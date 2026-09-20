El Salvador

Hombre mata a su pareja y fallece tras ingerir veneno en El Salvador

De acuerdo con la policía, el sospechoso habría ingerido una sustancia tóxica tras la agresión y falleció por intoxicación en una unidad de salud

Cinta amarilla con la palabra PRECAUCIÓN en primer plano, gotas de lluvia, calle mojada, un automóvil plateado y casas al fondo borrosas.
Una mujer murió en Teotepeque, La Libertad Costa, tras un ataque atribuido por la PNC a su pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer murió este sábado 19 de septiembre tras ser atacada por su pareja en el distrito de Teotepeque, municipio de La Libertad Costa, en El Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). El hombre, señalado como responsable de la agresión, ingirió veneno después del hecho y falleció en una unidad de salud.

La institución policial comunicó que la víctima sufrió lesiones provocadas con un objeto contundente. “Reportamos un homicidio en Teotepeque, La Libertad Costa. La víctima es una mujer quien fue lesionada con un objeto contundente por su pareja”, indicó la institución en su reporte preliminar.

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La PNC no divulgó la identidad ni las edades de las dos personas involucradas. Tampoco informó las circunstancias previas al ataque, el lugar exacto donde ocurrió ni si existían denuncias anteriores por violencia contra la mujer.

El caso quedó bajo investigación para establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Aunque el presunto agresor murió, las autoridades deberán completar las diligencias sobre la muerte, incluidos los peritajes y las entrevistas que permitan esclarecer el contexto de la agresión.

La PNC informó que la víctima sufrió lesiones con un objeto contundente en el distrito de Teotepeque. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
La PNC informó que la víctima sufrió lesiones con un objeto contundente en el distrito de Teotepeque. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El presunto agresor murió tras ingerir una sustancia tóxica

De acuerdo con la versión policial, luego de atacar a la mujer, el hombre ingirió veneno. Posteriormente, fue trasladado a una unidad de salud, donde murió a causa de la intoxicación. “El responsable ingirió veneno tras cometer el crimen y falleció en una unidad de salud”, destacó la policía.

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La información conocida hasta ahora no precisa qué sustancia consumió, cuánto tiempo transcurrió entre la agresión y el traslado médico ni la condición en la que ingresó al establecimiento de salud. La PNC tampoco detalló si hubo personas que presenciaron el hecho o que alertaron a las autoridades.

La muerte ocurrió en un contexto en el que organizaciones de derechos de las mujeres han advertido sobre la persistencia de ataques cometidos dentro de relaciones afectivas. De hecho, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) registró un total de 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.

Una mano humana toma un frasco de vidrio con tapón de corcho y una etiqueta con calavera y tibias cruzadas sobre madera.
El presunto agresor ingirió veneno después del ataque y murió en una unidad de salud, según la versión policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ormusa advirtió que la mayoría de los casos estuvo vinculada a parejas o exparejas

Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa, 10 de los 17 casos documentados hasta el 31 de agosto fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas. Esa cifra equivale al 59% de los registros contabilizados durante los primeros ocho meses del año.

Los datos difundidos por la organización sitúan a los vínculos de confianza y las relaciones íntimas como el principal entorno asociado a estos crímenes. Además, el 41% de los casos registrados ocurrió en la vivienda de la víctima.

El informe de Ormusa señala que Santa Ana concentró siete casos durante ese período, mientras que San Salvador registró cuatro. La entidad contabilizó 26 feminicidios en 2025 y 38 en 2024.

La muerte de la mujer en Teotepeque se conoció después del cierre de ese registro estadístico, por lo que no forma parte del balance correspondiente a enero-agosto.

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