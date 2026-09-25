El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

La Policía Nacional Civil detuvo a Anderson Alexis D. por el homicidio de un hombre en San Sebastián Salitrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este jueves la captura de Anderson Alexis D. acusado de cometer un homicidio dentro de una vivienda del municipio de San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana. Según las autoridades, la víctima era un hombre con quien el detenido mantenía una relación sentimental.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que el sospechoso intentó escapar tras el ataque, aunque permaneció en la zona donde ocurrió el hecho. Los agentes lo localizaron luego de tareas de inteligencia desplegadas en el territorio.

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“Cualquier tipo de técnica o estrategia que pretendan utilizar para ocultarse y evadir la acción de la justicia, entiendan que en este país no les va a funcionar”, expresó Villatoro al informar sobre la detención.

De acuerdo con el funcionario, el homicidio ocurrió en el interior de una casa situada en San Sebastián Salitrillo. Tras la agresión, Deras Carpio habría tratado de huir, pero la PNC logró identificar su ubicación y concretar su arresto.

“Después de asesinar a un hombre con quien tenía una relación sentimental, este sujeto intentó huir en la misma zona, pero fue localizado y capturado. Ahora deberá responder ante la ley por sus actos”, señaló el ministro.

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El acusado intentó escapar en la misma zona tras el ataque contra su pareja sentimental, pero las tareas de inteligencia permitieron su localización. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La investigación deberá determinar las circunstancias del crimen, el posible móvil y los elementos utilizados durante el ataque. Las autoridades tampoco detallaron cuánto tiempo transcurrió entre el homicidio y la captura del sospechoso.

Villatoro anticipó que el acusado será puesto a disposición de la Justicia para enfrentar el proceso penal correspondiente. “No tendremos piedad con todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño”, afirmó el titular de Seguridad.

El ministro agregó que, de comprobarse su responsabilidad, Deras Carpio podría recibir una pena de prisión. La eventual condena dependerá de las pruebas que presenten los investigadores y de la resolución que adopten los tribunales salvadoreños.

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La PNC detuvo en Sensuntepeque a un hombre señalado por un homicidio con arma blanca

En un caso separado, la PNC reportó un homicidio en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, y anunció la detención de Ismael M., señalado como presunto responsable del hecho.

Según la información oficial, la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años. La institución indicó que sufrió lesiones con arma blanca y que murió a causa de esas heridas.

La Policía describió a la víctima como una persona con consumo habitual de alcohol. No obstante, no informó sobre su identidad ni sobre la relación que mantenía con el detenido.

Las autoridades capturaron a Ismael M. como presunto responsable del crimen ocurrido en el departamento de Cabañas. (Cortesía: PNC de El Salvador)

La institución añadió que el detenido presenta problemas de salud mental y que será remitido por el delito de homicidio. Ese aspecto deberá ser evaluado por las autoridades competentes durante las diligencias médicas, policiales y judiciales que correspondan.

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La investigación buscará establecer la secuencia de los hechos y reunir los elementos necesarios para el proceso penal.

La PNC sostuvo que el detenido quedará a disposición de las instancias judiciales. La responsabilidad de Ismael deberá ser definida por un juez a partir de las pruebas incorporadas al expediente.