El Salvador

Doce distritos del Área Metropolitana de San Salvador tendrán un corte de agua por obras eléctricas

La interrupción anunciada por Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA comenzará el martes 30 de septiembre a las 6:00 de la mañana y concluirá a las 6:00 de la tarde, con restablecimiento progresivo sin plazo definido

Unas manos abren un grifo metálico seco instalado sobre una pila de cemento frente a un paisaje urbano de viviendas.
Una persona abre un grifo metálico sin flujo de agua sobre una pila de concreto en San Salvador durante la suspensión del suministro residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Doce distritos del Área Metropolitana de San Salvador se quedarán sin agua potable durante 12 horas el próximo martes 30 de septiembre. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entidad estatal salvadoreña que gestiona el servicio de agua y saneamiento, confirmó la medida este jueves y la vinculó a trabajos eléctricos en la Subestación CEL-ANDA, que alimenta el Sistema Zona Norte.

No es la primera vez que este sistema obliga a un corte de esta magnitud. Entre enero y septiembre de este año, ANDA ejecutó al menos cuatro suspensiones similares en el Gran San Salvador por fallas o mantenimientos en los sistemas Zona Norte y Torogoz, según un relevamiento de coberturas previas de medios locales.

PUBLICIDAD

Qué zonas quedarán sin servicio el 30 de septiembre

El corte regirá desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, 12 horas continuas. ANDA detalló que la intervención se concentrará en la Subestación Eléctrica CEL-ANDA, punto donde se ejecutarán obras de mejora en la infraestructura que sostiene la operación del sistema de agua potable que abastece a la capital.

Los distritos confirmados como afectados son 12: San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva. Se trata de una franja que concentra a buena parte de la población del Área Metropolitana de San Salvador.

PUBLICIDAD

Los cortes de agua en Medellín comenzarán el 31 de agosto, se aplicarán durante septiembre y se calcula que afectarán a cerca de 300.000 personas - crédito EPM
La entidad prevé restablecer el servicio de forma progresiva una vez concluidas las intervenciones, sin plazo exacto de normalización total. - crédito EPM

La entidad prevé restablecer el servicio de forma progresiva una vez concluidas las intervenciones, sin plazo exacto de normalización total.

El origen técnico de la interrupción

ANDA explicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, el motivo puntual de la obra: “El próximo martes 30 de septiembre realizaremos trabajos de mejora en la infraestructura eléctrica del Sistema Zona Norte, para lo cual se requiere suspender su operación durante 12 horas, de la 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde”.

La institución amplió en el mismo comunicado el alcance técnico: “En la Subestación Eléctrica CEL-ANDA nuestro equipo ejecutará obras de mejora en la infraestructura eléctrica que permite operar el sistema de agua potable que abastece el Área Metropolitana de San Salvador”.

El comunicado no aclara si se trata de una intervención preventiva o si responde a una falla puntual detectada previamente en la subestación. Tampoco especifica el costo de la obra ni la empresa contratista a cargo de los trabajos eléctricos.

Un patrón de cortes que se repite en el año

El Sistema Zona Norte y la planta Torogoz protagonizaron suspensiones recurrentes durante 2026. En enero, ANDA interrumpió el servicio en sectores como Escalón, Santa Tecla, Mejicanos, San Benito y Zaragoza por trabajos en dos equipos de bombeo y la reparación de una fuga en una tubería de 36 pulgadas (91 centímetros).

En febrero se repitió el escenario. Una falla causada por ráfagas de viento en la subestación eléctrica que alimenta ambos sistemas obligó a un corte de seis horas en 12 distritos del área metropolitana y de La Libertad. Días después, otra intervención programada redujo al 75% la capacidad de la planta Torogoz por el mantenimiento de dos transformadores.

En esos episodios previos, ANDA desplegó camiones cisterna como parte de un plan de contingencia para abastecer a los sectores sin suministro. El comunicado del 24 de septiembre no menciona ese despliegue para la interrupción del 30 de septiembre, aunque ha sido la práctica habitual de la institución en cortes de similar escala.

La Anda ha realizado diferentes conexiones de tuberías hacia la planta de Ilopango para el abastecimiento de agua potable a diferentes distritos que serán beneficiados el recurso hídrico./(ANDA)
La Anda ha realizado diferentes conexiones de tuberías hacia la planta de Ilopango para el abastecimiento de agua potable a diferentes distritos que serán beneficiados el recurso hídrico./(ANDA)

El contexto de la temporada lluviosa

La suspensión programada llega en medio de la temporada de lluvias. El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, había señalado días antes que la institución mantiene monitoreo permanente sobre las líneas eléctricas que alimentan las más de 800 plantas de bombeo distribuidas a nivel nacional, además de un observatorio del agua que permite identificar eventualidades en tiempo real.

Arévalo también advirtió que muchos pozos de aguas negras se obstruyen durante las lluvias, lo que suma presión operativa sobre una red que ya enfrenta intervenciones eléctricas frecuentes en sus sistemas principales.

En paralelo, la autónoma sigue atendiendo reclamos en zonas rurales. Esta misma semana, personal técnico restableció el servicio en el caserío Los García, en San Miguel Tepezontes, La Paz, luego de que 25 familias permanecieran un mes sin agua potable sin explicación oficial sobre el corte.

Qué recomienda ANDA a los usuarios

La institución concluyó su comunicado con una proyección sobre el objetivo de la obra: “Estas obras contribuirán a fortalecer la continuidad del suministro de agua potable en los hogares abastecidos por los sistemas Zona Norte y Torogoz”.

Un grifo de metal plateado vierte agua sobre unas manos con espuma en un lavamanos blanco.
Unas manos enjabonadas se lavan bajo el chorro de agua de un grifo en un lavamanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ANDA no detalló recomendaciones específicas de almacenamiento para los usuarios de las 12 zonas afectadas, algo que sí incluyó en comunicados anteriores ante cortes de magnitud similar.

El call center 915 y las cuentas oficiales en redes sociales permanecen como los canales habilitados para consultas sobre el estado del servicio.

Temas Relacionados

San Salvadorcorte de aguasuministro eléctricoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

Las autoridades localizaron a Anderson Alexis D. tras desplegar tareas de inteligencia, luego de que presuntamente atacara dentro de una vivienda a un hombre con quien mantenía una relación sentimental

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Un proyecto de cooperación bilateral capacitó personal sanitario y derivó en un Plan Maestro Nacional para la atención de embarazos de alto riesgo en siete departamentos del país centroamericano

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Cae red de salvadoreños que ingresaba miras láser y pertrechos prohibidos al país

Cinco allanamientos en San Salvador y Usulután y más de 15 mil dólares en efectivo incautados. La investigación fiscal apunta a un esquema para ocultar mercancías prohibidas ante las autoridades aduaneras

Cae red de salvadoreños que ingresaba miras láser y pertrechos prohibidos al país

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Mark Abreu hizo el compromiso ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde defendió la alianza bilateral y los cambios de seguridad atribuidos al gobierno de Nayib Bukele

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba apoyo para salvadoreños con TPS: en qué consiste

Además de preparar recursos de asistencia legal y financiera, el Concejo Municipal de Los Ángeles ordenó un análisis integral para medir las repercusiones financieras y los sectores productivos que se verían más impactados ante un eventual fin del TPS

Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba apoyo para salvadoreños con TPS: en qué consiste

TECNO

Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 25 de septiembre

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este viernes<br>

El asesor de IA del papa León XIV acusó a las grandes empresas tecnológicas de actuar como un cartel

La Universidad Internacional de Florida instalará la primera computadora cuántica del estado

ENTRETENIMIENTO

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

Se convirtió en Jedi y Hollywood lo encasilló, pero logró convertirse en el “maestro” que nadie esperaba: la historia de Mark Hamill

U2 cumple 50 años y aumenta la expectativa por nuevas canciones y una posible gira en 2027

MUNDO

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

Donald Trump cierra la visita de Xi Jinping a Estados Unidos: “Se avecinan cosas fantásticas”

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses