Honduras

Robo de equipo médico de US$60,000 en el Hospital Escuela expone las fallas de seguridad del principal centro público de Honduras

Un electroencefalograma valorado en unos US$60,000 fue sustraído del Hospital Escuela de Honduras, donde permanecía almacenado como parte del nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención de recién nacidos

Un electroencefalograma valorado en unos US$60,000 fue sustraído del Hospital Escuela de Honduras. (Foto: Cortesía)
Un electroencefalograma valorado en unos US$60,000 fue sustraído del Hospital Escuela de Honduras. (Foto: Cortesía)
Guardar

Un equipo médico valorado en aproximadamente US$60,000 fue robado del Hospital Escuela, el principal centro asistencial público de Honduras, en un hecho que llevó a las autoridades a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional para determinar cómo ocurrió la sustracción y establecer responsabilidades.

Se trata de un electroencefalograma que formaba parte del nuevo equipamiento adquirido para fortalecer la atención de pacientes neonatales, particularmente en el quinto y sexto piso del hospital.

PUBLICIDAD

Ambas áreas fueron sometidas a un proceso de remodelación con el objetivo de mejorar las condiciones y personalizar la atención de los recién nacidos.

El director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, explicó que durante junio y julio comenzó la instalación de los nuevos equipos que permanecían almacenados en bodegas de la Secretaría de Salud.

El proceso contemplaba poner en funcionamiento las áreas renovadas y comenzar la capacitación del personal encargado de brindar atención en el quinto piso.

Las autoridades del Hospital Escuela denunciaron ante el Ministerio Público el robo del equipo médico. El electroencefalograma formaba parte del nuevo equipamiento adquirido para las áreas de atención neonatal. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con el funcionario, los dos pisos cuentan con cámaras de seguridad, por lo que las autoridades deberán revisar los mecanismos de vigilancia y las circunstancias que permitieron que el aparato desapareciera.

PUBLICIDAD

La ausencia del equipo fue detectada durante una revisión realizada en los últimos días. Personal del hospital encontró que varias cajas habían sido abiertas y posteriormente confirmó que el electroencefalograma ya no se encontraba en el lugar donde había sido almacenado.

Ante el hallazgo, las autoridades hospitalarias decidieron presentar una denuncia formal para que las instituciones encargadas de la investigación determinen cómo se produjo la sustracción.

El objetivo será establecer si hubo fallas en los controles internos, determinar quiénes tuvieron acceso al área y esclarecer las responsabilidades correspondientes.

Zúñiga calificó el caso como una situación “bastante penosa” y señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el Hospital Escuela está relacionado con las medidas de seguridad disponibles para proteger sus instalaciones, equipos y áreas de atención.

El director explicó que el centro asistencial cuenta con siete portones o puntos de acceso, pero que estos no pueden permanecer todos bajo vigilancia de manera simultánea debido a la reducción del personal destinado a las labores de seguridad.

El quinto y sexto piso del Hospital Escuela fueron remodelados para mejorar la atención de pacientes neonatales. (Foto cortesía Hospital Escuela)
El quinto y sexto piso del Hospital Escuela fueron remodelados para mejorar la atención de pacientes neonatales. (Foto cortesía Hospital Escuela)

Esta limitación, según Zúñiga, representa una vulnerabilidad para un hospital que concentra diariamente a pacientes, familiares, trabajadores y proveedores, además de contar con equipos médicos de alto valor.

El funcionario también señaló que durante el gobierno anterior fue eliminado de la estructura presupuestaria de la Secretaría de Salud el renglón destinado a seguridad.

Según explicó, esta situación dificulta actualmente la contratación de una empresa privada especializada que pueda asumir la custodia de las instalaciones.

“Tenemos un personal que no está entrenado como realmente se pide en una empresa de seguridad”, manifestó el director, al considerar que el robo del equipo obliga a revisar los mecanismos de vigilancia y reforzar los controles dentro del hospital.

El presidente del sindicato del Hospital Escuela, Mauricio Corrales, afirmó que la pérdida del electroencefalograma se suma a otros incidentes que, según sostuvo, se registran con frecuencia dentro y en los alrededores del centro asistencial.

Corrales expresó preocupación por la posibilidad de que algunos de estos hechos respondan a una situación organizada tanto en el interior como en el exterior del hospital.

También recordó que el sindicato ha solicitado públicamente al alcalde de la capital fortalecer la seguridad municipal en el perímetro del centro asistencial.

El dirigente sindical cuestionó además que el Hospital Escuela no cuente con una empresa especializada para desarrollar las labores de vigilancia.

Temas Relacionados

Hondurasrobo hospital escuelaequipo medicoseguridadprincipal centro asistencial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CAF aprueba préstamo de $177 millones para ampliar la red eléctrica de Honduras

El financiamiento permitirá construir unos 150 kilómetros de líneas de transmisión, dos nuevas subestaciones y obras complementarias que beneficiarán directamente a unos 865 mil habitantes.

CAF aprueba préstamo de $177 millones para ampliar la red eléctrica de Honduras

Honduras: la UNAH entre las 190 mejores de América Latina

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mejoró su posición en la edición 2027 del QS World University Rankings para América Latina y el Caribe

Honduras: la UNAH entre las 190 mejores de América Latina

Asfura anuncia compra de un hospital y equipo de alta tecnología para detectar cáncer en Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció la compra de un hospital en funcionamiento para descongestionar el Hospital Escuela y adelantó que viajará a Houston para avanzar en la adquisición de un moderno equipo para la detección temprana del cáncer.

Asfura anuncia compra de un hospital y equipo de alta tecnología para detectar cáncer en Honduras

Honduras: Ley de Justicia Energética entra en vigor y activa cambios para usuarios, municipios y la ENEE

La Ley de Justicia Energética ya está vigente en Honduras y pone en marcha medidas como el congelamiento de la tarifa eléctrica, la condonación de deudas para usuarios residenciales de bajo consumo y una transformación de la ENEE con plazos concretos para su ejecución

Honduras: Ley de Justicia Energética entra en vigor y activa cambios para usuarios, municipios y la ENEE

Anuncian inversión millonaria en Honduras para generar empleo

El proyecto forma parte de un plan de expansión que contempla inversión millonaria entre 2027 y 2028

Anuncian inversión millonaria en Honduras para generar empleo

TECNO

Cajas de todo el mundo llegan a las Apple Store con el mensaje: “No abrir hasta el 8 de octubre”

Cajas de todo el mundo llegan a las Apple Store con el mensaje: “No abrir hasta el 8 de octubre”

Del sueño de volar a un prototipo real: cómo es el dron tripulado creado por estudiantes argentinos que busca revolucionar la movilidad aérea

Sony podría convertir el touchapd de DualSense en un panel de control inteligente

Army Bomb de BTS: cómo se sincroniza en los conciertos y cómo identificar una falsa

Todos los códigos de Free Fire para hoy viernes 2 de octubre de 2026: cómo canjearlos y conseguir diamantes gratis

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

MUNDO

Un estudio del MIT anticipó para 2050 una posible crisis alimentaria y energética en varias regiones del planeta

Un estudio del MIT anticipó para 2050 una posible crisis alimentaria y energética en varias regiones del planeta

Sostuvo el peso de un caballo en una sentadilla contra la pared y rompió un récord Guinness: “Cada segundo se convierte en una batalla mental”

Un incendio lo devastó en 1859, pero logró guardar 500 años de historia danesa: así es el Palacio de Frederiksborg

El petróleo cerró plano pese a la liberación de reservas acordada por el G7

El presupuesto de Meloni logrará finalmente situar el déficit italiano por debajo del límite del 3%