En fotos: La Pedaleada de San Salvador se convirtió en una fiesta para moverse sin motor junto con el exfutbolista Dani Alves y Mr. Drip
El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte informó que la jornada del 20 de septiembre buscó impulsar la movilidad no motorizada, con una convocatoria familiar desde la Plaza Gerardo Barrios en horas de la mañana
La novena edición de la Pedaleada SV reunió a participantes en el Centro Histórico de San Salvador (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
20 Sep, 2026 11:38 p. m. EST
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La novena edición de la Pedaleada SV reunió este domingo 20 de septiembre a participantes en el Centro Histórico de San Salvador, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta y otros medios de transporte no motorizados, según el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).
La jornada contó con la participación del exfutbolista brasileño Dani Alves y del artista Mr. Drip. El Gobierno facilitó transporte gratuito desde distintos puntos del país, además del préstamo previo de bicicletas y la entrega de kits promocionales para las personas inscritas. La actividad comenzó en horas de la mañana en la Plaza Gerardo Barrios. La convocatoria fue familiar y permitió participar en bicicleta, scooter, patines, patineta o corriendo.
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El evento, organizado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, reunió a familias en el Centro Histórico de la capital para fomentar medios de transporte no motorizados como patines, scooters y patinetas (Foto cortesía MOPT)
El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte facilitó el acceso al evento mediante rutas gratuitas desde distintos puntos del país y el préstamo de bicicletas a personas inscritas en la actividad (Foto cortesía MOPT)
Los reconocimientos a los participantes no faltaron (Foto cortesía MOPT)
Los participantes también podían pedir una planta de las del Ministerio de Obras Públicas para llevárselas a sus hogares de forma gratuita (Foto cortesía MOPT)
El recorrido dominical en el Centro Histórico sumó una figura brasileña y un artista local, con apoyo oficial que incluyó movilidad sin costo, préstamo anticipado de bicis y paquetes para inscritos (Foto cortesía MOPT)
El exfutbolista brasileño compartió la jornada familiar con ciclistas, corredores y patinadores que partieron de la Plaza Gerardo Barrios, en una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (Foto cortesía MOPT)
El exfutbolista Dani Alves participó en la Pedaleada SV junto a Mr. Drip en San Salvador (Foto cortesía MOPT)
El recorrido dominical en el Centro Histórico sumó una figura brasileña y un artista local, con apoyo oficial que incluyó movilidad sin costo, préstamo anticipado de bicis y paquetes para inscritos (Foto cortesía MOPT)
El evento Pedaleada SV del 20 de septiembre en San Salvador incluyó transporte gratuito y un detalle que pocos esperaban (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El evento partió desde la Plaza Gerardo Barrios y convocó a familias que participaron en bicicleta, scooter, patines, patineta o corriendo durante la novena edición celebrada en San Salvador este domingo (Foto cortesía MOPT)