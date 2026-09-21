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Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

La prueba se suma a la decena larga de demos gratuitas que ya existen en el catálogo de la consola, ampliando las opciones para quienes buscan testear títulos antes de comprarlos

Stellar Blade - Nintendo Switch 2 - Bayonetta - tecnología - 20 de septiembre
Stellar Blade es un título de acción y aventura del subgénero Hack and Slash. (YouTube SHIFT UP Official Channel)
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Stellar Blade: Complete Edition ya tiene demo jugable en Nintendo Switch 2. Shift Up liberó la descarga gratuita durante el Tokyo Game Show, el mismo evento donde el título se venía probando en puestos físicos desde hacía días.

La prueba llega mes y medio antes del lanzamiento completo, previsto para el 5 de noviembre de 2026, y coincide con el anuncio de una colaboración gratuita con Bayonetta que incluye cuatro trajes para la protagonista EVE.

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Demo gratuita de Stellar Blade en la eShop de Switch 2

La descarga ya está disponible en la eShop de Nintendo Switch 2 sin coste alguno. Quien quiera probar el juego antes de decidirse puede hacerlo desde el sofá, sin las colas que suponía acceder a los puestos jugables del Tokyo Game Show.

Stellar Blade - Nintendo Switch 2 - Bayonetta - tecnología - 20 de septiembre
Así dio a conocer Stellar Blade el cuarto atuendo de la colaboración con Bayonetta. (X/@StellarBlade)

La versión para la consola de Nintendo corre a 60 fps mediante escalado por DLSS. Para sostener esa cifra, la adaptación recurre a frame generation, una técnica que genera fotogramas intermedios de forma artificial.

El resultado teórico es una experiencia fluida, aunque en movimiento la imagen puede notarse algo blanda. Se trata de un matiz técnico que cada usuario deberá valorar por sí mismo jugando la demo, antes de decidir si adelanta la reserva.

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La prueba se suma a la decena larga de demos gratuitas que ya existen en el catálogo de la consola, ampliando las opciones para quienes buscan testear títulos antes de comprarlos. La reserva del juego completo tiene un precio de 59,99 euros.

Stellar Blade - Nintendo Switch 2 - Bayonetta - tecnología - 20 de septiembre
(YouTube SHIFT UP Official Channel)

Por el momento no hay confirmación oficial sobre cuánto espacio ocupa la demo en la consola ni sobre si el progreso alcanzado en ella podrá trasladarse al juego final una vez lanzado.

Colaboración con Bayonetta: trajes gratuitos para EVE

Shift Up presentó además un tráiler dedicado a la colaboración con Bayonetta, una de las series de acción más reconocibles del catálogo de Nintendo. La compañía analizó en su momento la tercera entrega de esa saga en la Switch original.

La alianza se traduce en cuatro trajes de alta costura para EVE, la protagonista de Stellar Blade, disponibles de forma gratuita desde el lanzamiento del juego. Shift Up describe la propuesta como vestir a EVE y reconquistar la Tierra con estilo.

Stellar Blade - Nintendo Switch 2 - Bayonetta - tecnología - 20 de septiembre
(YouTube SHIFT UP Official Channel)

Se trata de contenido cosmético, sin impacto en la jugabilidad, aunque el cruce entre ambas franquicias resulta llamativo por tratarse de una saga tan asociada a Nintendo. Entre los cuatro diseños destaca un traje que la propia desarrolladora presenta como especial dentro de la colaboración.

Ver estos diseños integrados en un juego ajeno al ecosistema habitual de Bayonetta añade un atractivo particular para quienes siguen ambas franquicias.

Fecha de lanzamiento y contenido de Complete Edition

Stellar Blade: Complete Edition llegará a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre. Esta versión incluirá los contenidos descargables vinculados a NieR:Automata y NIKKE, ya integrados dentro del paquete completo.

La edición física se distribuirá en un cartucho de 32 GB que contendrá el juego entero, sin necesidad de descargas adicionales para acceder al contenido base. Quienes realicen la reserva anticipada recibirán bonus exclusivos junto con un SteelBook como parte de la edición física del título.

Stellar Blade - Nintendo Switch 2 - Bayonetta - tecnología - 20 de septiembre
(YouTube SHIFT UP Official Channel)

De qué trata Stellar Blade

Stellar Blade es un título de acción y aventura del subgénero Hack and Slash, desarrollado por el estudio coreano Shift Up y publicado por Sony Interactive Entertainment. La trama transcurre en una Tierra devastada tras un apocalipsis, tomada por criaturas hostiles conocidas como Naytiba.

Los jugadores asumen el control de Eve, una soldado enviada desde una colonia espacial con el objetivo de eliminar a estos monstruos y devolver el planeta a manos de la humanidad.

Entre sus principales atractivos figura un apartado visual muy trabajado, con gráficos llamativos y una estética marcadamente estilizada. La jugabilidad se centra en un sistema de combate técnico y veloz, que combina mecánicas de parry y esquiva precisa, en la línea de los llamados juegos Souls-like.

A los enfrentamientos exigentes contra jefes se suman fases de exploración en entornos semiabiertos, opciones para personalizar el traje y las habilidades del personaje, y una banda sonora que acompaña el desarrollo completo de la aventura.

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