Artistas de 15 países exhibieron sus obras en los monumentos del Foro Romano y el anfiteatro de Pula, en Croacia

Durante tres noches de septiembre, proyecciones tridimensionales, hologramas y propuestas participativas transformaron el casco histórico croata (Festival de la Luz Visualia)

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Pula, una ciudad de la costa adriática de Croacia, tiene más de 2.000 años de historia romana: su anfiteatro, sus foros y sus templos de época imperial siguen en pie en el centro de la ciudad. Entre el 17 y el 19 de septiembre de 2026, ese patrimonio funcionó como soporte físico de 23 instalaciones de arte lumínico contemporáneo, en el marco de la 12.ª edición del festival Visualia.

Proyecciones de 3D mapping, hologramas e instalaciones interactivas se superpusieron sobre esa arquitectura milenaria durante tres noches consecutivas, estableciendo un contraste directo entre la construcción romana y las obras del siglo XXI.

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Según informó Euronews, el evento abrió en la plaza Portarata con Fractions, una proyección de la artista alemana Claudia Reh, pese a la lluvia de la primera noche. La temática central de esta edición fue el espacio exterior, hilo conductor que atravesó buena parte del programa. El festival es gratuito y está organizado por la Asociación Sonitus junto a la Oficina de Turismo de Pula.

El Foro romano y el anfiteatro sirvieron de soporte para las proyecciones de mayor escala

Artistas de quince países hicieron de Visualia un encuentro internacional de luz en la costa adriática (Festival de la Luz Visualia)

El Foro Romano, construido hace más de dos milenios, recibió la proyección de 360 grados Chromaflora y la pieza A Butterfly Flapping Its Wings. En el Pequeño Teatro Romano, Visualia Studio instaló Point of View, que utilizó las paredes del recinto como superficie de proyección.

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La Catedral de la Asunción concentró dos trabajos simultáneos: Perpetuum, de la artista noruega Katja Heitmann, bajo su fachada, y Magic Garden, de Visualia Studio, en su exterior.

El Museo Arqueológico de Istria fue el soporte del 3D mapping Voice of Ukraine, de la artista ucraniana Julia Shamsheeva, una de las seis piezas del proyecto europeo Imagine Peace. La Galería Municipal albergó Stairs Between Wars, del artista croata Petar Šćulac, elaborada con madera, malla y hormigón trabajado a mano, junto a la instalación Identity, de Alessandro Lupi. Chiyung Wong presentó The Tower of Light en la fachada de la Biblioteca Municipal, una pieza inspirada en el mar Adriático.

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Artistas de quince países participaron con obras que abarcaron toda la ciudad histórica

El anfiteatro y el Foro romano de Pula se convirtieron en lienzos para proyecciones de 360 grados (Festival de la Luz Visualia)

La edición reunió a creadores de Croacia, Alemania, España, Italia, Finlandia, Francia, el Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Ucrania, Hong Kong, Tailandia, los Países Bajos y Estados Unidos. La presencia internacional fue el rasgo que distinguió a esta edición de las anteriores, según destacaron los organizadores en la conferencia de prensa previa al festival.

Además, dos astronautas de cuatro metros recorrieron la calle Sergijevaca durante la primera hora de cada noche, en alusión a la temática espacial. En el parque Monte Zaro, The Scientist, también de Visualia Studio, alcanzó los seis metros de altura.

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Lou Chapelle, artista francés especializado en instalaciones interactivas, presentó hologramas de mariposas y una lechuza en el parque Titov; Niko Tiainen, diseñador finlandés de arte sonoro y visual, proyectó Resonances en la Plaza de San Tomás, y el Centro Social Universitario exhibió The Icebook, del Studio McGuire, colectivo británico de arte digital, con ciclos de 30 minutos. El Museo Histórico y Marítimo de Istria recibió tres piezas de Visualia Studio —el equipo artístico interno del festival— bajo el título Contrast/Balance/The Tree.

El festival integra una red europea de arte lumínico que promueve la paz y la diversidad cultural

El público pudo ubicar cada intervención con folletos distribuidos por la organización, desde la plaza Portarata hasta Monte Zaro (Festival de la Luz Visualia)

Visualia participa del proyecto europeo Imagine Peace, que promueve la diversidad cultural a través del arte de la luz. Las seis instalaciones de esa iniciativa se distribuyeron por el centro histórico: entre ellas, Walking Towards Peace en el hotel Anfiteatro y Nadir, de Void, en los Giardini. En el parque Monte Zaro, Stars y How You See Me?, de Visualia Studio, se elaboraron en colaboración con niños de un jardín de infantes local.

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El festival cuenta con el respaldo de la Organización Internacional de Festivales de Luz (ILO). Cada noche, los asistentes dispusieron de mapas y folletos para localizar las 23 obras a lo largo de un recorrido que atravesó los principales monumentos romanos de Pula.