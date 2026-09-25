El Salvador

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

Las autoridades localizaron a Anderson Alexis D. tras desplegar tareas de inteligencia, luego de que presuntamente atacara dentro de una vivienda a un hombre con quien mantenía una relación sentimental

Cinta amarilla con la palabra "PRECAUCION" en mayúsculas negras atraviesa el primer plano de una calle con casas residenciales borrosas.
La Policía Nacional Civil detuvo a Anderson Alexis D. por el homicidio de un hombre en San Sebastián Salitrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este jueves la captura de Anderson Alexis D. acusado de cometer un homicidio dentro de una vivienda del municipio de San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana. Según las autoridades, la víctima era un hombre con quien el detenido mantenía una relación sentimental.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que el sospechoso intentó escapar tras el ataque, aunque permaneció en la zona donde ocurrió el hecho. Los agentes lo localizaron luego de tareas de inteligencia desplegadas en el territorio.

PUBLICIDAD

Cualquier tipo de técnica o estrategia que pretendan utilizar para ocultarse y evadir la acción de la justicia, entiendan que en este país no les va a funcionar”, expresó Villatoro al informar sobre la detención.

De acuerdo con el funcionario, el homicidio ocurrió en el interior de una casa situada en San Sebastián Salitrillo. Tras la agresión, Deras Carpio habría tratado de huir, pero la PNC logró identificar su ubicación y concretar su arresto.

Después de asesinar a un hombre con quien tenía una relación sentimental, este sujeto intentó huir en la misma zona, pero fue localizado y capturado. Ahora deberá responder ante la ley por sus actos”, señaló el ministro.

PUBLICIDAD

El acusado intentó escapar en la misma zona tras el ataque contra su pareja sentimental, pero las tareas de inteligencia permitieron su localización. (Cortesía: Gustavo Villatoro)
El acusado intentó escapar en la misma zona tras el ataque contra su pareja sentimental, pero las tareas de inteligencia permitieron su localización. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La investigación deberá determinar las circunstancias del crimen, el posible móvil y los elementos utilizados durante el ataque. Las autoridades tampoco detallaron cuánto tiempo transcurrió entre el homicidio y la captura del sospechoso.

Villatoro anticipó que el acusado será puesto a disposición de la Justicia para enfrentar el proceso penal correspondiente. “No tendremos piedad con todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño”, afirmó el titular de Seguridad.

El ministro agregó que, de comprobarse su responsabilidad, Deras Carpio podría recibir una pena de prisión. La eventual condena dependerá de las pruebas que presenten los investigadores y de la resolución que adopten los tribunales salvadoreños.

La PNC detuvo en Sensuntepeque a un hombre señalado por un homicidio con arma blanca

En un caso separado, la PNC reportó un homicidio en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, y anunció la detención de Ismael M., señalado como presunto responsable del hecho.

Según la información oficial, la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años. La institución indicó que sufrió lesiones con arma blanca y que murió a causa de esas heridas.

La Policía describió a la víctima como una persona con consumo habitual de alcohol. No obstante, no informó sobre su identidad ni sobre la relación que mantenía con el detenido.

Las autoridades capturaron a Ismael M. como presunto responsable del crimen ocurrido en el departamento de Cabañas. (Cortesía: PNC de El Salvador)
Las autoridades capturaron a Ismael M. como presunto responsable del crimen ocurrido en el departamento de Cabañas. (Cortesía: PNC de El Salvador)

La institución añadió que el detenido presenta problemas de salud mental y que será remitido por el delito de homicidio. Ese aspecto deberá ser evaluado por las autoridades competentes durante las diligencias médicas, policiales y judiciales que correspondan.

La investigación buscará establecer la secuencia de los hechos y reunir los elementos necesarios para el proceso penal.

La PNC sostuvo que el detenido quedará a disposición de las instancias judiciales. La responsabilidad de Ismael deberá ser definida por un juez a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilSanta AnaHomicidioSalud mentalEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Documentan 922 agresiones contra personas LGTBI en El Salvador entre 2023 y 2025

Discriminación, amenazas y acoso concentran la mayoría de los hechos documentados por ASPIDH, mientras las organizaciones denuncian la ausencia total de estadísticas oficiales sobre esta población

Documentan 922 agresiones contra personas LGTBI en El Salvador entre 2023 y 2025

El Salvador buscará los tres puntos en el estadio Jorge “Mágico” González

La selección salvadoreña enfrentará a Martinica el 25 de septiembre de 2026 en San Salvador, en un duelo que definirá su regreso a la Liga de Naciones de la Concacaf tras dos temporadas de altibajos

El Salvador buscará los tres puntos en el estadio Jorge “Mágico” González

Las agencias de la ONU y la Fundación Rockefeller impulsan una alianza para anticipar crisis humanitarias

El acuerdo reúne a entidades tecnológicas, organizaciones civiles y gobiernos para conectar registros, orientar recursos y asistir a comunidades expuestas a conflictos, desastres y hambre antes de que las emergencias se agraven

Las agencias de la ONU y la Fundación Rockefeller impulsan una alianza para anticipar crisis humanitarias

Becky Soundy: la voz de la comunidad sorda que transforma la educación en El Salvador

Para culminar sus estudios universitarios, la educadora salvadoreña debió financiar durante seis años la presencia de un intérprete. Hoy, a través de LSA Virtual y Educa Sordo, impulsa el acceso a la educación y visibiliza la urgente necesidad de profesionales en Lengua de Señas Salvadoreña.

Becky Soundy: la voz de la comunidad sorda que transforma la educación en El Salvador

El Salvador atendió aproximadamente 500 emergencias por lluvias en los últimos días, el 45% por deslizamientos

Las brigadas fueron ubicadas en 34 sectores para remover materiales, árboles y anegamientos temporales, mientras la red vial permanecía transitable hasta la mañana de este 24 de septiembre en todo el país

El Salvador atendió aproximadamente 500 emergencias por lluvias en los últimos días, el 45% por deslizamientos

TECNO

Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

¿Cómo saber si una novela la escribió un humano o una IA? Las claves tras la polémica por las acusaciones contra Thélyson Orélien

El ajuste de WhatsApp para enviar imágenes y videos en mayor resolución sin usar Documentos

Estos son los dos juegos que Epic Games Store regalará en la primera semana de octubre de 2026

Una actualización de Samsung apagó heladeras inteligentes y arruinó la comida de usuarios

ENTRETENIMIENTO

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”

MUNDO

Una estrella de la Premier denunció que un famoso lo acosó sexualmente: "Afectó cada faceta de mi vida"

Una estrella de la Premier denunció que un famoso lo acosó sexualmente: "Afectó cada faceta de mi vida"

Las nuevas sanciones de Estados Unidos paralizan los vuelos de las aerolíneas iraníes

El Gobierno de Italia decidió prohibir el burka y el niqab en las escuelas y prevé multas de hasta 1.000 euros

Violencia en Etiopía: los rebeldes de Tigray declararon una guerra abierta contra el gobierno

Macron anunció el envío de tropas francesas a Arabia Saudita para proteger un puerto petrolero clave en el Mar Rojo