Wall Street cerró su primera semana con ganancias en un mes tras una nueva caída del petróleo

Wall Street cerró la semana con ganancias en sus principales índices ante la baja en los precios del petróleo. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Wall Street cerró su primera semana con ganancias en un mes este viernes, después de que una caída en los precios del petróleo aliviara la presión que había generado subas en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El S&P 500 sumó 0,49% y quedó a apenas 0,7% de su máximo histórico registrado el mes pasado, según datos recogidos por Associated Press. El índice cerró en 7.742,09 unidades tras avanzar 37,96 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 469,07 puntos, un 0,91%, hasta 51.819,05 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 125,51 puntos, o 0,47%, y terminó en 27.064,88 unidades. La suba puso fin a una racha de tres jornadas consecutivas de pérdidas marcadas por fuertes oscilaciones vinculadas al alza de los rendimientos en el mercado de bonos.

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El petróleo retrocede

El barril de Brent para entrega en noviembre cayó 2,06% este viernes hasta los 104,32 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres. El crudo del mar del Norte perdió 2,28 dólares en el Intercontinental Exchange respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando había cerrado en 106,60 dólares.

En tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 2,2 dólares, un 2,33%, hasta los 92,41 dólares. El retroceso se produjo pese a la preocupación de los operadores por el aumento de los ataques de los combatientes hutíes contra Arabia Saudita.

La caída del petróleo se explica por las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán para desescalar el conflicto en Medio Oriente. Irán propuso a Estados Unidos un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones sobre su programa nuclear, lo que redujo el temor a una interrupción prolongada del suministro global de crudo.

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Microsoft y Akamai lideraron el avance de las empresas tecnológicas impulsadas por nuevos desarrollos en inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid)

El crudo había acumulado una suba de 6% hasta el jueves, impulsada por la falta de avances diplomáticos durante la Asamblea General de Naciones Unidas y por el recrudecimiento de los ataques hutíes contra Arabia Saudita. Tim Waterer, analista de KCM Trade, explicó a Reuters: “Las esperanzas diplomáticas están contribuyendo esencialmente a que los precios del petróleo capeen los últimos ataques militares en Oriente Medio, y el crudo se cotiza con una leve caída pese a los ataques”.

Los rendimientos del Tesoro y la inflación mantienen en vilo a los inversores

Un reporte de la Universidad de Michigan indicó que los consumidores estadounidenses esperan una inflación de 4,6% para el próximo año, por encima del 4% proyectado el mes anterior. El informe también señaló que el ánimo general de los consumidores no fue tan malo como esperaban los economistas, aunque se ubicó en su nivel más bajo en cuatro meses.

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El aumento en las expectativas de inflación resulta potencialmente peligroso para la economía, porque podría alentar comportamientos que generan un círculo vicioso y elevan aún más el costo de vida. Algunos consumidores señalaron en la encuesta que comprar ciertos productos ahora les permitiría evitar precios más altos en el futuro; si muchos se apresuran a hacerlo al mismo tiempo, los vendedores podrían verse incentivados a subir precios todavía más.

Costco reportó ganancias trimestrales superiores a las previsiones de los analistas y sostuvo la firmeza del mercado. (REUTERS/Brendan McDermid)

Tras la publicación del reporte, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años saltó brevemente a 5,22%, desde 5,18% al cierre del jueves, cerca de su nivel más alto desde 2007. Los rendimientos elevados encarecen el crédito para toda la economía y presionan a la baja los precios de las acciones y otras inversiones. El rendimiento a diez años ha venido en aumento desde el inicio de la guerra con Irán, cuando se ubicaba en 3,97%.

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Los rendimientos cedieron más tarde en la jornada del viernes a medida que bajaba el precio del petróleo, y el bono a diez años retrocedió a 5,15%, lo que ayudó a las acciones a recuperar fuerza. Los rendimientos elevados a nivel mundial también agitan otros mercados financieros, por preocupaciones sobre la inflación, el precio del petróleo, las cargas de deuda gubernamental y señales de fortaleza económica sostenida.

En los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos, los índices europeos mostraron un comportamiento mixto tras movimientos más pronunciados en Asia. El Nikkei 225 de Japón subió 1,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 1%, de acuerdo con AP.

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