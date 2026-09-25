Mundo

Apremiado por el déficit, Putin decidió elevar los impuestos para financiar la guerra en Ucrania

El proyecto, presentado tras los comicios legislativos, prevé recursos para seguridad, asistencia a combatientes y veteranos, además de sus familias, mientras las cuentas públicas registran egresos superiores a los ingresos previstos

El Gobierno ruso destinó 10,687 billones de rublos a la defensa y a la producción de armamento durante el primer semestre de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova)
El Gobierno ruso destinó 10,687 billones de rublos a la defensa y a la producción de armamento durante el primer semestre de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova)
Guardar

El Gobierno de Rusia decidió subir impuestos con el foco puesto en el esfuerzo bélico en Ucrania mediante un paquete presupuestario que eleva gravámenes a inversiones, compañías mineras, compras en el exterior y dividendos de inversores de países considerados no amistosos.

El Ministerio de Finanzas presentó las medidas cinco días después de los comicios legislativos, en los que el partido Rusia Unida, del presidente Vladímir Putin, obtuvo el 58% de los votos, en medio de denuncias por la falta de transparencia en las elecciones.

PUBLICIDAD

La propuesta cubre el período 2027-2029 y prevé cambios tributarios sobre ingresos financieros, sectores extractivos y operaciones comerciales transfronterizas. El Gobierno ruso planteó que los recursos permitan sostener sus obligaciones sociales, las necesidades de defensa y seguridad y los programas para los participantes de la denominada operación militar especial, el término oficial con el que Moscú se refirió a la guerra en Ucrania.

Bajo ese esquema, el nuevo plan llega en un momento en el que el gasto estatal superó los ingresos previstos. Para 2027, el proyecto calculó ingresos por 43,3 billones de rublos y gastos por 48,8 billones de rublos. Esa diferencia llevó el déficit proyectado al 2,2% del producto interno bruto, casi el doble de la previsión trienal anterior, que lo situaba en el 1,2%.

PUBLICIDAD

El presupuesto reservó una parte central de sus partidas para la defensa y la seguridad. Durante el primer semestre de 2026, el Estado destinó 10,687 billones de rublos a la guerra y a la producción de armamento. La cifra supuso un aumento del 30% frente al mismo lapso del año anterior, equivalente a 2,46 billones de rublos adicionales.

Un vehículo militar pesado de color verde oscuro, con un gran misil cubierto por camuflaje y sacos de arena, circula por una carretera rodeada de árboles en un bosque
El aumento de impuestos buscó sostener las partidas de defensa, seguridad (Captura de video)

Dentro de las modificaciones, uno de los cambios alcanzó a los ingresos pasivos de los ciudadanos, entre ellos dividendos, intereses de depósitos, ganancias por la venta de valores, activos digitales y propiedades. El proyecto eleva la tributación de esas rentas a una escala de entre 13% y 22%, en línea con las tasas del impuesto sobre la renta personal que Rusia ya aplicó de forma progresiva.

Sin embargo, la exención se mantuvo para los depósitos inferiores a un millón de rublos, unos 10.400 euros, y para quienes participaron en la guerra en Ucrania. Las estimaciones oficiales sitúan en alrededor de seis millones el número de personas alcanzadas por esta modificación, cerca del 6% de la población rusa.

Por otra parte, también se establecerá una tasa del 15% sobre los rendimientos pasivos de los fondos mutuos. La medida afectará a los vehículos de inversión colectiva y se sumará a las modificaciones para los ahorristas e inversores particulares. En los últimos años, Rusia ya introdujo un impuesto a la renta de carácter progresivo, con un tipo máximo del 22%.

Asimismo, el plan endurecerá el tratamiento para los capitales de inversores procedentes de países que Rusia clasificó como no amistosos, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. El impuesto sobre los dividendos depositados en las denominadas cuentas C subirá del 15% al 35%.

En consecuencia, esas cuentas concentran pagos adeudados a inversores extranjeros desde que se impusieron restricciones a las transferencias internacionales. Sus titulares solo pueden utilizar los fondos para un conjunto limitado de operaciones dentro de Rusia, salvo que recibieran una autorización especial para trasladarlos fuera del país.

De igual manera, el proyecto prevé que las compañías mineras y metalúrgicas queden alcanzadas por la reforma. La iniciativa aplicará una tasa del 30 % sobre los ingresos adicionales de determinadas empresas del sector de los metales y un gravamen del 20 % para los productores de oro. El Ministerio de Finanzas justificó esas cargas por la suba registrada en las cotizaciones de los metales durante el año.

Lingotes de oro con una pureza del 99,99% en una sala de trabajo durante el proceso de producción en la planta de metales preciosos Krastsvetmet, situada en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk (Reuters)
Lingotes de oro con una pureza del 99,99% en una sala de trabajo durante el proceso de producción en la planta de metales preciosos Krastsvetmet, situada en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk (Reuters)

En relación con ese rubro, Rusia ocupa el segundo lugar mundial entre los productores de oro. Además, el Ministerio de Finanzas propuso elevar los impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas metalúrgicas y químicas para cubrir el déficit presupuestario.

(Con información de Europa Press y Financial Times)

Temas Relacionados

RusiaGuerra Rusia UcraniaReforma tributariaDéficit fiscalGobierno de RusiaVladimir PutinÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

El primer oficial fue apartado antes de operar un vuelo a Nueva Delhi, que debió reprogramarse. La compañía espera el informe médico final y avanza con una investigación interna

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

Té en la Casa Blanca: Trump dijo que la visita de Xi Jinping fue “espectacular”

Rodeados de la prensa y con la compañía de las primeras damas, el presidente de Estados Unidos y el líder del régimen de Beijing iniciaron la última jornada de la visita de Estado

Té en la Casa Blanca: Trump dijo que la visita de Xi Jinping fue “espectacular”

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El mandatario ucraniano felicitó a la familia de Kyrylo, nacido durante el bombardeo en un refugio, y agradeció al equipo sanitario que continuó atendiendo a las pacientes pese a las alertas

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

El sumo pontífice aseguró que existe “una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético”

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses

El presidente norteamericano ofreció una cena de honor en Washington. De la exclusiva noche participaron miembros del gobierno y empresarios de los principales sectores de los Estados Unidos

En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo funciona el danshari, el método japonés para ordenar la casa y eliminar lo innecesario

Cómo funciona el danshari, el método japonés para ordenar la casa y eliminar lo innecesario

Familia de Donovan Balanta y su abogado defensor, realizaron plantón en el búnker de la Fiscalía: protestan por presunto abuso policial en operativo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre

El cura represor Christian von Wernich, preso por crímenes de lesa humanidad, pidió un permiso para ver al papa León XIV

Diego Schoening venció a Televisa en juicio por Timbiriche, pero abandonó el triunfo para no afectar a 100 familias

DEPORTES

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

ENTRETENIMIENTO

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

Arrestos, drogas y una licencia rechazada: el problemático pasado de Reza Nabavi, dueño del centro donde murió Presley Gerber

Qué es el method dressing de las celebridades en la alfombra roja

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias