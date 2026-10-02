Impactantes imágenes del fatal accidente vehicular que dejó cuatro fallecidos en Los Chorros, El Salvador

De acuerdo con las autoridades, el percance ocurrió cuando el conductor de un transporte de carga con arena perdió el control de la unidad, colisionando violentamente contra al menos tres vehículos particulares y un autobús del transporte colectivo perteneciente a la ruta 202

Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Sobre la Carretera Panamericana, mejor conocida como Los Chorros, se registró un fatal accidente de tránsito que dejó cuatro víctimas. (Infobae Centroamérica/Cortesía VMT)
Guardar
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Un camión pesado impactó un vehículo y un autobús, dejando también múltiples lesionados. (Infobae Centroamérica/Cortesía VMT)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Miembros del MOP apoyan como primera respuesta en el siniestro. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
La Policía Nacional Civil capturó al conductor del camión pesado, a quien señalan como el responsable del accidente. Es identificado como José Adán Ramos Gómez, de 44 años. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Al menos cuatro fallecidos dejó el siniestro en esta carretera que cuenta con un largo historial de accidentes de tránsito. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Este hecho ocurre pocos días posterior a otro fuerte accidente que ocurrió en otra zona de San Salvador, donde también estuvo involucrado un camión de carga pesada. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Equipos del VMT y cuerpos de socorro continúan realizando arduas labores en el lugar para retirar los vehículos involucrados y liberar por completo esta vital arteria vial. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Más de 50 elementos de primera respuesta trabajan en la escena con el fin de liberar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro de la unidad. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Debido a la magnitud del choque y a las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos involucrados, el paso hacia Santa Tecla y San Salvador permanecerá colapsado por varias horas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaria de Prensa de la Presidencia)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
Las autoridades añadieron que el conductor capturado no portaba licencia de conducir. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Accidente vehicular en Los Chorros donde un camión pesado impactó a un bus y dejó fallecidos.
El Salvador atraviesa un periodo en el cual ocurren accidentes de tránsito donde se ven involucrados camiones de carga pesada, lo que aumenta el riesgo y gravedad. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

Temas Relacionados

El SalvadorLos ChorrosAccidente

Últimas noticias

Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa

Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa

Lo buscaban por contratar a un sicario para matar a un rival y lo detuvieron en un partido de futsal

La Libertad Avanza Misiones impulsa la boleta única y la eliminación de la ley de lemas para las elecciones locales de 2027

El gobierno porteño avanzó con la licitación para construir una nueva línea de subte: quiénes compiten y cómo será

Ricardo Soulé, el hombre que incorporó la Biblia a la cosmovisión de la cultura popular argentina

Infobae América

La selección de Honduras reporta el robo de sus pertenencias durante su traslado a Jamaica

La selección de Honduras reporta el robo de sus pertenencias durante su traslado a Jamaica

Panamá reduce de seis meses a 30 días la vigencia del examen de estupefacientes para licencias de conducir

Fuerte granizada pinta de blanco varias comunidades de San Marcos, en Guatemala

Robo de equipo médico de US$60,000 en el Hospital Escuela expone las fallas de seguridad del principal centro público de Honduras

Gripe aviar deja pérdidas de más de 223,000 USD en Honduras

TELESHOW

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó