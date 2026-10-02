Impactantes imágenes del fatal accidente vehicular que dejó cuatro fallecidos en Los Chorros, El Salvador
De acuerdo con las autoridades, el percance ocurrió cuando el conductor de un transporte de carga con arena perdió el control de la unidad, colisionando violentamente contra al menos tres vehículos particulares y un autobús del transporte colectivo perteneciente a la ruta 202
Sobre la Carretera Panamericana, mejor conocida como Los Chorros, se registró un fatal accidente de tránsito que dejó cuatro víctimas. (Infobae Centroamérica/Cortesía VMT)
02 Oct, 2026 05:01 p. m. EST
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Un camión pesado impactó un vehículo y un autobús, dejando también múltiples lesionados. (Infobae Centroamérica/Cortesía VMT)
Miembros del MOP apoyan como primera respuesta en el siniestro. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
La Policía Nacional Civil capturó al conductor del camión pesado, a quien señalan como el responsable del accidente. Es identificado como José Adán Ramos Gómez, de 44 años. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Al menos cuatro fallecidos dejó el siniestro en esta carretera que cuenta con un largo historial de accidentes de tránsito. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Este hecho ocurre pocos días posterior a otro fuerte accidente que ocurrió en otra zona de San Salvador, donde también estuvo involucrado un camión de carga pesada. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Equipos del VMT y cuerpos de socorro continúan realizando arduas labores en el lugar para retirar los vehículos involucrados y liberar por completo esta vital arteria vial. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Más de 50 elementos de primera respuesta trabajan en la escena con el fin de liberar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro de la unidad. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Debido a la magnitud del choque y a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos involucrados, el paso hacia Santa Tecla y San Salvador permanecerá colapsado por varias horas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaria de Prensa de la Presidencia)
Las autoridades añadieron que el conductor capturado no portaba licencia de conducir. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
El Salvador atraviesa un periodo en el cual ocurren accidentes de tránsito donde se ven involucrados camiones de carga pesada, lo que aumenta el riesgo y gravedad. (Infobae Centroamérica/Cortesía)