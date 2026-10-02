El presupuesto de Meloni logrará finalmente situar el déficit italiano por debajo del límite del 3%

La primera ministra Giorgia Meloni solicitó a la Comisión Europea más margen fiscal para afrontar la subida en los precios de la energía. (Reuters)

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El presupuesto de la primera ministra Giorgia Meloni tiene como objetivo situar finalmente el déficit de Italia por debajo del límite de la Unión Europea este año, gracias a un crecimiento más rápido de lo previsto.

El déficit se reducirá lo suficiente como para situarse por debajo del tope del 3% del PIB establecido por el bloque en 2026, según declaró el viernes a la prensa en Roma el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti. Sería la primera vez que el país cumple las normas de la UE desde antes de la pandemia.

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Aunque el déficit volverá a aumentar en los dos años siguientes, se mantendrá dentro del margen autorizado por el bloque para gastos adicionales en defensa y energía, para luego descender al 2,4% en 2029.

El Consejo de Ministros también aprobó el endeudamiento adicional necesario para estas áreas, por un total de 28.000 millones de euros (31.500 millones de dólares) en dos años. Esta cifra es inferior a la prevista inicialmente. El gasto en defensa se redujo a 14.000 millones de euros —frente a los 21.000 o 22.000 millones previstos anteriormente—, mientras que el gasto en energía se mantendrá en 14.000 millones de euros durante dicho periodo.

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La deuda pública de Italia llegará a un punto máximo del 138,6% del producto interior bruto el próximo año antes de su descenso gradual. (Reuters)

Estos cambios en los planes reflejan la preocupación por las tensiones en el mercado de bonos. El diferencial entre los rendimientos de los bonos a dos años de Italia y Alemania casi se duplicó el jueves hasta alcanzar los 55 puntos básicos, el mayor salto diario desde 2020 al cierre de la jornada.

Esto se debe principalmente al contagio procedente de la vecina Francia, cuyo diferencial de bonos frente a los equivalentes alemanes ha alcanzado su nivel más alto desde la crisis de deuda de la eurozona en 2011.

La decisión de Meloni de recortar el gasto militar se produce en un momento en que la UE advierte a los países que solicitan mayor flexibilidad presupuestaria. A principios de esta semana, la propia primera ministra hizo precisamente eso al pedir a la Comisión Europea más margen fiscal para hacer frente al aumento de los precios de la energía.

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El plan presupuestario presentado por Giorgetti prevé una reducción de la enorme deuda italiana, pero solo tras un nuevo aumento que casi con toda seguridad hará que el país destaque por tener la mayor deuda de la región, a medida que Grecia sane sus propias finanzas públicas. Alcanzará su punto máximo el próximo año, situándose en el 138,6 % del producto interior bruto, para luego descender gradualmente hasta el 136,3 % en 2029.

Se trata del último presupuesto antes de las elecciones del próximo año, en un momento en que la primera ministra se enfrenta a un nuevo rival ultranacionalista: el exgeneral Roberto Vannacci. El apoyo a su partido ha aumentado hasta rondar el 8 % en los sondeos más recientes.

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Bloomberg