudí y permaneció cerca de una hora con fluctuaciones erráticas de altitud, lo que sugiere que fue piloteado de forma manual y sin asistencia del piloto automático.

La aeronave desapareció brevemente de los sistemas de rastreo, lo que incrementó la alarma entre las autoridades. Finalmente aterrizó en el Aeropuerto de Tabuk, en el noreste de Arabia Saudita, alrededor de las 07:00 horas locales.

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El mapa del sitio web Flightradar24.com muestra el seguimiento de la ruta del vuelo FDB1073 en Oriente Medio. La visualización satelital registra el trayecto de la aeronave desde la región del Golfo y muestra el momento en que realiza un giro para desviarse de su rumbo original hacia Israel, sobrevolando territorio cercano a las fronteras de Jordania y Arabia Saudita.

Pasajeros israelíes forzaron la puerta de la cabina y redujeron al agresor

Testimonios de pasajeros recogidos por medios israelíes describen una escena de caos a bordo. “Escuchamos gritos en el avión. Después (los pasajeros) abrieron la puerta de la cabina y vimos sangre. Alguien apuñaló al piloto con un cuchillo pequeño”, relató una mujer en declaraciones al diario israelí Ynet. Según la misma fuente, pasajeros y tripulantes lograron reducir al agresor.

Un pasajero no identificado que habló con The Jerusalem Post afirmó que los viajeros con asientos cerca de la parte delantera del avión corrieron hacia la cabina cuando el avión comenzó a descender. “Entendemos que uno de los pilotos fue apuñalado y herido de gravedad, y que perdieron el control del avión. Empezó a caer en picado. Fue aterrador”, declaró. Según su relato, el grupo logró sacar al agresor de la cabina e introdujo a dos pilotos que viajaban como pasajeros en la parte trasera del avión; uno tomó los controles, mientras el otro tardó más en recuperarse del impacto. Un dentista israelí que viajaba a bordo atendió al piloto herido y, según el testimonio, le salvó la vida.

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Un video grabado a bordo muestra la tensión entre los pasajeros que vigilaban al piloto herido

Un registro audiovisual captado por pasajeros durante el incidente muestra el estado de alerta que reinaba en el interior del avión. En el audio, una de las voces describe la situación de forma directa: “Nos atacaron ahora en este avión. Intentaron asesinar al piloto. Tomamos el control de la tripulación”. En otro fragmento, se escucha: “Estamos aquí. Nadie pasa por la puerta del piloto”. El material también registra el momento en que los pasajeros coordinaban entre sí quién vigilaba la entrada a la cabina y quién documentaba lo ocurrido.

Flydubai confirmó el incidente pero no precisó el motivo del ataque

Flydubai confirmó en un comunicado que el vuelo FZ 1073 “experimentó un incidente” durante su trayecto y que la aeronave “aterrizó de forma segura en el Aeropuerto de Tabuk”. La aerolínea indicó que todos los pasajeros estaban a salvo y que sus equipos trabajaban en coordinación con las autoridades competentes. La empresa con sede en Dubái anunció también el envío de una aeronave de reemplazo desde Dubái para trasladar a los pasajeros de regreso a Israel.

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Medios israelíes, citando fuentes de inteligencia sin identificar, señalaron que uno de los pilotos era de origen ruso y el otro, ucraniano, aunque ni la aerolínea ni las autoridades confirmaron esta información de forma oficial. El motivo del ataque no había sido esclarecido al cierre de esta edición.

Netanyahu dijo que la situación estaba “bajo control” e Israel descartó el secuestro

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu emitió un comunicado en el que indicó que la situación estaba “bajo control” y que se desplegaban todos los medios disponibles para repatriar a los pasajeros israelíes. Las autoridades israelíes descartaron posteriormente la hipótesis del secuestro. El Canal 12 de Israel informó que el incidente no parecía tener vinculación con motivaciones de seguridad nacional y que se investigaba si la señal de alerta había sido activada de forma accidental debido a la pelea en la cabina.

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Fuentes de la industria de la aviación israelí, citadas por Ynet, indicaron que la sospecha principal apuntaba a que uno de los pilotos “intentó hacer caer el avión” y que su colega logró frustrar el intento con la ayuda de los pasajeros. La Autoridad de Aeropuertos de Israel desmintió los informes que indicaban que el espacio aéreo del país había sido cerrado durante el incidente.