Ministro de Hacienda de El Salvador: “Estamos reorientando recursos que antes iban para temas como armamento y municiones para la Educación”

Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, recibió a Infobae Centroamérica horas después de presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto más grande en la historia reciente del país: USD 12,421 millones para 2027. La cita se concretó de manera sorpresiva, en medio de la agenda legislativa que ya arrancó el análisis del documento.

El funcionario, acompañado por su equipo técnico, accedió a detallar punto por punto la cifra que más ruido generó en la propuesta: USD 3,416 millones destinados a Educación, el monto más alto que un gobierno salvadoreño haya asignado a ese rubro.

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El presupuesto 2027 representa un incremento de USD 1,865 millones frente al presupuesto vigente, un 17.7% más. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, comenzará su estudio formal el 7 de octubre, según confirmó la primera vicepresidenta del Legislativo, Suecy Callejas, al recibir el documento.

El gobierno de El Salvador ha decidido reasignar una parte del presupuesto destinado a armamento y municiones para fortalecer la educación. El Ministro de Hacienda aclara que esta medida no afectará los niveles de seguridad del país ni los beneficios del personal de las fuerzas del orden. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Por qué más de una cuarta parte del gasto va a educación

Infobae Centroamérica: Sabemos que esta asignación es histórica para el país en materia de educación. Superó el 8% del PIB. ¿Qué significa esta cifra en concreto?

Posada: Efectivamente, el día de ayer presentamos el proyecto de presupuesto general de la nación a la Asamblea Legislativa. Este fue presentado en tiempo y forma, como nos exige la ley, y es un presupuesto que marca un hito muy importante en el país. La gran prioridad de este presupuesto es educación.

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De los USD 12,421 millones totales —un incremento de USD 1.865 millones respecto al plan votado para 2026—, USD 3,416 millones se orientan a Educación.

Posada: ¿Qué representa este monto? Representa el 8.1% del Producto interno Bruto del país para el año 2027. Y por qué menciono 2027: porque si agarráramos este monto y lo comparamos con el PIB de 2026 que estamos estimando, este porcentaje ascendería a 8,8%. Pero lo estamos comparando con la estimación que ya tenemos para 2027, basada en las proyecciones de crecimiento económico para el próximo año.

El presupuesto aprobado para el rubro en 2026 fue de USD 1,683.3 millones. La propuesta para 2027 lo supera en más de USD 1,700 millones, lo que convertiría a El Salvador en el país de las Américas con mayor inversión relativa en educación, por encima del promedio regional de entre 4% y 4,5%, según el Ministerio de Hacienda.

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Infobae Centroamérica: Es poco más del 25% del presupuesto total, ¿verdad?

Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Posada: Exactamente. Estamos orientando el 27.5%. Es decir, los USD 3,416 millones representan ese porcentaje de los 12,421 millones que es el presupuesto total de la nación.

Los USD 40 millones reasignados desde Defensa y Seguridad

Infobae Centroamérica: Entiendo que se reasignaron cerca de 40 millones de (ministerio) Defensa para Educación. ¿De qué áreas específicas provenían esos fondos y cómo lograron esa reorientación?

Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Posada: Esta asignación es histórica, la hemos realizado haciendo algunas reorientaciones de recursos dentro de la distribución de todo el gasto incorporado en el presupuesto. Hemos redestinado USD 20 millones del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y USD 20 millones del presupuesto del Ministerio de Defensa. En total son 40 millones de estos dos ministerios que se están reorientando para educación.

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El funcionario justificó el movimiento con los resultados que atribuye a la política de seguridad del Gobierno.

Posada: En virtud de los logros que ya se han alcanzado en el tema de seguridad pública que todos los salvadoreños gozamos, esto nos permite que algunos fondos que originalmente estaban destinados para compra de armamento o municiones sean redestinados ahora para la formación y educación de niños y jóvenes en el país.

Posada: En ningún momento esta reorientación afecta la cobertura o los niveles de seguridad que estamos teniendo, ni tampoco afecta los beneficios económicos de los cuales ya gozan la Policía Nacional Civil, el personal administrativo del Ministerio de Justicia y los miembros del Ejército.

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El presupuesto 2027 también contempla USD 1,493,1 millones para salud y USD 997,2 millones para seguridad y defensa, partidas que quedaron por debajo del crecimiento asignado al ramo educativo.

La orden del presidente y la comparación con el resto de la región

Infobae Centroamérica: Según revisamos, es el único país de América Latina con una asignación de este tamaño. ¿Cómo se tomó esta decisión?

Posada: Esto es una apuesta histórica, una apuesta por el desarrollo del país y por mayor productividad en el futuro. Esto ha sido una orden directa del presidente de la República Nayib Bukele, de que se le dé prioridad al tema de educación. La nueva prioridad es ahora la educación, sin abandonar las otras prioridades, como seguridad y salud.

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Posada: Si comparamos con la región, somos el país que más va a invertir en educación en las Américas. El promedio de los países de América Latina, según organismos multilaterales, asciende a aproximadamente 4.5% de su Producto (Interno Bruto). Nosotros estamos asignando 8.1% para el próximo año. Esto marca un antes y un después en la inversión en educación del país, y estamos básicamente triplicando las asignaciones si lo comparamos con lo que destinaban los gobiernos anteriores.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador anuncia 50 mil becas para estudiantes en 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El presidente Nayib Bukele ya había anticipado la magnitud del monto durante un evento con jóvenes, según consignó Infobae. “Tres mil millones de dólares al año, que es el triple, tres veces lo que invertían todos los gobiernos anteriores”, afirmó el mandatario, quien añadió que ningún otro país de Latinoamérica invertiría un presupuesto más alto en educación que El Salvador.

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Tablets, uniformes y escuelas: en qué se gastará el dinero

Infobae Centroamérica: ¿En qué áreas específicas se priorizarán los recursos? Se habla de inteligencia artificial y del tema de las becas.

Posada: Estamos asignando USD 415 millones para disminuir la brecha digital en los centros escolares. Esto se orientará a continuar fortaleciendo los procesos de enseñanza, aprendizaje y el desarrollo de habilidades tecnológicas mediante el acceso a las tecnologías de información y comunicación. En este programa están incluidos los recursos para entrega de computadoras y tablets a los estudiantes a nivel nacional.

Posada: Se incluyen USD 132.7 millones para el programa Crecer y Aprender Juntos, liderado desde el despacho de la primera dama, con el que se continúa fortaleciendo la promoción del desarrollo integral de la niñez. También se incluyen los recursos para la entrega de paquetes escolares, USD 134 millones, para lo cual la ministra de Educación ya anunció hace dos días que comenzó el tallaje de uniformes y zapatos para el próximo año.

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En el presupuesto del próximo año se incorporan USD 562 millones para reconstrucción y rehabilitación de escuelas.(Cortesía: Casa Presidencial)

Entre otros programas, Posada mencionó USD 117.6 millones para Mi Nueva Escuela y USD 18.6 millones para el programa de modernización del sistema educativo de El Salvador.

Posada: Quizás algo muy importante es toda la inversión en infraestructura escolar, como el programa Dos Escuelas por Día, que ya el presidente inauguró en varias escuelas. En el presupuesto del próximo año se incorporan USD 562 millones para reconstrucción y rehabilitación de escuelas.

Esos recursos se distribuyen entre tres instituciones: USD 350 millones en el Ministerio de Educación, USD 100 millones en el Ministerio de Obras Públicas bajo el programa Dos Escuelas por Día, y USD 112 millones en la Dirección de Obras Municipales.

Infobae Centroamérica: ¿Cómo van a coordinar la ejecución entre estas tres carteras?

Posada: Somos un gobierno que trabaja coordinado, con la instrucción de trabajar de forma conjunta. Los recursos se asignan conforme a la especialización y capacidad de ejecución de cada institución. Esto es algo que en el pasado no sucedía, pero ahora sí se está haciendo, y esto nos da mejores resultados en los avances de ejecución, que varias instituciones estén enfocadas en un mismo fin.

El documento, según el detalle difundido por el Ministerio de Hacienda, también contempla USD 90 millones para becas universitarias, USD 33 millones para conectividad escolar, USD 23 millones para reducir la brecha digital y USD 53 millones para iniciativas de cultura y arte.

Los USD 40 millones para las tres elecciones de 2027

Infobae Centroamérica: Señor Ministro, sobre las elecciones del próximo año, el presupuesto contempla una asignación de 40 millones, de los cuales 2.1 millones son para el voto en el exterior. ¿Cómo se distribuirán esos fondos?

Posada: Recordemos que en el presupuesto aprobado de 2026 ya se incorporaban los recursos que permitían toda la preparación que el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer para el evento electoral de 2027.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador abre la inscripción de candidaturas para las elecciones generales el 1 de octubre de 2026. (Imagen de cortesía)

En el presupuesto 2027 estamos incorporando USD 40.1 millones, que corresponden al presupuesto especial extraordinario de las elecciones, y USD 2.1 millones para el voto en el exterior.

Posada: Nosotros estimamos que esto garantizará la organización y logística de las votaciones. Recordemos que son tres votaciones: presidenciales, legislativas y municipales. Con esta asignación se le dará cobertura a todo el evento, considerando que ya en 2026 también se asignaron los recursos necesarios para todos los procesos de adquisiciones y organización en preparación al evento electoral.

Infobae Centroamérica: Que recién hoy está empezando.

Posada: Exactamente.

El proyecto de presupuesto 2027 quedó formalmente en manos de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que iniciará su revisión el 7 de octubre y deberá emitir un dictamen antes de que el pleno decida sobre la aprobación del documento, previsto para antes de que finalice 2026.