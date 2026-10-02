Guatemala

Fuerte granizada pinta de blanco varias comunidades de San Marcos, en Guatemala

Las acumulaciones de hielo se concentraron en Pueblo Viejo, Río Blanco, y sectores de Concepción Tutuapa, mientras la lluvia intensa redujo la visibilidad y dejó un cielo grisáceo sobre las comunidades afectadas

El video registra una intensa tormenta de lluvia y granizo que impacta campos de cultivo y vegetación. En las imágenes posteriores se aprecia la acumulación de una capa blanca de granizo cubriendo el suelo, las calles y áreas verdes de la localidad. Redes Sociales
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Una intensa granizada cubrió de blanco calles, techos y áreas verdes en varios sectores del departamento de San Marcos, en el occidente de Guatemala, la tarde del 1 de octubre.

El fenómeno, registrado en la aldea Pueblo Viejo del municipio de Río Blanco y en comunidades del municipio de Concepción Tutuapa, generó un paisaje que vecinos compararon con una nevada y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

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Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran una gruesa capa de hielo acumulada sobre el terreno, similar a la que dejaría una tormenta de nieve, mientras el cielo adquiría una tonalidad grisácea producto de la intensidad de la lluvia que acompañó al granizo. Río Blanco y Concepción Tutuapa, ambos ubicados en la parte alta del departamento marquense, resultaron los más afectados por la caída de hielo.

Un terreno cubierto de nieve con hierba, una valla metálica con cancha de baloncesto y edificios al fondo bajo la niebla
Una granizada acumuló capas de hielo en los municipios de Río Blanco y Concepción Tutuapa, en el departamento de San Marcos. (Redes Sociales)

La caída de granizo ocurrió en medio de un patrón de lluvias intensas en el país

El episodio en San Marcos no fue un hecho aislado dentro del territorio guatemalteco. El mismo 1 de octubre, la Ciudad de Guatemala también registró lluvia acompañada de viento y granizo en distintas zonas de la capital, según reportó la Municipalidad de Guatemala, que identificó afectaciones en las zonas 2, 6, 17, 18, 24 y 25.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) había anticipado actividad eléctrica y tormentas locales severas para esa jornada.

El organismo meteorológico proyectó además que el avance de la onda del este número 42 incrementaría las lluvias durante los días siguientes en el territorio nacional, con los mayores acumulados concentrados en el occidente del país, la bocacosta, los valles de oriente y las zonas montañosas, donde se preveía la combinación de viento fuerte, tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Los mayores acumulados se esperaban en el occidente del país, la bocacosta, los valles de oriente y las zonas montañosas. En esas áreas, el pronóstico incluía vientos fuertes, tormentas eléctricas y la posibilidad de nuevas caídas de granizo.

La tormenta de San Marcos se produjo al inicio de octubre, un mes para el que el Insivumeh proyectaba precipitaciones inferiores al promedio histórico. El organismo previó que las lluvias se concentraran principalmente en la primera y la última semana del mes.

La reducción prevista de las lluvias no elimina los riesgos asociados a precipitaciones concentradas en períodos breves. La distribución irregular mantiene la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.

Las áreas cercanas a la cadena volcánica enfrentan además el riesgo de descenso de lahares, corrientes de lodo y materiales arrastrados por el agua. Estas condiciones pueden activarse durante lluvias fuertes, incluso cuando el total mensual de precipitaciones se ubica por debajo de los registros habituales.

Un terreno cubierto de nieve con hierba, una valla metálica con cancha de baloncesto y edificios al fondo bajo la niebla
Una granizada acumuló capas de hielo en los municipios de Río Blanco y Concepción Tutuapa, en el departamento de San Marcos. (Redes Sociales)

El fenómeno se da en el marco de un octubre con lluvias por debajo de lo habitual

Pese a los episodios puntuales de granizo registrados en los primeros días de octubre, el Insivumeh estima que el mes cerrará con precipitaciones por debajo del promedio histórico, en lo que constituye el inicio de la transición hacia la temporada fría en Guatemala. El organismo prevé que las lluvias se concentren principalmente durante la primera y la última semana del mes.

La distribución irregular de las precipitaciones mantiene, sin embargo, el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables del país, en particular en las áreas cercanas a la cadena volcánica, donde también existe amenaza por el descenso de lahares. De acuerdo con un reporte de la Agencia Guatemalteca de Noticias, alrededor de 210 municipios habían notificado pérdidas de cosechas hasta el 1 de octubre, mientras el país permanecía bajo alerta anaranjada por las condiciones climáticas.

La temporada fría en Guatemala suele comenzar durante la segunda quincena de octubre, aunque el pronóstico mensual del Insivumeh no contempla, por ahora, el ingreso de frentes fríos al territorio nacional

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