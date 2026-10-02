Del sueño de volar a un prototipo real: cómo es el dron tripulado creado por estudiantes argentinos que busca revolucionar la movilidad aérea

Atol Mamba es un eVTOL monoplaza creado en Argentina por jóvenes ingenieros, usa ocho motores eléctricos y ya completa vuelos tripulados

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La escena reúne dos elementos que hasta hace pocos años parecían lejanos entre sí: un grupo de estudiantes y exalumnos de una escuela técnica argentina, por un lado, y una aeronave eléctrica capaz de elevarse sin pista, por el otro. De ese cruce surgió el Atol Mamba, un eVTOL monoplaza que ya realiza vuelos tripulados en Argentina y que sus desarrolladores ubican entre los primeros proyectos de este tipo en América Latina.

El término eVTOL responde a la expresión inglesa electric vertical take-off and landing, que define a los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical. Se trata de aeronaves que suben y bajan como un helicóptero, pero emplean motores eléctricos y hélices en lugar de una turbina convencional. El Mamba adopta ese principio en una plataforma de un solo asiento, con controles inspirados en los drones y una estructura orientada a la movilidad aérea personal.

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El proyecto nació como una inquietud entre jóvenes que todavía cursaban la secundaria. Con el tiempo, ese interés tomó forma en prototipos, pruebas técnicas y un equipo multidisciplinario que reunió perfiles de ingeniería aeroespacial, mecánica, industrial, electrónica y diseño industrial. La propuesta dejó de ser un desarrollo académico aislado y pasó a operar bajo la marca Atol, la compañía que concentra la evolución del vehículo.

El proyecto de Atol nació entre estudiantes de secundaria y hoy combina propulsión eléctrica, controles asistidos y despegue vertical

La empresa quedó formalmente constituida como Atol Tech S.A. en abril de 2026. Sus fundadores son Nicolás Maculan, Matías Felizia y Francisco Yennaccaro, quienes impulsaron los primeros diseños del proyecto. Felizia estudia Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), mientras que Maculan está vinculado con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

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Los antecedentes del grupo incluyen competencias universitarias y experiencias relacionadas con ingeniería y aeronáutica. La idea inicial tomó impulso después de una competencia vinculada con la NASA, donde algunos de los futuros integrantes conocieron iniciativas de aeronaves eléctricas tripuladas pensadas incluso para carreras. A partir de entonces, el desafío cambió de escala: ya no se trataba de analizar tecnologías ajenas, sino de fabricar un vehículo propio.

El resultado actual conserva el carácter experimental de sus primeras etapas, pero ya incorpora componentes, sistemas de control y medidas de seguridad propias de una aeronave tripulada. La empresa sostiene que el modelo completó vuelos con una persona a bordo y que busca consolidar una plataforma con aplicaciones más amplias que una demostración tecnológica.

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Ocho motores, autonomía eléctrica y sistemas de respaldo para un vuelo sin pista

El Mamba incorpora ocho motores en pares coaxiales, cada unidad posee alimentación independiente para sostener el control ante fallas

La arquitectura del Mamba se aparta de la lógica de una avioneta. No necesita recorrer una pista para tomar velocidad antes de elevarse, porque sus motores producen el empuje vertical necesario desde el inicio. Esa cualidad amplía las posibilidades de uso en sitios donde no existe infraestructura aeroportuaria, aunque cada operación depende de límites técnicos, meteorológicos y regulatorios.

El vehículo utiliza ocho motores eléctricos dispuestos en pares coaxiales. En esta configuración, dos hélices comparten un mismo eje, una sobre la otra. El diseño busca aportar la potencia necesaria para levantar la aeronave y, a la vez, distribuir funciones críticas entre varios propulsores.

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La clave está en la redundancia. Según la información difundida por Atol, cada motor cuenta con una alimentación independiente. Si uno deja de responder, el sistema conserva recursos para que el piloto mantenga el control y realice un descenso controlado. Esa capacidad no elimina el riesgo de un vuelo, pero reduce la dependencia de un único componente y ofrece un margen adicional ante una falla puntual.

La seguridad reúne otras capas de protección. El Mamba incorpora una celda de seguridad para la cabina, arnés de cuatro puntos, sensores redundantes y un paracaídas balístico. Este último mecanismo funciona como un recurso de emergencia: ante una situación crítica, puede desplegar un paracaídas para desacelerar la caída de toda la aeronave.

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Con baterías de litio intercambiables en menos de dos minutos, el prototipo apunta a una autonomía de entre 25 y 30 minutos por carga

El uso de varios sensores también apunta a evitar que una lectura errónea altere de forma decisiva la respuesta del sistema. En un vehículo de despegue vertical, los datos sobre inclinación, altura, posición y potencia resultan determinantes. La computadora de vuelo procesa esa información y asiste al piloto para conservar la estabilidad del aparato.

La forma de conducción toma referencias del universo de los drones. Los comandos se relacionan con tres acciones principales: la potencia para ascender o descender, la inclinación para avanzar o retroceder y el giro para cambiar de dirección. La asistencia electrónica ayuda a sostener el equilibrio de la aeronave, pero la compañía aclara que esa simplificación no reemplaza la formación.

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La autonomía marca otra frontera para este tipo de aeronaves. En sus primeras pruebas, el equipo informó vuelos de alrededor de 20 minutos y velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. La información actual de la compañía fija como objetivo entre 25 y 30 minutos de vuelo por carga, con baterías de litio que pueden reemplazarse en menos de dos minutos.

El peso vacío del prototipo, con las baterías incluidas, es de 115 kilos. Ese dato influye de manera directa sobre el desempeño: una aeronave más liviana necesita menos energía para elevarse, aunque los materiales deben resistir vibraciones, esfuerzos mecánicos y eventuales impactos. Por esa razón, el diseño exige un equilibrio entre peso, resistencia, potencia y capacidad energética.

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La sustitución rápida de baterías aparece como una solución para reducir los tiempos entre vuelos. En lugar de esperar la recarga completa de un paquete, un operador podría colocar otro conjunto ya cargado. Sin embargo, esa modalidad requiere controles estrictos sobre el estado de las celdas, la temperatura, los conectores y la trazabilidad de cada batería.

Atol busca definir el marco regulatorio y proyecta usos recreativos, deportivos y de rescate

La aeronave pesa 115 kilogramos con sus baterías, incorpora paracaídas balístico y una celda de seguridad para proteger al piloto

El origen del Mamba estuvo ligado a la curiosidad técnica y a la posibilidad de construir una aeronave eléctrica personal. Con la evolución del prototipo, sus creadores identificaron escenarios de uso que abarcan actividades recreativas, operaciones de rescate y aplicaciones deportivas. Cada una de esas alternativas plantea requisitos diferentes.

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En zonas de montaña o lugares de acceso limitado, un vehículo de despegue vertical podría ofrecer una ventaja por su capacidad para operar sin pista. Para tareas de rescate, de todos modos, la autonomía, la carga disponible, las condiciones del viento y la formación de los operadores definen los límites reales de cualquier misión. El Mamba es un monoplaza y su configuración actual no equivale a la de un helicóptero de evacuación.

El campo deportivo adquirió un lugar relevante dentro de la estrategia de la empresa. Atol trabaja en la idea de una categoría de competencia aérea eléctrica, con vehículos que pongan a prueba velocidad y maniobrabilidad. La comparación con el automovilismo sirve para explicar ese enfoque: las carreras podrían ofrecer un ámbito exigente para evaluar componentes, sistemas de control y rendimiento de baterías.

Esa proyección comercial depende de un paso que todavía no está resuelto: la regulación. Que una aeronave experimental consiga despegar y completar vuelos no significa que pueda operar de forma comercial ni circular en cualquier espacio aéreo. La certificación busca comprobar que el vehículo cumple requisitos de diseño, fabricación, mantenimiento y seguridad antes de una habilitación.

Los desarrolladores mantienen conversaciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y estudiaron el marco de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés). El objetivo consiste en definir bajo qué categoría podría encuadrarse el Mamba y qué condiciones deberá cumplir en su evolución hacia un producto comercial.

Los eVTOL desafían los esquemas tradicionales porque combinan características de helicópteros, drones y aeronaves eléctricas. Las autoridades deben resolver cuestiones como las licencias de los operadores, los espacios autorizados para el vuelo, las exigencias de mantenimiento, las comunicaciones y las respuestas ante una emergencia. También deben establecer parámetros para las baterías y los sistemas automáticos de estabilización.

El camino que enfrenta Atol incluye demostrar que el vehículo puede operar de manera segura y repetible más allá de los vuelos de prueba. Para ello, deberá sumar ensayos, documentación técnica, capacitación y procesos de certificación. La meta ya no se limita a comprobar que el Mamba despega: consiste en definir las condiciones que permitirían que una aeronave nacida de una idea escolar encuentre un lugar dentro de la aviación regulada.