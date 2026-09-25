Doce distritos del Área Metropolitana de San Salvador tendrán un corte de agua por obras eléctricas

Una persona abre un grifo metálico sin flujo de agua sobre una pila de concreto en San Salvador durante la suspensión del suministro residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Doce distritos del Área Metropolitana de San Salvador se quedarán sin agua potable durante 12 horas el próximo martes 30 de septiembre. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entidad estatal salvadoreña que gestiona el servicio de agua y saneamiento, confirmó la medida este jueves y la vinculó a trabajos eléctricos en la Subestación CEL-ANDA, que alimenta el Sistema Zona Norte.

No es la primera vez que este sistema obliga a un corte de esta magnitud. Entre enero y septiembre de este año, ANDA ejecutó al menos cuatro suspensiones similares en el Gran San Salvador por fallas o mantenimientos en los sistemas Zona Norte y Torogoz, según un relevamiento de coberturas previas de medios locales.

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Qué zonas quedarán sin servicio el 30 de septiembre

El corte regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, 12 horas continuas. ANDA detalló que la intervención se concentrará en la Subestación Eléctrica CEL-ANDA, punto donde se ejecutarán obras de mejora en la infraestructura que sostiene la operación del sistema de agua potable que abastece a la capital.

Los distritos confirmados como afectados son 12: San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva. Se trata de una franja que concentra a buena parte de la población del Área Metropolitana de San Salvador.

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La entidad prevé restablecer el servicio de forma progresiva una vez concluidas las intervenciones, sin plazo exacto de normalización total. - crédito EPM

La entidad prevé restablecer el servicio de forma progresiva una vez concluidas las intervenciones, sin plazo exacto de normalización total.

El origen técnico de la interrupción

ANDA explicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, el motivo puntual de la obra: “El próximo martes 30 de septiembre realizaremos trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del Sistema Zona Norte, para lo cual se requiere suspender su operación durante 12 horas, de la 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde”.

La institución amplió en el mismo comunicado el alcance técnico: “En la Subestación Eléctrica CEL-ANDA nuestro equipo ejecutará obras de mejora en la infraestructura eléctrica que permite operar el sistema de agua potable que abastece el Área Metropolitana de San Salvador”.

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El comunicado no aclara si se trata de una intervención preventiva o si responde a una falla puntual detectada previamente en la subestación. Tampoco especifica el costo de la obra ni la empresa contratista a cargo de los trabajos eléctricos.

Un patrón de cortes que se repite en el año

El Sistema Zona Norte y la planta Torogoz protagonizaron suspensiones recurrentes durante 2026. En enero, ANDA interrumpió el servicio en sectores como Escalón, Santa Tecla, Mejicanos, San Benito y Zaragoza por trabajos en dos equipos de bombeo y la reparación de una fuga en una tubería de 36 pulgadas (91 centímetros).

En febrero se repitió el escenario. Una falla causada por ráfagas de viento en la subestación eléctrica que alimenta ambos sistemas obligó a un corte de seis horas en 12 distritos del área metropolitana y de La Libertad. Días después, otra intervención programada redujo al 75% la capacidad de la planta Torogoz por el mantenimiento de dos transformadores.

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En esos episodios previos, ANDA desplegó camiones cisterna como parte de un plan de contingencia para abastecer a los sectores sin suministro. El comunicado del 24 de septiembre no menciona ese despliegue para la interrupción del 30 de septiembre, aunque ha sido la práctica habitual de la institución en cortes de similar escala.

La Anda ha realizado diferentes conexiones de tuberías hacia la planta de Ilopango para el abastecimiento de agua potable a diferentes distritos que serán beneficiados el recurso hídrico./(ANDA)

El contexto de la temporada lluviosa

La suspensión programada llega en medio de la temporada de lluvias. El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, había señalado días antes que la institución mantiene monitoreo permanente sobre las líneas eléctricas que alimentan las más de 800 plantas de bombeo distribuidas a nivel nacional, además de un observatorio del agua que permite identificar eventualidades en tiempo real.

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Arévalo también advirtió que muchos pozos de aguas negras se obstruyen durante las lluvias, lo que suma presión operativa sobre una red que ya enfrenta intervenciones eléctricas frecuentes en sus sistemas principales.

En paralelo, la autónoma sigue atendiendo reclamos en zonas rurales. Esta misma semana, personal técnico restableció el servicio en el caserío Los García, en San Miguel Tepezontes, La Paz, luego de que 25 familias permanecieran un mes sin agua potable sin explicación oficial sobre el corte.

Qué recomienda ANDA a los usuarios

La institución concluyó su comunicado con una proyección sobre el objetivo de la obra: “Estas obras contribuirán a fortalecer la continuidad del suministro de agua potable en los hogares abastecidos por los sistemas Zona Norte y Torogoz”.

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Unas manos enjabonadas se lavan bajo el chorro de agua de un grifo en un lavamanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ANDA no detalló recomendaciones específicas de almacenamiento para los usuarios de las 12 zonas afectadas, algo que sí incluyó en comunicados anteriores ante cortes de magnitud similar.

El call center 915 y las cuentas oficiales en redes sociales permanecen como los canales habilitados para consultas sobre el estado del servicio.