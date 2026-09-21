El Salvador

El Salvador registró un promedio de 800 consultas diarias por diarreas

El Ministerio de Salud contabilizó 211.520 atenciones por cuadros diarreicos hasta la semana epidemiológica 36. Los menores de 10 años concentran el mayor número de consultas, mientras 9.669 pacientes requirieron hospitalización por complicaciones.

Cómo identificar los síntomas de la diarrea y qué hacer al respecto
El Salvador acumuló 211,520 atenciones por cuadros diarreicos en lo que va del año, según datos del Ministerio de Salud. (Freepik)
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El Salvador acumuló 211,520 atenciones por cuadros diarreicos en lo que va del año, una cifra que equivale a un promedio cercano a 800 consultas diarias en lo que va del año, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), recientemente actualizados en su portal de información.

Solo durante las primeras dos semanas de septiembre, la red de salud atendió a 8,315 pacientes con problemas diarreicos y gastrointestinales, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Minsal. Los registros incluyen consultas de niños, adultos y personas adultas mayores.

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Hasta la Semana Epidemiológica 36, se registraron 9,669 pacientes requirieron hospitalización por complicaciones asociadas a estos cuadros. Entre las principales complicaciones se encuentra la deshidratación, que puede ocurrir cuando el organismo pierde agua y sales minerales a través de las evacuaciones líquidas o los vómitos.

Las autoridades no han informado una cifra exacta de personas fallecidas por esta enfermedad. No obstante, el boletín oficial indica que la letalidad se mantiene en 0.30%.

Los menores de 10 años concentran el 37% de las atenciones registradas durante el año. El segundo grupo con mayor número de consultas corresponde a los adultos de entre 20 y 29 años, quienes representan el 16% del total.

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El Minsal ubica la enfermedad diarreica en zona de éxito dentro del corredor epidemiológico nacional. Aun así, mantiene vigilancia en 15 de los 44 municipios del país debido a la concentración de casos identificada en esas zonas.

El Minsal ubicó la enfermedad diarreica en zona de éxito del corredor epidemiológico, aunque mantiene vigilancia en 15 de 44 municipios. (Shutterstock)
El Minsal ubicó la enfermedad diarreica en zona de éxito del corredor epidemiológico, aunque mantiene vigilancia en 15 de 44 municipios. (Shutterstock)

Los menores y los adultos mayores requieren atención ante signos de deshidratación

Los cuadros diarreicos pueden presentarse con evacuaciones líquidas frecuentes, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre o pérdida del apetito. El principal riesgo es la deshidratación, sobre todo en niños pequeños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

En los menores se debe prestar atención a signos como sed intensa, irritabilidad, somnolencia, ojos hundidos, ausencia o disminución de lágrimas, boca seca y menor frecuencia al orinar. También se recomienda buscar atención médica si el niño rechaza líquidos, presenta vómitos persistentes, sangre en las heces o diarrea durante varios días.

En las personas adultas mayores, la deshidratación puede manifestarse con debilidad, mareos, confusión, sequedad en la boca, poca orina, cansancio inusual o dificultad para mantenerse de pie. Estos síntomas requieren valoración médica, especialmente si se acompañan de fiebre alta, sangre en las heces o dolor abdominal intenso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la diarrea puede causar una pérdida rápida de líquidos y electrolitos. La reposición oportuna es una de las principales medidas para evitar complicaciones.

Ministerio de Salud pide no automedicarse y acudir a centros de salud ante síntomas de diarrea en zonas afectadas. (Foto: Difusión)
La OMS recomienda sales de rehidratación oral, mantener la alimentación y buscar atención médica ante signos de deshidratación, sangre en las heces o diarrea persistente. (Foto: Difusión)

¿Qué hacer ante señales de alarma?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de sales de rehidratación oral, preparadas con agua segura según las indicaciones del producto, para reponer líquidos y electrolitos perdidos durante el episodio diarreico.

También aconseja mantener la alimentación. En el caso de los niños, se debe continuar la lactancia materna y ofrecer alimentos nutritivos según su tolerancia. La OMS recomienda suplementos de zinc para menores con diarrea, bajo orientación del personal de salud.

La consulta médica es necesaria cuando hay signos de deshidratación, sangre en las heces, diarrea persistente o empeoramiento del estado general. En casos de deshidratación grave o choque, puede requerirse la administración de líquidos por vía intravenosa en un centro asistencial.

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