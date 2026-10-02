Robo de equipo médico de US$60,000 en el Hospital Escuela expone las fallas de seguridad del principal centro público de Honduras

Un electroencefalograma valorado en unos US$60,000 fue sustraído del Hospital Escuela de Honduras. (Foto: Cortesía)

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Un equipo médico valorado en aproximadamente US$60,000 fue robado del Hospital Escuela, el principal centro asistencial público de Honduras, en un hecho que llevó a las autoridades a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional para determinar cómo ocurrió la sustracción y establecer responsabilidades.

Se trata de un electroencefalograma que formaba parte del nuevo equipamiento adquirido para fortalecer la atención de pacientes neonatales, particularmente en el quinto y sexto piso del hospital.

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Ambas áreas fueron sometidas a un proceso de remodelación con el objetivo de mejorar las condiciones y personalizar la atención de los recién nacidos.

El director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, explicó que durante junio y julio comenzó la instalación de los nuevos equipos que permanecían almacenados en bodegas de la Secretaría de Salud.

El proceso contemplaba poner en funcionamiento las áreas renovadas y comenzar la capacitación del personal encargado de brindar atención en el quinto piso.

Las autoridades del Hospital Escuela denunciaron ante el Ministerio Público el robo del equipo médico. El electroencefalograma formaba parte del nuevo equipamiento adquirido para las áreas de atención neonatal. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con el funcionario, los dos pisos cuentan con cámaras de seguridad, por lo que las autoridades deberán revisar los mecanismos de vigilancia y las circunstancias que permitieron que el aparato desapareciera.

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La ausencia del equipo fue detectada durante una revisión realizada en los últimos días. Personal del hospital encontró que varias cajas habían sido abiertas y posteriormente confirmó que el electroencefalograma ya no se encontraba en el lugar donde había sido almacenado.

Ante el hallazgo, las autoridades hospitalarias decidieron presentar una denuncia formal para que las instituciones encargadas de la investigación determinen cómo se produjo la sustracción.

El objetivo será establecer si hubo fallas en los controles internos, determinar quiénes tuvieron acceso al área y esclarecer las responsabilidades correspondientes.

Zúñiga calificó el caso como una situación “bastante penosa” y señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el Hospital Escuela está relacionado con las medidas de seguridad disponibles para proteger sus instalaciones, equipos y áreas de atención.

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El director explicó que el centro asistencial cuenta con siete portones o puntos de acceso, pero que estos no pueden permanecer todos bajo vigilancia de manera simultánea debido a la reducción del personal destinado a las labores de seguridad.

El quinto y sexto piso del Hospital Escuela fueron remodelados para mejorar la atención de pacientes neonatales. (Foto cortesía Hospital Escuela)

Esta limitación, según Zúñiga, representa una vulnerabilidad para un hospital que concentra diariamente a pacientes, familiares, trabajadores y proveedores, además de contar con equipos médicos de alto valor.

El funcionario también señaló que durante el gobierno anterior fue eliminado de la estructura presupuestaria de la Secretaría de Salud el renglón destinado a seguridad.

Según explicó, esta situación dificulta actualmente la contratación de una empresa privada especializada que pueda asumir la custodia de las instalaciones.

“Tenemos un personal que no está entrenado como realmente se pide en una empresa de seguridad”, manifestó el director, al considerar que el robo del equipo obliga a revisar los mecanismos de vigilancia y reforzar los controles dentro del hospital.

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El presidente del sindicato del Hospital Escuela, Mauricio Corrales, afirmó que la pérdida del electroencefalograma se suma a otros incidentes que, según sostuvo, se registran con frecuencia dentro y en los alrededores del centro asistencial.

Corrales expresó preocupación por la posibilidad de que algunos de estos hechos respondan a una situación organizada tanto en el interior como en el exterior del hospital.

También recordó que el sindicato ha solicitado públicamente al alcalde de la capital fortalecer la seguridad municipal en el perímetro del centro asistencial.

El dirigente sindical cuestionó además que el Hospital Escuela no cuente con una empresa especializada para desarrollar las labores de vigilancia.