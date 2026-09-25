Pese a la propuesta para negociar la apertura del estrecho de Ormuz, Irán descartó hacer concesiones sobre el programa nuclear

Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos retire el bloqueo naval y las sanciones petroleras. (Vantor/Handout via REUTERS)

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Irán descarta concesiones nucleares aunque Estados Unidos acepte su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz. Un alto funcionario iraní dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que Teherán no flexibilizará su programa nuclear y mantendrá cerrado el paso marítimo hasta que Washington cumpla las exigencias planteadas por la República Islámica.

Irán advirtió que no hará concesiones sobre el enriquecimiento de uranio ni enviará al exterior sus reservas más enriquecidas, aún si Estados Unidos acepta la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz. Teherán condiciona cualquier negociación nuclear detallada al levantamiento previo del bloqueo naval, las sanciones petroleras y la inmovilización de fondos.

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Según el funcionario consultado por Reuters, el estrecho seguirá bloqueado hasta que “se cumplan todas las condiciones de Irán”. La propuesta contempla que, en un plazo de siete días, cesen las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, había indicado que Estados Unidos debería levantar el bloqueo a los puertos iraníes, liberar los fondos congelados del país y retirar las sanciones al petróleo iraní.

Irán rechaza enviar uranio enriquecido al exterior

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi

Teherán aseguró que podría iniciar negociaciones detalladas sobre su programa nuclear solo después de que Estados Unidos cumpla esas condiciones. Sin embargo, el funcionario sostuvo que Irán no cederá en lo que considera sus derechos, entre ellos el enriquecimiento de uranio.

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La fuente descartó también el envío de uranio altamente enriquecido fuera del país, una de las principales demandas de Washington. Autoridades iraníes habían señalado que podrían aceptar la dilución de sus existencias con mayor nivel de enriquecimiento.

Israel, Estados Unidos y otros países occidentales acusan desde hace tiempo a Irán de buscar armas nucleares. Entre sus argumentos figura el enriquecimiento de uranio al 60%, un nivel superior al requerido para usos civiles y más próximo al 90% asociado con un arma nuclear. Irán niega que persiga ese objetivo.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estimó que Irán disponía de 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% cuando Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. Se desconoce cuánto de ese material sobrevivió a los ataques.

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Reuters informó en mayo que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ordenó que las reservas de uranio altamente enriquecido no fueran enviadas al extranjero, según dos fuentes iraníes de alto nivel.

La presión se extiende a los vuelos regionales

Varios países de la zona suspendieron la operación de aerolíneas iraníes por el impacto de las sanciones impuestas por Washington. (Al Masirah TV/Handout via REUTERS)

La disputa por el programa nuclear y el estrecho de Ormuz coincide con nuevas restricciones contra la aviación iraní. Mohammad Mokhber, asesor de Mojtaba Khamenei, afirmó que Irán impedirá la operación de vuelos de otros países de la región si sus aeronaves no pueden utilizar rutas y servicios aeroportuarios.

“Los vuelos en la región o son libres para todos o no lo son para nadie”, escribió Mokhber en la red social X. El asesor sostuvo que, si a Irán se le niega la posibilidad de volar y recibir servicios aeroportuarios, otros países de la zona tampoco tendrán ese acceso.

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La advertencia fue emitida después de que Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán suspendieran los vuelos de aerolíneas iraníes tras la entrada en vigor, el miércoles, de nuevas sanciones estadounidenses contra la aviación de la República Islámica.

El Ministerio de Transportes de Irak se desvinculó de la negativa a recibir aeronaves iraníes y atribuyó la decisión a empresas privadas de asistencia en tierra que, según indicó, no prestan sus servicios por temor a las sanciones de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había afirmado la semana pasada que “todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo” porque no podrían recibir combustible, servicios de aterrizaje ni vender billetes sin quedar excluidas del sistema del dólar.

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Los vuelos iraníes a Turquía, Rusia y China continúan operando. Las sanciones a las aerolíneas forman parte de la operación Paria Económico de Estados Unidos, que incluye el bloqueo a puertos y buques iraníes.