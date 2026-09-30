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El dramático relato del pasajero que ayudó a reducir al atacante de Flydubai y logró estabilizar el avión: "Veo Mayday"

Yuval Hayun fue recibido junto a su familia por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el aeropuerto Ben Gurion, tras regresar a Tel Aviv a bordo de otro vuelo luego de que la aeronave en la que viajaba, con 174 personas a bordo, tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita

Yuval Hayun regresó a Israel después del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y fue recibido por Benjamin Netanyahu junto a su familia
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El pasajero israelí Yuval Hayun, que ayudó a reducir al copiloto de un vuelo de Flydubai después de que se produjera una violenta pelea en la cabina y la aeronave comenzara a perder altura de forma abrupta, fue recibido este miércoles por el primer ministro Benjamin Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion. Durante el encuentro, Hayun contó cómo él y otro pasajero entraron por la fuerza en la cabina, redujeron al hombre que manipulaba los controles y lo sacaron del lugar. Instantes después, cuando el avión volvió a perder estabilidad, Hayun regresó al cockpit y tomó los mandos hasta que uno de los pilotos pudo hacerse cargo nuevamente.

El vuelo FZ1073 había despegado de Dubái con destino a Tel Aviv y transportaba a 174 personas. Durante el trayecto se produjo un enfrentamiento entre los pilotos que dejó al capitán herido y provocó una situación de emergencia.

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La situación obligó a desviar el Boeing 737 hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Allí aterrizó de emergencia y los pasajeros permanecieron en el aeropuerto hasta que fueron trasladados a Israel en otra aeronave de Flydubai. El grupo llegó finalmente al aeropuerto Ben Gurion a las 18:34 hora local.

El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió en el aeropuerto Ben Gurion a Yuval Hayun, el pasajero que redujo al agresor dentro del avión.
El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió en el aeropuerto Ben Gurion a Yuval Hayun, el pasajero que redujo al agresor dentro del avión.

La aeronave perdió aproximadamente 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, una caída que generó alarma entre los pasajeros. Una de las personas que viajaba a bordo describió posteriormente el momento como una situación en la que el avión parecía dirigirse hacia un accidente.

En medio del caos, Hayun y otro pasajero consiguieron llegar hasta la cabina. Allí, según explicó posteriormente, encontró al hombre que había tomado posición sobre los controles, mientras los pilotos ya no estaban sentados frente a los mandos.

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Cuando entré, vi al terrorista sobre los controles, entre los dos asientos. No había pilotos en los asientos”, relató.

Hayun se abalanzó entonces sobre el hombre y consiguió apartarlo de la zona de mando. “Agarré al terrorista, lo sujeté y, antes que nada, lo saqué afuera”, contó. Después pidió la colaboración de otros pasajeros para mantenerlo inmovilizado.

Cuando Netanyahu quiso saber qué estaba intentando hacer el agresor, Hayun respondió que buscaba inutilizar los sistemas de la aeronave. “Estaba tratando de destruir los controles para desactivar el avión”, explicó.

El pasajero Yuval Hayun entró a la cabina y apartó del mando al hombre que manipulaba los sistemas de la nave. (REUTERS/Ammar Awad)
El pasajero Yuval Hayun entró a la cabina y apartó del mando al hombre que manipulaba los sistemas de la nave. (REUTERS/Ammar Awad)

Al advertir que el avión volvía a inclinarse, Hayun regresó a la cabina. En ese momento tomó los mandos y comenzó a tirar de ellos para intentar recuperar la estabilidad.

Salté de nuevo allí, agarré los controles y empecé a tirar de ellos”, relató ante Netanyahu.

El pasajero explicó que tenía alguna noción sobre cómo reaccionar porque había visto episodios del programa documental Mayday, dedicado a accidentes e incidentes de aviación. “Sé qué hacer porque veo Mayday”, dijo.

La maniobra consiguió que el avión comenzara a estabilizarse. Poco después, uno de los pilotos pudo recuperar el control de la aeronave. “El avión empezó a nivelarse un poco más y entonces el piloto me dijo que él se hacía cargo desde allí”, recordó Hayun.

Después del aterrizaje en Israel, Netanyahu se reunió con el pasajero y su familia. El primer ministro lo abrazó y destacó su actuación durante la emergencia. “Veo un león, veo un gran héroe”, le dijo.

Composición con el retrato de un hombre en traje a la izquierda y una persona herida con máscara de oxígeno a la derecha
El piloto de Flydubai Smit Machchhar aparece en un retrato oficial junto a una fotografía en la que recibe asistencia médica con mascarilla de oxígeno.

Durante el encuentro, Netanyahu también reparó en unas manchas de sangre visibles en la camisa blanca de Hayun y preguntó si pertenecían al atacante.

Sí. Lamentablemente no logramos matarlo, pero le llevará un tiempo recuperarse”, respondió el pasajero.

Hayun también explicó al primer ministro que el avión se encontraba relativamente cerca de su destino cuando ocurrió el incidente. Calculó que faltaba aproximadamente una hora o una hora y diez minutos para el aterrizaje. “Creo que estábamos en el límite”, señaló al referirse a la cercanía con el espacio aéreo de destino.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un “intento de ataque yihadista” y afirmó que los pasajeros impidieron que el presunto agresor mantuviera el control del avión. “Según la información inicial de la que disponemos, el terrorista tenía una sola intención: estrellar el avión”, sostuvo.

El vuelo FZ1073 de la empresa Flydubai partió desde Dubái con destino a Tel Aviv con 174 personas a bordo. (REUTERS/Ammar Awad)
El vuelo FZ1073 de la empresa Flydubai partió desde Dubái con destino a Tel Aviv con 174 personas a bordo. (REUTERS/Ammar Awad)

Flydubai confirmó que los 174 pasajeros estaban a salvo y señaló que las razones de la “alteración” ocurrida en la cabina todavía eran objeto de investigación. Las autoridades deberán determinar ahora qué desencadenó el enfrentamiento, qué ocurrió exactamente entre los pilotos y cuáles fueron las acciones realizadas durante los minutos en los que el avión perdió el control.

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