En fotos: La Pedaleada de San Salvador se convirtió en una fiesta para moverse sin motor junto con el exfutbolista Dani Alves y Mr. Drip

La novena edición de la Pedaleada SV reunió a participantes en el Centro Histórico de San Salvador (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Guardar

La novena edición de la Pedaleada SV reunió este domingo 20 de septiembre a participantes en el Centro Histórico de San Salvador, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta y otros medios de transporte no motorizados, según el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

La jornada contó con la participación del exfutbolista brasileño Dani Alves y del artista Mr. Drip. El Gobierno facilitó transporte gratuito desde distintos puntos del país, además del préstamo previo de bicicletas y la entrega de kits promocionales para las personas inscritas. La actividad comenzó en horas de la mañana en la Plaza Gerardo Barrios. La convocatoria fue familiar y permitió participar en bicicleta, scooter, patines, patineta o corriendo.

PUBLICIDAD

El evento, organizado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, reunió a familias en el Centro Histórico de la capital para fomentar medios de transporte no motorizados como patines, scooters y patinetas (Foto cortesía MOPT)

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte facilitó el acceso al evento mediante rutas gratuitas desde distintos puntos del país y el préstamo de bicicletas a personas inscritas en la actividad (Foto cortesía MOPT)

Los reconocimientos a los participantes no faltaron (Foto cortesía MOPT)

Los participantes también podían pedir una planta de las del Ministerio de Obras Públicas para llevárselas a sus hogares de forma gratuita (Foto cortesía MOPT)

El recorrido dominical en el Centro Histórico sumó una figura brasileña y un artista local, con apoyo oficial que incluyó movilidad sin costo, préstamo anticipado de bicis y paquetes para inscritos (Foto cortesía MOPT)

El exfutbolista brasileño compartió la jornada familiar con ciclistas, corredores y patinadores que partieron de la Plaza Gerardo Barrios, en una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (Foto cortesía MOPT)

El exfutbolista Dani Alves participó en la Pedaleada SV junto a Mr. Drip en San Salvador (Foto cortesía MOPT)

El recorrido dominical en el Centro Histórico sumó una figura brasileña y un artista local, con apoyo oficial que incluyó movilidad sin costo, préstamo anticipado de bicis y paquetes para inscritos (Foto cortesía MOPT)

El evento Pedaleada SV del 20 de septiembre en San Salvador incluyó transporte gratuito y un detalle que pocos esperaban (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El evento partió desde la Plaza Gerardo Barrios y convocó a familias que participaron en bicicleta, scooter, patines, patineta o corriendo durante la novena edición celebrada en San Salvador este domingo (Foto cortesía MOPT)