Apremiado por el déficit, Putin decidió elevar los impuestos para financiar la guerra en Ucrania

El Gobierno ruso destinó 10,687 billones de rublos a la defensa y a la producción de armamento durante el primer semestre de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova)

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El Gobierno de Rusia decidió subir impuestos con el foco puesto en el esfuerzo bélico en Ucrania mediante un paquete presupuestario que eleva gravámenes a inversiones, compañías mineras, compras en el exterior y dividendos de inversores de países considerados no amistosos.

El Ministerio de Finanzas presentó las medidas cinco días después de los comicios legislativos, en los que el partido Rusia Unida, del presidente Vladímir Putin, obtuvo el 58% de los votos, en medio de denuncias por la falta de transparencia en las elecciones.

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La propuesta cubre el período 2027-2029 y prevé cambios tributarios sobre ingresos financieros, sectores extractivos y operaciones comerciales transfronterizas. El Gobierno ruso planteó que los recursos permitan sostener sus obligaciones sociales, las necesidades de defensa y seguridad y los programas para los participantes de la denominada operación militar especial, el término oficial con el que Moscú se refirió a la guerra en Ucrania.

Bajo ese esquema, el nuevo plan llega en un momento en el que el gasto estatal superó los ingresos previstos. Para 2027, el proyecto calculó ingresos por 43,3 billones de rublos y gastos por 48,8 billones de rublos. Esa diferencia llevó el déficit proyectado al 2,2% del producto interno bruto, casi el doble de la previsión trienal anterior, que lo situaba en el 1,2%.

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El presupuesto reservó una parte central de sus partidas para la defensa y la seguridad. Durante el primer semestre de 2026, el Estado destinó 10,687 billones de rublos a la guerra y a la producción de armamento. La cifra supuso un aumento del 30% frente al mismo lapso del año anterior, equivalente a 2,46 billones de rublos adicionales.

El aumento de impuestos buscó sostener las partidas de defensa, seguridad (Captura de video)

Dentro de las modificaciones, uno de los cambios alcanzó a los ingresos pasivos de los ciudadanos, entre ellos dividendos, intereses de depósitos, ganancias por la venta de valores, activos digitales y propiedades. El proyecto eleva la tributación de esas rentas a una escala de entre 13% y 22%, en línea con las tasas del impuesto sobre la renta personal que Rusia ya aplicó de forma progresiva.

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Sin embargo, la exención se mantuvo para los depósitos inferiores a un millón de rublos, unos 10.400 euros, y para quienes participaron en la guerra en Ucrania. Las estimaciones oficiales sitúan en alrededor de seis millones el número de personas alcanzadas por esta modificación, cerca del 6% de la población rusa.

Por otra parte, también se establecerá una tasa del 15% sobre los rendimientos pasivos de los fondos mutuos. La medida afectará a los vehículos de inversión colectiva y se sumará a las modificaciones para los ahorristas e inversores particulares. En los últimos años, Rusia ya introdujo un impuesto a la renta de carácter progresivo, con un tipo máximo del 22%.

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Asimismo, el plan endurecerá el tratamiento para los capitales de inversores procedentes de países que Rusia clasificó como no amistosos, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. El impuesto sobre los dividendos depositados en las denominadas cuentas C subirá del 15% al 35%.

En consecuencia, esas cuentas concentran pagos adeudados a inversores extranjeros desde que se impusieron restricciones a las transferencias internacionales. Sus titulares solo pueden utilizar los fondos para un conjunto limitado de operaciones dentro de Rusia, salvo que recibieran una autorización especial para trasladarlos fuera del país.

De igual manera, el proyecto prevé que las compañías mineras y metalúrgicas queden alcanzadas por la reforma. La iniciativa aplicará una tasa del 30 % sobre los ingresos adicionales de determinadas empresas del sector de los metales y un gravamen del 20 % para los productores de oro. El Ministerio de Finanzas justificó esas cargas por la suba registrada en las cotizaciones de los metales durante el año.

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Lingotes de oro con una pureza del 99,99% en una sala de trabajo durante el proceso de producción en la planta de metales preciosos Krastsvetmet, situada en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk (Reuters)

En relación con ese rubro, Rusia ocupa el segundo lugar mundial entre los productores de oro. Además, el Ministerio de Finanzas propuso elevar los impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas metalúrgicas y químicas para cubrir el déficit presupuestario.

(Con información de Europa Press y Financial Times)