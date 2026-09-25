Una baja presión al suroeste de Guatemala y una onda tropical mantendrán las lluvias en El Salvador

El MARN vigila dos sistemas meteorológicos que podrían generar lluvias en El Salvador. /(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

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Dos sistemas bajo vigilancia meteorológica podrían generar lluvias en El Salvador durante los próximos días, según los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y las proyecciones difundidas por TCS Noticias. Para este viernes 25 de septiembre, el país tendrá cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas cerca del mediodía y temperaturas de hasta 34 ℃ (93.2 ℉) en la zona oriental.

El MARN informó que vigila una baja presión al suroeste de Guatemala, identificada en sus mapas con color rojo. El sistema tiene una probabilidad de formación ciclónica del 40% en las próximas 48 horas y del 90% en los próximos siete días.

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La institución señaló que las condiciones atmosféricas vinculadas con esa baja presión son las que influirán en las precipitaciones previstas para El Salvador durante la semana.

El fenómeno se encuentra en una zona del Pacífico cercana a Centroamérica, donde interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical.

Una baja presión al suroeste de Guatemala presenta un noventa por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días./ (MARN)

En paralelo, TCS Noticias anticipó el paso de una onda tropical para el sábado 26 de septiembre.

El meteorólogo y periodista Moisés Urbina indicó que el sistema podría dejar precipitaciones de mayor intensidad durante ese día y que sus efectos podrían extenderse al domingo por el arrastre de humedad.

Para la mañana de este viernes, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía, el MARN prevé un cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional. La institución indicó que no había lluvias registradas al momento de emitir su informe de muy corto plazo.

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Las lluvias dispersas podrían concentrarse cerca del mediodía en sectores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. También se esperan precipitaciones en el norte de Santa Ana y Chalatenango.

Las autoridades prevén que las precipitaciones aisladas se concentrarán en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo durante la jornada de este viernes. /(Alcaldía de San Salvador)

El viento tendrá velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. La previsión oficial no advierte, por ahora, acumulados generalizados elevados para este viernes, aunque las autoridades mantienen el monitoreo sobre la evolución de la baja presión en el Pacífico.

El MARN también informó sobre un segundo sistema bajo vigilancia, ubicado entre Baja California y Hawái, con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20% en 48 horas y del 50% en siete días. No obstante, precisó que esa baja presión no tendrá influencia sobre las condiciones atmosféricas de El Salvador.

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La institución añadió que los huracanes Polo, Odalys y Nolo tampoco tendrán efectos directos en el país. Polo se encontraba cerca de la costa del suroeste de México, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, mientras que Odalys y Nolo permanecían en el Pacífico, lejos de Centroamérica.

Un modelo meteorológico proyecta un escenario de lluvias persistentes para El Salvador a comienzos de octubre./ (MARN)

Urbina, por su parte, explicó que los modelos meteorológicos analizados por TCS muestran la posible formación de una baja presión al sur de México durante los próximos días. Según esas proyecciones, el sistema podría recorrer una trayectoria similar a la que tuvo el huracán Polo antes de acercarse a México.

El especialista señaló que, entre el 7 y 8 de octubre, un sistema tropical podría ubicarse frente a las costas de Guatemala y El Salvador. De concretarse ese escenario, las bandas de lluvia podrían permanecer sobre la región durante dos o tres días y provocar un episodio similar a un temporal.

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Sin embargo, aclaró que se trata de proyecciones a 15 días, por lo que el escenario todavía puede cambiar. “Faltan quince días. Es probable que no se dé”, sostuvo Urbina, quien señaló que el modelo estadounidense había mostrado una señal similar en cuatro actualizaciones consecutivas.

Las temperaturas oscilarán entre 18 ℃ y 34 ℃ durante este viernes

Mientras tanto, el MARN advierte que las condiciones térmicas variarán según la región. En las zonas de montaña, las temperaturas máximas estarán entre 18 ℃ y 24 ℃ (64.4 ℉ y 75.2 ℉). En los valles interiores, los valores llegarán de 24 ℃ a 32 ℃ (75.2 ℉ a 89.6 ℉).

Las temperaturas en la zona oriental de El Salvador alcanzarán los treinta y cuatro grados Celsius, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (MARN)

Para la zona oriental, el pronóstico prevé temperaturas entre 23 ℃ y 34 ℃ (73.4 ℉ y 93.2 ℉), mientras que en el área costera los registros estarán entre 24 ℃ y 33 ℃ (75.2 ℉ y 91.4 ℉).

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A las 5:27 de la mañana, la red de estaciones automáticas del MARN registró 15.1 ℃ en Las Pilas, 16 ℃ en Planes de Montecristo y 16.8 ℃ en el volcán de San Miguel. En San Salvador se reportaron 21.4 ℃, mientras que Ciudad Barrios marcó 21.7 ℃ y Santa Ana, 22.8 ℃.

El Ministerio de Medio Ambiente mantendrá la vigilancia sobre el Pacífico y actualizará sus avisos ante cualquier cambio en la evolución de los sistemas.