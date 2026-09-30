Qué pasó dentro del avión de Flydubai que iba rumbo a Israel: de la pelea entre pilotos y a la teoría del atentado terrorista

Turistas israelíes descienden de un avión de FlyDubai que partió del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv y aterrizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (AP/Malak Harb, File)

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Un hombre atacó con un cuchillo a uno de los pilotos en la cabina de un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv, según relataron varios pasajeros, en un episodio que provocó un descenso brusco del avión y un aterrizaje de emergencia el miércoles en Arabia Saudita. Medios israelíes, citando fuentes de ese país, señalan que el sospechoso es el copiloto, un ciudadano de Omán, y que el herido es el capitán, de Emiratos Árabes Unidos. Ninguna autoridad confirmó esos datos ni explicó qué desencadenó la agresión, e Israel investiga si se trató de un intento de atentado.

Gritos, sangre y un descenso brusco

El piloto atacado fue atendido en el avión de Dubai

El vuelo FZ1073, un Boeing 737 Max 8 con 174 pasajeros, entre ellos 27 niños, según Ynet, despegó de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion. Unas dos horas y media después, según FlightRadar24, el aparato descendió de 33.000 a 17.000 pies (de unos 10.000 a 5.000 metros), hizo un círculo errático cerca de la frontera con Jordania y aterrizó en Tabuk, en el noroeste saudita.

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Según The Times of Israel, emitió el código de emergencia general 7700 y luego el 7500, que indica secuestro o interferencia ilícita. Israel movilizó cazas por temor a un secuestro.

Lo que cuentan los pasajeros

El mapa del sitio web Flightradar24.com muestra el seguimiento de la ruta del vuelo FDB1073 en Oriente Medio. La visualización satelital registra el trayecto de la aeronave desde la región del Golfo y muestra el momento en que realiza un giro para desviarse de su rumbo original hacia Israel, sobrevolando territorio cercano a las fronteras de Jordania y Arabia Saudita.

Yasmin Abukasis, madre de una pasajera que viajaba desde Bangkok, dijo a Reuters y a News Central que su hija le contó que oyó gritos pidiendo ayuda desde la cabina y que el avión pareció perder el control. Según ese relato, otros dos pilotos tomaron el control, y varios israelíes corrieron hacia el agresor, que tenía un cuchillo, lo redujeron y lo tiraron al suelo, con “mucha sangre” alrededor. Los pasajeros gritaron “Shema Israel” y rezaron salmos, convencidos de que iban a morir.

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Un pasajero contó al Canal 12 de Israel que el copiloto apuñaló varias veces al capitán con un cuchillo pequeño, y que tripulantes y pasajeros forzaron la puerta de la cabina y lo redujeron.

Otro israelí dijo a The Jerusalem Post que un piloto apuñaló al otro e intentó sacarlo de la cabina mientras el avión caía en picada, y que israelíes sentados adelante entraron y pelearon con el atacante durante el descenso.

Según el Canal 12, había además un equipo de dos pilotos en ropa civil a bordo, que tomó los mandos. Medios israelíes citados por Türkiye Today agregaron que el piloto herido estaba en estado crítico y que un dentista israelí lo atendió.

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Qué se sabe y qué no

También se reportaron daños en el fuselaje del avión como consecuencia de las bruscas maniobras realizadas durante el vuelo a raíz del incidente

Un funcionario regional dijo a AP que hubo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos, sin aclarar la causa, y que el personal fue interrogado. Según Ynet, Flydubai confirmó que la señal de emergencia fue provocada por una pelea entre los pilotos, abrió una investigación y avisó a las autoridades israelíes. Según el mismo medio, el copiloto sospechoso fue entregado a las autoridades saudíes para ser interrogado, en un proceso en el que participa Israel.

En Israel crece la sospecha de un atentado. El Canal 12 y Ynet hablan de una evaluación cada vez más firme de que se trató de un intento de ataque, aunque no puede afirmarse de manera definitiva. Un alto funcionario israelí dijo al Canal 12 que se evitó “el desastre más grave”, y otro dijo a Haaretz que las autoridades lo tratan como un incidente terrorista y consideran seriamente un intento de estrellar el avión. Un funcionario israelí dijo a AP que Israel cree que pudo ser un intento de atacar a israelíes.

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Pero The Times of Israel señaló que se examinan otras hipótesis, entre ellas un episodio de salud mental sin motivación nacionalista, y que ninguna autoridad israelí, saudita o emiratí emitió una declaración oficial sobre las circunstancias. La oficina de Benjamin Netanyahu dijo que la situación estaba bajo control y que no fue un intento de secuestro. Según medios locales, el Ejército israelí no tenía información de inteligencia sobre un ataque planificado.

Un contexto de alerta

El episodio ocurrió días después de que Netanyahu advirtiera sobre amenazas de seguridad crecientes y habló de indicios de un ataque durante las elecciones de octubre. Fotos del avión tras el aterrizaje muestran el timón de cola dañado, según The Times of Israel, que agregó que Israel buscaba traer a los pasajeros en un vuelo propio. Flydubai confirmó que el FZ1073 “experimentó un incidente” y aterrizó de forma segura en Tabuk.

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Israel sufrió secuestros de aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970, pero no en las últimas décadas, y mantiene algunos de los controles aeroportuarios más estrictos del mundo. Los aterrizajes de emergencia por conflictos de la tripulación son inusuales: en 2022, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras pelearse en la cabina de un vuelo Ginebra-París.