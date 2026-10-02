Sony podría convertir el touchapd de DualSense en un panel de control inteligente

El touchpad del DualSense podría dejar de ser un simple botón adicional en futuros mandos de PlayStation. (Europa Press)

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Sony evalúa transformar el panel táctil del mando DualSense en un sistema de controles dinámicos que cambien según el contexto de la partida. La idea quedó plasmada en una solicitud de patente titulada “State Based Action Buttons”, registrada el 17 de septiembre en la oficina de San Mateo, California, que describe un touchpad capaz de reconfigurarse de forma automática mientras el usuario juega.

Desde su lanzamiento, el panel táctil situado en la parte superior del mando de PlayStation 5 opera como un botón adicional que reconoce el deslizamiento de los dedos. Algunos títulos aprovechan esta función para mostrar interfaces específicas, como ocurre en los remakes de Resident Evil, donde sirve para abrir el mapa. Hasta ahora, sin embargo, se trata de una herramienta que solo un grupo limitado de juegos utiliza de manera activa.

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Botones que cambian según la acción del jugador

El documento presentado por Sony describe un sistema de controles táctiles que modificarían su disposición, aspecto y comportamiento de forma dinámica. Estos cambios responderían tanto a la repetición de determinadas funciones como al contexto específico de cada partida.

La patente "State Based Action Buttons" fue registrada por Sony el 17 de septiembre en San Mateo, California. (Sony/USPTO)

Un ejemplo citado en la patente es el de un jugador que combina de manera habitual el sprint con el salto: en ese caso, el panel superior mostraría un botón táctil que permitiría ejecutar esa acción combinada sin necesidad de pulsar ambos controles mecánicos a la vez.

“En un mando virtual, los mecanismos de entrada pueden actualizarse dinámicamente en función de los estados actuales a medida que estos se actualizan”, señala el texto de la patente. El documento agrega que “las acciones asociadas a uno o más botones del controlador pueden cambiar al pulsar diferentes botones o al realizar diferentes acciones”.

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Reducción de la sobrecarga de información en pantalla

De acuerdo con la propuesta de Sony, esta tecnología permitiría hacer frente al aumento de mecánicas presentes en los videojuegos modernos sin necesidad de añadir botones físicos adicionales al mando. Parte de las funciones que normalmente se concentran en el HUD podrían transferirse a la pantalla dinámica del controlador, lo que aliviaría la sobrecarga de información visible en el televisor.

Sony busca que mecánicas como combinar sprint y salto se ejecuten desde un solo botón virtual en el panel superior. (Europa Press)

La patente también plantea el uso de un temporizador como elemento central del sistema, dado que cada videojuego y el propio sistema operativo aplicarían los cambios de manera diferente. Sony sostiene que este enfoque facilitaría la incorporación de nuevas mecánicas sin exigir necesariamente mayor destreza a los jugadores, ya que parte de la complejidad se trasladaría al propio dispositivo.

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Limitaciones de los sistemas táctiles existentes

“Algunos sistemas de control táctiles se presentan en juegos ya existentes; sin embargo, los sistemas de control actuales no aprovechan la flexibilidad que ofrece la virtualización”, indica la patente. Entre las limitaciones identificadas en torno a los botones virtuales se encuentra la ausencia de la resistencia mecánica habitual, así como la necesidad de que el jugador desvíe la mirada del televisor para observar el panel del controlador.

El registro de la patente abre la posibilidad de que este sistema de controles táctiles dinámicos esté pensado para el mando que sucederá al DualSense, posiblemente vinculado a una futura PS6. No obstante, el registro de una patente no garantiza su implementación comercial. Sony ha presentado en el pasado otras solicitudes que no llegaron a materializarse, como un sensor NFC integrado en el mando o funciones de accesibilidad basadas en inteligencia artificial.

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No está confirmado si esta tecnología llegará al próximo mando de PlayStation vinculado a la PS6. (Europa Press)

Sin fecha de lanzamiento de la PS6

El CEO de Sony, Hiroki Totoki, declaró al Wall Street Journal que la compañía todavía no ha fijado una fecha de lanzamiento para la PlayStation 6, cuyo debut se estimaba originalmente para 2027. El directivo mencionó que Sony estaría “considerando” extender ese plazo entre uno y dos años, aunque no precisó si la demora responde a cuestiones internas de calendario o solo a la falta de un anuncio público.

Entre los factores que podrían influir en el retraso se encuentra la escasez de chips de memoria que afecta a la industria tecnológica, según información difundida por el medio NME. A esto se suma la incertidumbre sobre el precio final del hardware: tanto NME como el Wall Street Journal señalaron que la PS6 podría superar los 1.000 dólares, en línea con la postura de Sony de no comercializar consolas a pérdida.

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